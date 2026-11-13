Des incidents distincts sont rapportés à Yater et Zawtar el-Charqiyé, au Sud-Liban. La Syrie annonce un troisième cas de poliovirus et le Liban renforce sa prévention. Aman 2.0 vise 150 000 familles en 2027 après le vote du prêt de 200 millions de dollars. À Gaza, MSF décrit les services hospitaliers touchés à Nasser. En France, des lots de yaourts sont rappelés. Cette édition de l’après-midi distingue les annonces, les bilans attribués et les démarches encore nécessaires.

https://libnanews.com/wp-content/uploads/2026/11/essentiel-13nov-apres-midi.mp4 L’essentiel en 5 minutes : 13 novembre, l’après-midi

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Au Sud-Liban, des tirs et le largage d’une grenade sonore ont été rapportés ce vendredi 13 novembre. Le Liban renforce sa prévention contre la polio après l’annonce d’un troisième cas en Syrie. La protection sociale prépare son élargissement, tandis que l’hôpital Nasser, à Gaza, subit les conséquences d’une nouvelle frappe. En France, un rappel de yaourts appelle à vérifier précisément les lots.

Point de l’après-midi du 13 novembre 2026, établi à partir des informations disponibles à 15 h 49, heure de Beyrouth.

Sud-Liban : des incidents distincts à Yater et Zawtar

Une source publique libanaise a rapporté le largage d’une grenade sonore par un drone à Yater, sans blessés selon son correspondant. La dépêche a été publiée à 13 h 42 ce vendredi, mais ne précise pas l’heure exacte de l’incident.

Une seconde dépêche, publiée à 14 h 27, fait état de plusieurs obus tirés par un char Merkava vers les abords de Zawtar el-Charqiyé. Elle mentionne aussi des tirs de ratissage à la mitrailleuse depuis le matin. Aucun bilan humain ou matériel n’accompagne cette information. Le constat d’absence de blessés à Yater ne doit donc pas être étendu à Zawtar.

Ces deux signalements concernent des localités et des moyens différents. Ils s’ajoutent aux incidents suivis dans le Sud sans permettre, à eux seuls, d’établir un bilan global de la journée.

Polio : troisième cas en Syrie, vigilance au Liban

Le ministère syrien de la Santé a annoncé le 12 novembre une troisième infection par le poliovirus à Mayadin, dans le gouvernorat de Deir ez-Zor. Ce nouveau décompte actualise celui de deux cas communiqué auparavant. Les autorités appellent les familles à compléter la vaccination systématique et à participer aux campagnes supplémentaires selon les zones et les tranches d’âge concernées.

Au Liban, le ministère de la Santé a annoncé vendredi une réunion d’urgence présidée par Rakan Nassereddine. Selon son communiqué relayé par la presse libanaise, la réponse prévoit une coordination avec la Sûreté générale aux passages frontaliers officiels. Il s’agit de vérifier la vaccination des enfants et de faciliter le rattrapage des doses manquantes, non d’annoncer une fermeture des frontières.

Le ministère affirme que le Liban reste exempt de polio pour la vingt-troisième année consécutive. Il appelle à vérifier les carnets et à ne pas reporter les vaccinations. Les doses sont proposées gratuitement dans le réseau de soins primaires et auprès des partenaires du programme. La surveillance épidémiologique doit accompagner cette prévention.

Aman 2.0 : un objectif de 150 000 familles, pas une ouverture immédiate

Le vote parlementaire du 12 novembre sur le prêt de 200 millions de dollars de la Banque mondiale ouvre une nouvelle étape pour la protection sociale. Le ministère des Affaires sociales prévoit le démarrage d’Aman 2.0 en 2027, après les préparatifs administratifs et les dispositions d’exécution.

La couverture visée passerait d’environ 106 000 à 150 000 familles. Le ministère prévoit d’actualiser les critères et de vérifier régulièrement les situations, afin de mieux atteindre les ménages appauvris par la guerre et la crise économique. L’objectif associe aides monétaires, inclusion économique et accès aux services sociaux.

Ce calendrier ne constitue pas une annonce de versement immédiat à de nouveaux bénéficiaires. Les modalités d’inscription, de sélection et de paiement devront préciser la mise en œuvre. La contribution nationale de 70 millions de dollars proposée pour le budget 2027 relève, elle, d’une décision budgétaire distincte du prêt.

Gaza : les services de l’hôpital Nasser fortement touchés

Médecins sans frontières a condamné le 12 novembre la frappe israélienne sur l’hôpital Nasser, à Khan Younès, survenue dans la nuit précédente. L’organisation fait état de six morts, dont un enfant et un chirurgien, et de 52 blessés. Ce bilan reste attribué à MSF.

Selon l’organisation, les urgences, la radiologie, le laboratoire et les blocs opératoires ont été mis hors service. Des espaces d’hospitalisation ont également été endommagés. Le complexe est le principal hôpital de référence du sud de Gaza et dessert, selon MSF, environ 1,3 million de personnes.

L’organisation signale avoir déjà soigné deux médecins blessés et un autre patient dans un bâtiment séparé. Ces prises en charge ne signifient pas que tous les services frappés ont repris leur activité. Le communiqué documente leur état au 12 novembre, sans attester un rétablissement général vendredi après-midi.

France : identifier les yaourts rappelés avant de les consommer

Un avis publié le 12 novembre concerne certains lots de Panier de Yoplait vendus dans toute la France jusqu’à cette date. Il demande de ne plus consommer les produits visés et de les détruire. Le fabricant décrit un goût piquant et des emballages gonflés ou mal scellés, dus à des levures altérant la qualité, sans risque sanitaire signalé dans cet avis.

Le contrôle doit porter sur le code-barres, le lot suivi de la lettre M et la date limite de consommation, notamment les 3, 4, 7 ou 8 décembre 2026 pour les références de la fiche 2026-11-0084. Le rappel ne vise pas tous les produits de la marque.

La compensation annoncée est un bon de réduction sur les lots concernés, et non un remboursement automatique en espèces. Le numéro de contact indiqué est le 0800 00 61 99.

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