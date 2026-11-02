Intelligence artificielle : l’Europe face au défi matériel

L’Europe veut développer l’intelligence artificielle, mais doit disposer du calcul, de l’électricité et des compétences nécessaires. Les installations modulaires présentées par Nvidia promettent de raccourcir certaines étapes, sans rendre un centre de données complet opérationnel en quelques jours. Le dossier examine aussi les usages industriels et la dépendance envers les fournisseurs. La maîtrise des données et des logiciels, ainsi que l’accès des entreprises et des universités aux équipements, restent déterminants pour transformer ces investissements en capacités réellement utilisables.

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L’Europe veut développer ses usages de l’intelligence artificielle, mais les ressources nécessaires restent un enjeu central. La compétition mobilise des processeurs, des centres de données, de l’électricité et des réseaux. La qualité des modèles ne suffit pas à assurer leur déploiement.

Lors de la conférence GTC à Berlin, Jensen Huang, dirigeant de Nvidia, a mis en avant des installations modulaires destinées aux centres de données. Il promet de réduire certains délais de préparation. Ces modules ne suppriment cependant ni les besoins énergétiques ni les travaux de raccordement.

Intelligence artificielle : l’écart porte aussi sur le calcul

Selon des estimations publiées le 22 octobre, l’Europe disposerait d’environ 5 % de la capacité mondiale de calcul consacrée à l’intelligence artificielle. La part des États-Unis atteindrait environ 75 %.

Cette comparaison porte sur les infrastructures disponibles. Elle ne mesure pas la qualité de la recherche européenne. Elle ne couvre pas davantage toutes les formes de calcul informatique. Cette distinction évite de transformer un indicateur matériel en classement général des capacités scientifiques.

Les entreprises européennes ont besoin de ressources pour entraîner et exploiter des modèles. Cela suppose des processeurs avancés, de la mémoire performante et des connexions rapides. Les installations doivent également refroidir les équipements et maintenir leur fonctionnement. Si ces ressources restent rares ou coûteuses, le développement local devient plus difficile.

Le manque de capacités peut alors renforcer le recours à des plateformes extérieures. Les entreprises dépendent aussi des conditions commerciales fixées par leurs fournisseurs. Le problème ne tient donc pas seulement à la disponibilité des machines. Il concerne les conditions d’accès au calcul et la maîtrise de son utilisation.

Des modules pour raccourcir une partie du chantier

Le système présenté par Nvidia repose sur une infrastructure modulaire préparée avec des partenaires. Les unités sont transportées vers un site déjà aménagé. Leur forme est rapprochée de celle d’un conteneur.

Jensen Huang affirme que cette organisation pourrait ramener de plusieurs mois à quelques jours la préparation d’un site. Cette promesse du dirigeant ne signifie pas qu’un centre de données complet devient opérationnel en quelques jours.

Le terrain d’accueil doit disposer d’une alimentation électrique suffisante. Il lui faut aussi du refroidissement, des connexions, des autorisations et un raccordement au réseau. La préparation industrielle des modules ne fait pas disparaître ces étapes. Elle porte sur une partie de l’installation, pas sur l’ensemble des conditions nécessaires à son fonctionnement.

La standardisation peut néanmoins faciliter l’assemblage des équipements. Elle permet aussi d’envisager une augmentation progressive des capacités. Une organisation peut ajouter des unités selon ses besoins. Dans la présentation de Nvidia, cet avantage concerne particulièrement les acteurs qui souhaitent développer leur infrastructure par étapes.

Les usages industriels accroissent la demande

Nvidia présente également un passage vers ce qu’il appelle l’intelligence artificielle physique. Il s’agit d’applications liées aux usines, aux machines, aux voitures et aux robots. Ces usages dépassent les interfaces qui répondent à des questions. Ils placent le traitement des données au contact d’équipements industriels.

Jensen Huang mentionne Siemens, Mercedes-Benz et Audi parmi ses partenaires européens. Le groupe affirme également avoir investi dix milliards de dollars dans des entreprises naissantes et des partenaires européens durant l’année précédente.

Les applications évoquées concernent notamment la maintenance, la conception et la planification. Leur diffusion peut accroître les besoins de traitement et de circulation des données. Elle suppose aussi des connexions fiables. Les usages industriels créent ainsi leurs propres exigences d’infrastructure.

La sécurité et la fiabilité occupent également une place particulière. Une application destinée à un robot ou à un système industriel ne répond pas aux mêmes contraintes qu’un outil de conversation. Ces équipements nécessitent des tests adaptés à leur fonctionnement et aux risques de leurs usages.

La dépendance concerne le fonctionnement des logiciels

L’accès aux processeurs représente une partie du problème. La maîtrise des données, des mises à jour et de l’exploitation compte également. Les assurances avancées par Palantir au sujet de son système militaire Maven illustrent cette autre dimension de la dépendance.

Dans des déclarations rapportées le 22 octobre, Palantir a cherché à rassurer les Européens sur son système militaire Maven. L’entreprise affirme qu’il ne contient pas de dispositif permettant de le désactiver à distance. Elle soutient également que les clients conservent le contrôle opérationnel des logiciels achetés.

Ces garanties sont avancées par le fournisseur. D’après les informations publiées à cette date, la France et l’Allemagne n’ont pas adopté ce système pour leurs armées. Leurs préoccupations portent sur une dépendance américaine.

Cette question rejoint celle des infrastructures d’intelligence artificielle. Quels moyens de contrôle les utilisateurs conservent-ils sur les outils dont ils dépendent ? Elle concerne aussi les données, les mises à jour et la disponibilité de solutions de rechange lorsque les conditions de fourniture évoluent.

Cette lecture de la souveraineté numérique n’exige pas nécessairement de fabriquer localement chaque composant. Elle demande de connaître les dépendances et leurs conséquences pratiques. Elle concerne la continuité de fonctionnement autant que la possession des équipements. Le contrôle réel ne se résume donc pas à la localisation physique des serveurs.

L’électricité et les compétences restent indispensables

Le développement des capacités européennes dépend de plusieurs conditions matérielles et humaines. Les investissements publics et privés doivent s’accompagner de réseaux électriques adaptés. Il faut également former les ingénieurs nécessaires à l’installation et à l’exploitation. L’achat de matériel ne règle pas ces besoins.

Des règles claires concernant les données sont également nécessaires. La concurrence compte pour éviter que les ressources ne se concentrent entre quelques acteurs. L’accès au calcul concerne les entreprises, mais également les universités. Leur capacité à utiliser les installations conditionne l’utilité de l’investissement.

L’augmentation des infrastructures pose enfin la question de leur coût énergétique et de leur impact environnemental. Ces contraintes doivent être intégrées au déploiement. Des unités plus rapides à installer ne dispensent pas de cet examen.

La réussite d’un investissement se mesure donc aux usages qu’il rend possibles, plutôt qu’au seul nombre de serveurs. Les organisations doivent pouvoir développer leurs solutions, les exploiter et les examiner. Elles doivent aussi conserver des options face à leurs fournisseurs. Pour les installations modulaires présentées, restent à documenter les coûts, les raccordements et les résultats des déploiements effectifs.

Sources

Al Joumhouria, 2 novembre 2026, page 10.

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