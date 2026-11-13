Tannourine : un loup sort d’un bassin agricole

À Aïn el-Beida, dans la région de Tannourine, un loup gris coincé dans un bassin agricole a réussi à sortir en s’aidant du revêtement plastique, selon le récit rapporté le 13 novembre. Des habitants l’avaient repéré. Les forces de sécurité, la police municipale et des militants écologistes se sont rendus sur place durant la nuit. La durée de son immobilisation et son état vétérinaire ne sont pas précisés. La présence du loup est déjà documentée dans la région, sans permettre un dénombrement actuel.

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Un loup gris, resté coincé dans un bassin agricole à Aïn el-Beida, dans la région de Tannourine, est parvenu à en sortir. L’épisode a été rapporté vendredi 13 novembre 2026 par une agence de presse libanaise. L’animal avait été repéré par des habitants du secteur.

Selon ce récit, il a utilisé le revêtement en plastique situé au bord du bassin pour remonter. Il l’a saisi avec ses dents, puis s’en est servi pour gagner la sortie. Les photographies diffusées avec l’information montrent l’animal au contact de l’eau et de la bâche qui tapisse la retenue agricole.

Un loup gris repéré à Tannourine

Des membres des forces de sécurité, de la police municipale et des militants écologistes se sont rendus sur place durant la nuit. Leur présence visait à s’assurer que l’animal avait pu sortir du bassin. Le récit disponible décrit donc une sortie obtenue par le loup lui-même, et non une extraction réalisée par une équipe de secours.

L’heure exacte de sa chute et la durée passée dans la retenue ne sont pas précisées. Aucun examen vétérinaire n’est mentionné. La sortie du bassin est rapportée, mais elle ne permet pas, à elle seule, de conclure à l’absence de blessure.

Une présence déjà documentée dans la région

Le loup n’est pas un animal étranger aux montagnes de Tannourine. Dans une fiche publiée en février 2013, la Société pour la protection de la nature au Liban mentionnait déjà sa présence parmi les mammifères de la réserve des cèdres. Le document décrivait une forêt mêlant cèdres, broussailles, canyon rocheux et cours d’eau.

Ce repère ancien apporte un contexte local, pas un dénombrement actuel. Il ne permet ni d’estimer les effectifs en 2026, ni d’établir que l’animal d’Aïn el-Beida venait de la réserve. L’incident s’est produit dans un bassin agricole ; aucune localisation à l’intérieur de l’espace protégé n’a été annoncée.

Les circonstances de l’entrée du loup dans la retenue restent inconnues. Le compte rendu disponible ne précise pas non plus où il s’est dirigé après en être sorti.

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