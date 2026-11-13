Déplacés : 280 dollars par mois pour se loger

Le ministère des Affaires sociales et le HCR lancent une aide au loyer pour 2 700 familles libanaises déplacées. Le soutien annoncé atteint 280 dollars mensuels pendant six mois, avec une première vague d’environ 1 800 ménages hébergés dans des centres. La sélection tient compte des ressources, des vulnérabilités et de l’état du domicile d’origine. Le logement choisi doit être inspecté avant la signature d’un accord et le début des versements. Le financement demeure inférieur aux besoins décrits par le ministère.

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Le ministère des Affaires sociales et le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés ont annoncé, vendredi 13 novembre, le lancement d’une aide au loyer destinée à 2 700 familles libanaises déplacées. Chaque ménage retenu doit recevoir 280 dollars par mois pendant six mois. Le dispositif s’adresse aux familles qui ne peuvent pas encore rentrer chez elles et vise à leur permettre de quitter les centres d’hébergement ou un logement temporaire pour une habitation décente.

Une première vague d’environ 1 800 familles

Le lancement doit commencer par environ 1 800 familles vivant actuellement dans des centres d’hébergement. Ce premier groupe ne représente donc pas la totalité des 2 700 ménages que le financement disponible permet de couvrir. Le ministère présente ce nombre comme une capacité initiale, et non comme une estimation de l’ensemble des besoins.

Les évaluations déjà réalisées ont porté sur 2 195 familles, soit 8 406 personnes, réparties dans 131 centres. Parmi elles, 1 802 familles ont été jugées éligibles et intéressées par l’aide. Ces chiffres décrivent l’avancement de la sélection : ils ne constituent pas un bilan de familles déjà installées dans un logement ou ayant reçu un premier versement.

La ministre Hanine el-Sayed situe ce programme dans le passage de l’hébergement d’urgence à des solutions plus stables. Elle souligne que les possibilités diffèrent selon les ménages : certains peuvent envisager des réparations permettant le retour, tandis que d’autres ont encore besoin d’un logement temporaire ou d’une allocation locative.

Comment les ménages sont sélectionnés

Une grille d’évaluation commune doit permettre de hiérarchiser les demandes. Elle prend en compte la situation sociale, économique et résidentielle de chaque famille, notamment sa taille, ses revenus et ses dettes. L’état du logement d’origine et la possibilité effective d’y retourner entrent également dans l’examen.

La présence de personnes âgées, de personnes handicapées ou atteintes de maladies chroniques figure parmi les facteurs considérés. La situation des femmes enceintes ou allaitantes est aussi prise en compte. Le programme repose ainsi sur une appréciation des besoins, et non sur un versement uniforme à l’ensemble des familles déplacées.

Après confirmation de l’éligibilité, le partenaire chargé de la mise en œuvre contacte le ménage. Celui-ci choisit le logement qu’il souhaite louer. Une inspection doit ensuite vérifier que l’habitation répond aux conditions d’un logement décent. L’accord entre la famille, le propriétaire et le partenaire précède le démarrage des transferts mensuels.

Les familles hors des centres sont également concernées

Le ministère indique travailler en parallèle à l’élargissement du dispositif aux déplacés qui vivent hors des centres d’hébergement. L’identification de ces familles doit s’appuyer sur ses propres données et sur les orientations transmises par les municipalités.

Hanine el-Sayed rappelle qu’environ 3 000 familles résident encore dans les centres, auxquelles s’ajoutent de nombreux ménages hébergés ailleurs et incapables d’assumer durablement un loyer ou de regagner leur domicile. Le financement initial ne permet pas de répondre à toute cette demande. Le gouvernement entend donc solliciter des ressources supplémentaires auprès des donateurs et des partenaires internationaux.

Une aide temporaire, pas un remplacement de la reconstruction

La ministre insiste sur la fonction transitoire de l’allocation. Elle ne remplace ni le retour ni la reconstruction, mais doit offrir une solution aux ménages dont le retour reste impossible. La durée annoncée est de six mois ; aucune prolongation générale n’est annoncée dans ce lancement.

Pour Carolina Lindholm Billing, représentante du HCR au Liban, l’objectif dépasse le paiement du loyer. Le dispositif doit aussi réduire les risques d’expulsion et relier les bénéficiaires aux services de protection sociale ainsi qu’aux possibilités de revenus. Le départ d’un centre collectif doit permettre aux familles de retrouver davantage d’intimité et de stabilité, en attendant un retour sûr ou une solution résidentielle plus durable.

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