Le ministère de l’Information annonce une rencontre le 25 novembre 2026 pour discuter d’un projet consacré aux blogueurs, influenceurs et médias numériques. Cette consultation ne crée pas, à elle seule, de nouvelles obligations. Sans texte publié dans le communiqué, il reste impossible de préciser les dispositions envisagées ou leur champ d’application. Le rendez-vous annoncé doit permettre aux professionnels concernés de présenter leurs remarques. L’heure, l’adresse et les modalités de participation restent à préciser, tout comme le parcours institutionnel du projet.

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Le ministère de l’Information annonce une consultation le 25 novembre 2026 sur un projet consacré aux blogueurs, aux influenceurs et aux médias numériques. Paul Morcos a présenté cette échéance le 17 novembre, à Sin el-Fil. Il invite les professionnels concernés à discuter du texte et à formuler leurs observations. L’annonce ne vaut pas adoption d’une loi.

Influenceurs : un projet soumis à discussion

Le ministre affirme que la préparation du projet est achevée. La rencontre doit permettre d’en discuter les principales dispositions et de recueillir des propositions. Il dit vouloir associer les spécialistes à un cadre adapté au secteur, sans porter atteinte à la liberté d’expression.

Cette dernière formule décrit un objectif annoncé, pas une garantie déjà vérifiable dans chaque article du projet. Le communiqué ne reproduit pas le texte. Il ne permet donc pas d’identifier précisément les personnes assujetties, les obligations envisagées ou les éventuelles sanctions.

Une consultation, pas de nouvelles obligations immédiates

Pour les créateurs de contenu, la distinction est essentielle. La date du 25 novembre correspond à une discussion annoncée. Elle ne constitue ni une date d’entrée en vigueur ni une échéance de mise en conformité.

Rien dans cette annonce ne permet d’affirmer qu’une licence devient obligatoire, qu’une taxe est instaurée ou qu’un seuil d’abonnés déclenche une obligation nouvelle. Ces questions nécessitent le texte du projet, puis la vérification de son parcours institutionnel. Le calendrier d’une rencontre ne remplace pas celui d’une adoption.

Le ministre avait déjà évoqué ce chantier lors d’une visite à Nabatiyeh, le 14 novembre. Il le présentait alors comme un travail destiné à compléter l’encadrement du secteur numérique. Il distinguait cette démarche de la loi générale sur les médias, dont il mettait en avant la modernisation.

L’annonce du 17 novembre apporte donc surtout un rendez-vous de consultation. Le communiqué ne précise pas l’heure, les modalités d’inscription ni l’adresse de la rencontre. Ces informations pratiques, comme la publication du projet lui-même, restent nécessaires pour préparer une participation et examiner les dispositions proposées.

Illustration : ordinateur portable, photographie d’archives non datée. Elle ne représente pas la consultation annoncée. Crédit : Pixabay/Free-Photos, archives Libnanews.

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