Masnaa : une altercation transmise à la justice militaire

Une altercation a opposé un contrôleur principal et un intermédiaire douanier au poste de Masnaa, lundi 2 novembre. Les Douanes lient le différend au refus de payer les droits réclamés. Elles annoncent la suspension de l’activité de l’intermédiaire et la transmission du dossier au parquet militaire. Leur communiqué constitue à ce stade la seule version rapportée. L’enquête doit préciser les circonstances et les responsabilités, sans qu’une condamnation ou une décision sur le fond du différend soit annoncée.

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Les Douanes libanaises ont annoncé une altercation, lundi 2 novembre, au poste-frontière de Masnaa, à la frontière syrienne. Elle a opposé un contrôleur principal à un intermédiaire chargé des formalités douanières. L’administration indique avoir suspendu l’activité de ce dernier et transmis le dossier au parquet militaire, qui a ouvert une enquête.

À Masnaa, un différend sur les droits réclamés

Selon le communiqué des Douanes, le différend a commencé lorsque l’intermédiaire a refusé de régler les droits demandés. Une dispute verbale aurait suivi. L’administration affirme ensuite que l’intermédiaire a tenté d’agresser son agent, avant une bagarre.

Ce déroulement correspond à la version des Douanes. Le communiqué ne rapporte pas celle de l’intermédiaire concerné. Il ne donne pas non plus son identité, le montant des droits contestés ou la nature de l’opération douanière.

L’administration annonce une mesure immédiate de suspension de son activité. Le texte ne mentionne aucune condamnation. L’enquête doit établir les circonstances de l’incident et les responsabilités éventuelles des personnes impliquées.

L’enquête doit préciser les responsabilités

Les Douanes précisent que le parquet militaire a commencé ses investigations après la transmission du dossier. Elles indiquent qu’elles suivront l’affaire devant la juridiction compétente. À ce stade, le communiqué ne décrit pas les éléments que les enquêteurs ont recueillis.

L’administration rappelle aussi que les contestations relatives aux valeurs et aux droits douaniers doivent suivre les procédures légales. Elle affirme qu’elle refuse toute agression contre ses agents pendant leur service.

Cette prise de position ne tranche pas le fond du désaccord sur les sommes réclamées à Masnaa. Aucun détail n’est donné sur une éventuelle contestation administrative engagée avant l’altercation. Le dossier reste soumis à l’enquête, sans décision judiciaire sur les faits rapportés dans le communiqué.

Photographie de couverture : Point de passage de Masnaa, photographie d’archives de Libnanews. Image d’illustration, sans lien avec les personnes ni avec l’altercation du 2 novembre 2026. Photo : Libnanews.com.

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