Retour des réfugiés syriens : les conditions d’accueil

Le retour des réfugiés syriens ne dépend pas seulement des convois. Les discussions annoncées à Damas doivent aussi examiner les logements, les écoles et les hôpitaux dans les régions concernées. La délégation libanaise associe les ministres chargés des affaires sociales et de l’éducation à ce travail. Les informations du 2 novembre soulignent le poids du financement, des listes préparées avec le HCR et du calendrier. Le volontariat reste une condition centrale du processus de retour.

15

Lire l'article Stop

Une liste de passagers et un calendrier de départ ne suffisent pas à organiser un retour durable. Les discussions annoncées à Damas le 2 novembre doivent aussi porter sur les lieux où les familles pourront habiter, les écoles accessibles aux enfants et les soins disponibles. Ad Diyar du 2 novembre 2026 place ces besoins au cœur des obstacles que les autorités libanaises et syriennes doivent examiner.

La composition de la délégation libanaise traduit cette dimension. Tarek Mitri doit être accompagné des ministres de l’Intérieur, du Travail, de l’Éducation et des Affaires sociales. Dans Al Liwaa, le vice-premier ministre indique que les échanges porteront sur les différentes dimensions de la situation des Syriens au Liban. Le retour est donc abordé comme un ensemble de dossiers, pas seulement comme le franchissement d’une frontière.

Un calendrier dépendant des moyens d’accueil

Selon les sources politiques informées citées par Ad Diyar, le processus a connu des ralentissements. Le journal les relie notamment au financement international insuffisant de la reconstruction dans les zones de retour. Il évoque quelques convois collectifs volontaires et la régularisation de milliers de situations, sans décrire pour autant un mouvement uniforme.

Un prochain convoi volontaire est envisagé pour la seconde moitié de novembre. Cette perspective dépend de la mise au point d’un mécanisme actualisé à l’issue du travail de la délégation. La date annoncée reste donc liée à des préparatifs administratifs, logistiques et sécuritaires.

L’ordre des opérations compte. Déterminer les personnes souhaitant rentrer ne règle pas la question de leur accueil. De même, annoncer une possibilité de départ ne garantit pas que tous les équipements nécessaires soient disponibles dans les localités concernées. Les informations du quotidien invitent à distinguer le rythme des convois de celui de la réhabilitation des lieux de vie.

Le logement et les services forment un même dossier

Ad Diyar rapporte que les autorités syriennes lient la reconstruction à une coordination internationale permettant de fournir les services de base aux personnes revenues. Le journal cite la remise en état des maisons, des hôpitaux et des écoles. Ces trois besoins apparaissent ensemble dans le programme des discussions.

Cette association donne une portée concrète au terme de reconstruction. Un logement utilisable constitue une condition essentielle, mais il ne remplace pas les services dont dépend une famille. Le dossier décrit par le journal associe donc l’hébergement à la possibilité de reprendre une vie quotidienne dans la localité de retour.

Les sources citées présentent la campagne de Damas, Homs et certains quartiers d’Alep et de Hama parmi les zones préparées à accueillir des retours. Il faut conserver la portée locale de cette appréciation. Elle ne permet pas de considérer l’ensemble de ces villes, ni le territoire syrien dans son entier, comme disposant des mêmes conditions d’accueil.

Le financement devient dès lors un point de passage entre volonté politique et réalisation matérielle. La disponibilité affichée pour recevoir des citoyens ne dispense pas de remettre en état les équipements. C’est précisément ce décalage que les discussions sur les soutiens internationaux doivent traiter, selon le récit du quotidien.

L’école, un chantier confié à Rima Karami

La ministre de l’Éducation, Rima Karami, doit examiner avec la partie syrienne la capacité des établissements à accueillir les élèves qui reviennent. Cette question figure explicitement dans l’article d’Ad Diyar. Elle donne à la participation de la ministre un objet distinct des procédures de passage ou des listes de départ.

Il ne s’agit pas seulement d’inscrire l’éducation parmi les besoins généraux. Les discussions annoncées doivent porter sur l’accueil effectif des enfants dans les écoles syriennes. La réhabilitation des bâtiments et la capacité d’absorption des élèves forment ainsi deux aspects d’un même chantier.

L’enjeu scolaire permet aussi de comprendre pourquoi plusieurs administrations doivent intervenir. Les services sociaux peuvent identifier les familles et préparer les listes, tandis que les autorités éducatives examinent les possibilités d’accueil. Le retour décrit dans la presse demande que ces démarches se rejoignent, plutôt que de suivre des calendriers indépendants.

Des listes à préparer avec le HCR

Haneen Sayed doit travailler sur de nouvelles listes en coopération avec le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés. Les sources citées par Ad Diyar le 2 novembre 2026 évoquent également les arrangements logistiques et sécuritaires, ainsi que la nécessité d’un calendrier clair.

Le quotidien présente la démarche comme volontaire et progressive. Il rapporte que le plan ne vise pas une expulsion collective immédiate. Ses sources mentionnent notamment les personnes vivant dans des camps informels qui ont exprimé le souhait de rentrer, mais aussi des situations administratives différentes, liées au séjour ou au travail.

Ces catégories ne doivent pas être confondues. Le souhait de retour d’une famille, sa situation au regard du séjour et le statut professionnel de ses membres relèvent de questions distinctes. La présentation de ces cas dans un même programme politique ne permet pas de leur appliquer une réponse identique.

L’exigence de volontariat demeure un point de référence dans le récit du journal, qui rappelle la position du HCR. La coopération sur les listes doit donc être distinguée d’un simple recensement destiné à organiser des départs. Elle s’inscrit dans les modalités de retour que les interlocuteurs sont appelés à discuter.

Séparer les objectifs pour rendre les engagements lisibles

La visite annoncée à Damas réunit également des sujets de sécurité frontalière et de coopération judiciaire. Leur présence dans le même déplacement ne les transforme pas en une procédure unique. Le contrôle des trafics, les dossiers des détenus et le retour volontaire des familles appellent des décisions différentes.

Pour le volet social, les engagements les plus concrets à suivre concernent les listes, le calendrier, les logements et l’accès aux services. Le programme annoncé reste celui de discussions à mener, avant de pouvoir organiser les prochaines étapes du retour.

Sources

Ad Diyar, 2 novembre 2026, page 3.

Crédit photographique

Installation informelle de tentes dans la Békaa, au Liban, le 5 novembre 2013. Photo d’archives illustrant les conditions d’accueil, et non un convoi de retour annoncé pour novembre 2026. Russell Watkins/Department for International Development — CC BY 2.0 Source de la photographie. CC BY 2.0 (option sélectionnée parmi licences proposées). Photographie redimensionnée sans recadrage ; bandeaux éditoriaux ajoutés hors de l’image.

NE MANQUEZ PAS L ESSENTIEL Recevez les alertes importantes du Liban Breaking news et analyses, sans installer l application Libnanews. Activer les alertes web Suivre sur WhatsAppTous nos reseaux

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews