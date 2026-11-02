À Damas, la délégation libanaise ouvre les discussions

La délégation libanaise conduite par Tarek Mitri est arrivée à Damas et a rencontré le chef de la diplomatie syrienne au palais Tichrine. Des discussions sectorielles ont ensuite commencé. Les réfugiés syriens figurent au programme, selon Hanine El Sayed. Mohammad Haidar, ministre du Travail désigné par le Hezbollah, souligne que sa participation relève de ses fonctions ministérielles, sans lien avec son appartenance partisane. Aucun accord signé n’est détaillé dans les premiers éléments communiqués sur cette visite officielle.

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La délégation ministérielle libanaise conduite par le vice-premier ministre Tarek Mitri est arrivée en Syrie ce lundi 2 novembre. Elle a rencontré le ministre syrien des Affaires étrangères, Assaad Hassan al-Chaibani, au palais Tichrine, à Damas. Des séances bilatérales ont ensuite commencé entre les ministres des deux pays, chacun sur les dossiers relevant de ses compétences.

Le ministre du Travail, Mohammad Haidar, a tenu à préciser le cadre de sa participation. Désigné au gouvernement par le Hezbollah, il a déclaré au passage frontalier de Jdeidet Yabous que son déplacement relevait d’un « travail ministériel qui n’a rien à voir avec une quelconque appartenance partisane ».

La délégation libanaise à Damas aborde les réfugiés

La question des réfugiés syriens figure parmi les sujets de la visite. La ministre des Affaires sociales, Hanine El Sayed, a indiqué à la télévision Al-Jadeed que les membres de la délégation en discuteraient avec leurs interlocuteurs syriens. La ministre de l’Éducation, Rima Karami, participe également au déplacement.

Tarek Mitri a, pour sa part, dit attendre des « résultats positifs » des échanges. L’arrivée à Damas marque le passage des préparatifs à des discussions directes entre responsables gouvernementaux. Les séances sectorielles doivent permettre de traiter les dossiers communs au niveau des ministères concernés.

Haidar distingue sa fonction de son appartenance politique

La déclaration du ministre du Travail place explicitement sa participation dans le cadre des relations entre les deux États. Il s’exprime en tant que membre de la délégation officielle libanaise, et non comme représentant du Hezbollah. Ses propos ne constituent donc pas l’annonce d’une démarche distincte du mouvement auprès des autorités syriennes.

Les éléments communiqués sur cette première étape de la visite ne détaillent pas les mesures envisagées pour les réfugiés. Ils ne font pas non plus état d’un accord signé à l’issue des premières rencontres. Les résultats concrets restent à préciser au terme des échanges bilatéraux engagés à Damas.

Crédit photographique

Tarek Mitri, portrait d’archives publié par Libnanews. Cette photographie ne représente pas la visite actuelle à Damas. Photographe non indiqué sur la page source. Composition graphique Libnanews, photo entière simplement redimensionnée. Source photographique Libnanews.

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