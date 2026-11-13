Port de Beyrouth : Bitar entend un nouveau mis en cause

Tarek Bitar a interrogé un adjudant-chef chargé d’inspecter le hangar 12 avant l’explosion du port de Beyrouth. Cette audition suit celles de quatre officiers le 4 novembre. Les réponses du militaire et les suites ne sont pas publiques. Une mise en cause ne signifie pas que sa culpabilité est établie.

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Le juge Tarek Bitar a interrogé un nouveau mis en cause dans l’enquête sur l’explosion du port de Beyrouth, selon une dépêche de l’agence officielle libanaise publiée vendredi 13 novembre 2026. Il s’agit d’un adjudant-chef de l’armée, identifié par son prénom et l’initiale de son nom, Roudy F., qui avait été chargé par l’institution militaire d’inspecter le hangar numéro 12 avant l’explosion du 4 août 2020.

L’interrogatoire s’est déroulé en présence de Mohammad Saab, avocat général près la Cour de cassation, ainsi que des avocats représentant les parties civiles. La dépêche ne rapporte ni les réponses du militaire ni une décision concernant une éventuelle détention. Elle ne précise pas non plus l’heure de l’audition.

Une inspection dont les circonstances restent à établir

La fonction attribuée à Roudy F. situe cette audition dans le volet de l’instruction consacré aux interventions antérieures à la catastrophe dans le hangar 12. C’est dans cet entrepôt qu’était stocké le nitrate d’ammonium impliqué dans l’explosion.

Les informations rendues publiques ne donnent toutefois pas la date de cette inspection, le contenu de la mission confiée au militaire, ses constatations ou les destinataires d’un éventuel compte rendu. Elles ne permettent donc pas de déterminer ce qu’il aurait personnellement su des matières entreposées, ni les mesures qu’il aurait proposées ou prises. Son statut de mis en cause ne constitue pas une déclaration de culpabilité.

Après l’audition de quatre officiers le 4 novembre

Cette nouvelle étape intervient après l’interrogatoire, le 4 novembre, de l’ancien chef d’état-major de l’armée Walid Salman et des généraux à la retraite George Moussa, Mounir Abou Zeid et Manuel Kirjian. Selon les informations alors rapportées par l’agence officielle, ces auditions et mises en cause faisaient suite à un réquisitoire de Mohammad Saab portant sur leur connaissance présumée de la présence du nitrate d’ammonium.

Ces soupçons relèvent de l’enquête et ne valent pas constat judiciaire définitif. Les éléments disponibles ne permettent pas davantage de présenter l’audition de Roudy F. comme la conséquence d’aveux ou de déclarations de ces quatre officiers.

Une instruction relancée après une longue interruption

L’enquête avait repris début février 2025 après deux années de blocage. En mars de la même année, le procureur général par intérim Jamal Hajjar avait levé l’interdiction faite aux services de sécurité et au parquet de coopérer avec le juge Bitar, permettant à nouveau l’exécution des convocations et des mandats.

L’audition annoncée ce 13 novembre marque ainsi une nouvelle étape procédurale dans un dossier toujours en instruction. Aucun contenu d’interrogatoire, acte d’accusation final ou jugement nouveau n’est rendu public dans les informations consultées sur cette audience.

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