Iran : l’AIEA réclame le retour des inspections

L’AIEA demande une reprise progressive des inspections nucléaires en Iran. Un rapport confidentiel évoqué le 13 novembre souligne les incertitudes autour du site d’Ispahan. Les données publiques antérieures éclairent les contrôles manquants, sans établir de détournement de matières ni permettre de mesurer les stocks actuels d’uranium enrichi dans le pays.

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L’Agence internationale de l’énergie atomique demande à l’Iran des mesures techniques progressives pour permettre le retour de ses inspecteurs dans les installations nucléaires auxquelles ils n’ont plus accès. Cette démarche figure dans un rapport confidentiel aux États membres, dont plusieurs agences internationales ont rapporté des éléments vendredi 13 novembre 2026. Le texte complet de novembre n’était pas publiquement accessible lors de la préparation de cet article. Les éléments qui lui sont attribués doivent donc être distingués des constats du précédent rapport public, publié en septembre.

Une reprise par étapes, pas un accord annoncé

Selon les passages rapportés, Rafael Grossi, directeur général de l’AIEA, propose une progression technique permettant de rétablir les contrôles et de favoriser un accord plus large. Le rapport évoque des échanges récents avec Téhéran. Les extraits disponibles ne donnent pas de calendrier de retour des inspecteurs accepté par les autorités iraniennes.

La situation ne correspond pas à un arrêt uniforme de toute inspection : une visite à la centrale de Bouchehr a pu avoir lieu en septembre. L’agence réclame néanmoins l’accès aux autres installations essentielles. Elle reconnaît les difficultés inédites créées par les attaques militaires contre les sites nucléaires, tout en jugeant urgent de reprendre la vérification.

Ispahan reste hors de portée des inspecteurs

Le nouveau rapport exprime également une inquiétude accrue concernant l’installation d’enrichissement IFEP, à Ispahan. D’après les informations rapportées, l’AIEA ignore toujours sa localisation exacte, son état au regard des garanties et la présence éventuelle de matières nucléaires. Déclarée le 12 juin 2025, elle devait être inspectée le lendemain. Les attaques ont empêché cette visite. Les plans et l’accès nécessaires au contrôle restent manquants.

Il ne s’agit donc pas d’une installation qui viendrait d’être découverte. Le rapport public de septembre signalait déjà l’absence d’accès à l’IFEP. Sans localisation vérifiée, on ne peut pas davantage affirmer qu’elle se confond avec un emplacement précis dans les tunnels d’Ispahan.

Un stock historique, pas un inventaire actuel

Le rapport public de septembre fournit un repère daté : l’AIEA estimait à 440,9 kilogrammes la quantité d’uranium enrichi jusqu’à 60 % détenue par l’Iran au 13 juin 2025. Ce chiffre ne mesure pas les stocks présents aujourd’hui. Le document expliquait que l’absence d’informations et d’accès empêchait d’en déterminer la taille actuelle, la composition et les emplacements.

Les garanties nucléaires reposent sur plusieurs opérations complémentaires : recevoir la comptabilité des matières, examiner les caractéristiques des installations et accéder aux sites pour vérifier les déclarations. Une annonce politique ne remplace aucune de ces étapes.

L’incapacité de vérifier le non-détournement des matières constitue une lacune du contrôle international, pas une preuve qu’un détournement a eu lieu. L’Iran affirme poursuivre des objectifs pacifiques. La demande actuelle de l’AIEA porte précisément sur les informations et les inspections qui permettraient de vérifier ses déclarations.

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