Tampa : le Liban refuse une ONG pour surveiller la trêve

Les négociations de Tampa butent sur le dispositif de surveillance de la trêve et des zones pilotes. Selon Nidaa al-Watan, Israël a proposé une ONG à la place de forces relevant de pays européens ou africains. Beyrouth aurait refusé cette formule au nom de sa souveraineté, tandis que la délégation israélienne a écarté les pays suggérés par le Liban. Le nom de l’organisation, son mandat et les modalités du contrôle envisagé ne sont pas précisés dans les informations rapportées.

29

Lire l'article Stop

Le Liban aurait rejeté une proposition israélienne confiant à une organisation non gouvernementale la surveillance de la trêve et des zones pilotes. Selon les informations publiées ce lundi 2 novembre par Nidaa al-Watan, cette proposition a été discutée lors des dernières négociations de Tampa. Beyrouth y voit une atteinte à sa souveraineté.

Le désaccord porte sur l’identité et la nature des acteurs chargés du suivi sur le terrain. La proposition israélienne substituerait une ONG à des forces relevant de pays européens ou africains. Le quotidien rapporte que la délégation israélienne a refusé les pays proposés par la partie libanaise.

Négociations de Tampa : le choix d’une ONG contesté

Les réserves libanaises ne concernent donc pas seulement la liste des États susceptibles de participer. Elles portent sur le principe même d’un contrôle confié à une organisation non gouvernementale. Selon Nidaa al-Watan, Beyrouth considère cette formule comme un précédent sans équivalent et incompatible avec sa souveraineté.

Les éléments rapportés ne donnent pas le nom de l’ONG envisagée. Ils ne détaillent ni son mandat, ni ses moyens, ni les modalités de son intervention. Ils ne précisent pas davantage quels pays européens ou africains ont été proposés puis écartés. À ce stade, il n’est donc pas possible d’évaluer les arrangements opérationnels discutés.

Un blocage lié aussi au calendrier israélien

Les négociations entre le Liban et Israël restent au point mort, selon le même journal. Celui-ci lie cette attente à la clarification du paysage politique israélien après les élections. Le contentieux sur le mécanisme de surveillance s’ajoute ainsi à une incertitude politique sur la suite des discussions.

Ces informations décrivent les positions attribuées aux deux délégations ; elles ne constituent pas le texte d’un accord ou un compte rendu officiel conjoint. Aucun compromis sur la surveillance de la trêve et des zones pilotes n’est annoncé dans les éléments disponibles. Le choix des acteurs chargés de cette mission demeure un point de désaccord.

Crédit photographique

La ligne bleue au niveau de Ras Naqoura, photographie d’archives. Illustration géographique des enjeux de surveillance de la trêve ; aucune réunion de Tampa ni ONG précise n’est représentée. Photo : Francois el Bacha pour Libnanews.com. Tous droits réservés. Composition graphique Libnanews, photo entière simplement redimensionnée. Source photographique Libnanews.

NE MANQUEZ PAS L ESSENTIEL Recevez les alertes importantes du Liban Breaking news et analyses, sans installer l application Libnanews. Activer les alertes web Suivre sur WhatsAppTous nos reseaux

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews