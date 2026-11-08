Israël peut-il vivre sans l’aide financière américaine ?

Israël dispose des ressources économiques nécessaires pour envisager le remplacement des dons militaires américains. Mais cette transition aurait un coût pour les contribuables, les dépenses civiles et la dette. L’autofinancement ne réglerait pas davantage la dépendance aux avions, aux pièces et aux autorisations américaines. Entre suppression des subventions, restrictions sur les livraisons et retrait stratégique, trois scénarios doivent être distingués pour mesurer les conséquences réelles d’un changement de la relation entre Washington et Tel-Aviv aujourd’hui.

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Israël pourrait absorber la disparition des dons militaires américains, mais le financement de sa défense pèserait davantage sur ses propres ressources. Cette capacité ne signifie ni que l’opération serait indolore, ni que le pays pourrait rapidement remplacer les équipements, les pièces et les services américains. La question décisive porte sur la nature du retrait envisagé : arrêter de payer, arrêter de vendre ou remettre en cause une relation stratégique.

L’annonce faite par Donald Trump le 3 novembre a relancé ce débat. Le président américain a dit vouloir mettre fin à l’aide annuelle à partir de 2027, tout en poursuivant les ventes d’armes. Les modalités budgétaires et contractuelles de cette transition restent à établir. Une déclaration politique ne suffit pas à constater l’annulation des crédits, des paiements ou des engagements existants.

Demander si Israël peut « survivre » sans cette aide mêle ainsi plusieurs questions. Un État peut financer seul davantage de dépenses tout en restant dépendant d’un fournisseur. Il peut aussi préserver son arsenal au prix de sacrifices dans d’autres domaines. Pour mesurer les effets possibles de la décision américaine, il faut examiner séparément la capacité de paiement, la disponibilité des matériels et le soutien politique.

Un effort inférieur à un point de PIB

L’enveloppe ordinaire de référence atteint 3,8 milliards de dollars par an : 3,3 milliards de financements militaires et 500 millions pour les programmes antimissiles. Elle ne constitue pas une subvention générale destinée à payer l’ensemble des services publics israéliens. L’aide économique bilatérale traditionnelle a été progressivement supprimée, tandis que le soutien contemporain s’est concentré sur la défense.

Selon les données de la Banque mondiale, le PIB israélien s’élevait à 610,78 milliards de dollars en 2025. Rapportée à cette base, l’aide ordinaire représente environ 0,62 % du produit intérieur brut. Cette proportion permet d’écarter l’image d’une économie dont les ressources reposeraient principalement sur le versement américain. Elle ne permet pas, à elle seule, de déterminer quel impôt augmenter ou quelle dépense réduire.

Le PIB mesure une production annuelle, pas les recettes disponibles dans les caisses de l’État. Remplacer une subvention affectée à des achats militaires exige de mobiliser une fraction supplémentaire des ressources nationales. Le montant peut être économiquement supportable tout en devenant politiquement difficile à répartir. Une dépense supportable pour le pays dans son ensemble ne l’est pas nécessairement de la même manière pour chaque ménage.

Une défense déjà largement financée par Israël

Le SIPRI estime les dépenses militaires israéliennes à 48,3 milliards de dollars en 2025. Les 3,8 milliards d’aide ordinaire correspondent à environ 7,9 % de cette somme. Ce rapprochement donne une idée de l’effort supplémentaire, mais il ne signifie pas que les États-Unis financent exactement 7,9 % du budget militaire israélien.

La méthode statistique utilisée pour les comparaisons internationales comptabilise en principe l’aide militaire dans les dépenses du donateur, non dans celles du bénéficiaire. Les calendriers budgétaires, les livraisons et les financements exceptionnels compliquent encore le rapprochement. Présenter un quotient entre deux montants comme une ventilation comptable exacte créerait donc une fausse précision.

L’ordre de grandeur reste éclairant : Israël engage déjà des ressources militaires bien supérieures au soutien annuel ordinaire. Sa disparition ne supprimerait pas le financement de toute l’armée. Elle pourrait toutefois peser fortement sur certains achats concentrés en dollars, même si son poids paraît limité lorsqu’on le rapporte à toutes les dépenses, y compris les salaires et le fonctionnement.

Le contribuable devient le premier arbitre

La première réponse possible serait fiscale. Selon la Banque d’Israël, des mesures fiscales représentant environ 1,5 % du PIB étaient entrées en vigueur en 2025. Ce précédent montre qu’une mobilisation budgétaire significative est réalisable. Il rappelle également que la population a déjà été mise à contribution : cet effort passé ne constitue pas une réserve nouvelle dans laquelle puiser une seconde fois.

Un remplacement des dons obligerait à préciser qui paie. Une hausse d’impôts sur la consommation, une modification de la fiscalité des revenus ou une réduction d’avantages fiscaux ne répartissent pas la charge de la même façon. Le choix affecterait aussi l’acceptabilité de la transition. Le débat sur l’indépendance financière pourrait rapidement devenir un débat sur le niveau de vie.

Réduire des dépenses civiles constitue une autre option, mais elle comporte un coût différé. Reporter un investissement peut améliorer les comptes d’une année sans améliorer la situation à long terme. La question pertinente serait alors celle des programmes sacrifiés, de leur utilité et de la durée du report. Afficher une économie comptable ne suffit pas à démontrer un gain économique.

Emprunter donne du temps sans effacer la facture

Israël conserve un accès aux marchés internationaux. Une émission souveraine de 6 milliards de dollars, répartie entre plusieurs échéances, a été achevée en janvier 2026. Ce type d’opération montre qu’un financement de plusieurs milliards peut être obtenu. Il ne garantit ni des conditions identiques pour les émissions futures, ni une capacité d’endettement sans limite.

La dette permettrait de lisser une transition, notamment si les besoins de paiement se concentrent sur quelques années. Mais financer durablement une dépense récurrente par de nouveaux emprunts reporte son coût. Les intérêts s’ajoutent aux montants à rembourser et réduisent les ressources disponibles pour d’autres usages. Un calendrier de remplacement crédible serait donc aussi important que le montant de la première émission.

Les réserves de change constituent un autre élément de solidité : elles atteignaient 237,773 milliards de dollars fin octobre 2026, selon la Banque d’Israël. Ce stock contribue à la capacité de résistance financière extérieure. Il ne s’agit cependant pas d’une caisse du ministère de la Défense. Convertir un indicateur de sécurité monétaire en nombre d’années d’achats militaires finançables donnerait une représentation trompeuse de son rôle.

Une croissance qui ne remplit pas toutes les caisses

Les prévisions d’octobre 2026 de la Banque d’Israël décrivent des comptes publics sous tension. Le déficit budgétaire attendu atteint 4,4 % du PIB en 2026 et 4,6 % en 2027. La dette rapportée au PIB officiel passerait de 68 % à 66,5 %. Ces chiffres sont des projections, établies dans un contexte où le budget de défense de 2027 reste incertain.

Une seconde mesure donne une lecture moins favorable : en excluant la production réalisée à l’étranger et comptabilisée dans le PIB israélien, le ratio de dette atteindrait 70 % en 2026, puis 70,5 % en 2027. Une partie de l’augmentation du PIB ne correspond donc pas à une progression équivalente de l’activité intérieure ou des ressources fiscales. La croissance hors production extérieure est prévue à 3,4 %, puis 5,1 %.

L’enjeu budgétaire dépasse dès lors le seul remplacement du financement américain. Le pays cherche simultanément à financer sa sécurité, à investir dans les capacités de production et à retrouver une trajectoire de dette plus favorable. Prendre en charge une dépense supplémentaire rendrait cet arbitrage plus difficile. Cela ne démontre pas une impossibilité de payer, mais réduit la place laissée aux autres priorités.

Une industrie puissante ne produit pas tout

L’industrie de défense israélienne dispose de capacités importantes. Selon le ministère israélien de la Défense, les nouveaux contrats d’exportation signés en 2025 ont atteint 19,2 milliards de dollars, un record. Les missiles, roquettes et systèmes de défense aérienne représentent 29 % du volume contractuel ; les équipements d’observation et d’optronique, 22 %. Ces résultats décrivent une spécialisation industrielle solide.

Leur interprétation exige pourtant deux précautions. Des contrats signés ne sont pas des recettes toutes encaissées dans l’année. Le chiffre d’affaires des entreprises n’est pas davantage une recette budgétaire intégralement disponible. Les fabricants doivent produire, rémunérer leurs salariés, acheter leurs composants et livrer leurs clients. On ne peut donc pas soustraire les exportations d’armes au coût de la défense pour calculer un financement national net.

Développer davantage la production locale pourrait réduire certaines dépendances. Cette stratégie demanderait toutefois des investissements avant de produire ses effets. Elle devrait cibler les équipements qu’il est réaliste de fabriquer, les volumes nécessaires et les délais de montée en capacité. L’autonomie industrielle se construit programme par programme ; elle ne découle pas automatiquement du succès commercial d’autres catégories de matériels.

Le premier scénario est celui du remplacement financier

Dans l’hypothèse la plus proche de l’annonce américaine, les subventions cesseraient tandis que les ventes et les coopérations se poursuivraient. Israël pourrait continuer à utiliser ses équipements et passer de nouvelles commandes avec davantage de ressources nationales. La principale modification concernerait alors la répartition de la facture.

Une transition progressive donnerait davantage de temps pour adapter le budget. Une interruption rapide imposerait des choix plus concentrés : maintenir les achats prioritaires, en reporter d’autres ou accepter une hausse temporaire du financement par la dette. Les conséquences dépendraient aussi des paiements déjà couverts. Sans échéancier consolidé, aucune estimation sérieuse ne permet de transformer le montant annuel de référence en facture exacte pour chaque année suivante.

Ce scénario ne justifie pas un pronostic de disparition de l’État. Il pose plutôt une question de politique publique : quel niveau de dépenses militaires maintenir, avec quels prélèvements et quels renoncements ? La réponse pourrait varier entre un effort temporaire de transition et une augmentation permanente de la charge nationale.

Le deuxième scénario touche aux approvisionnements

La situation changerait profondément si Washington limitait aussi les livraisons, les pièces ou les services. Selon le SIPRI, tous les avions de combat israéliens actuellement en activité sont d’origine américaine. Les États-Unis ont également représenté 68 % du volume des importations israéliennes d’armements majeurs entre 2021 et 2025, contre 31 % pour l’Allemagne. Ces proportions mesurent les transferts de grands équipements, non l’ensemble des achats militaires.

Dans cette hypothèse, trouver l’argent ne résoudrait plus toute la difficulté. Un appareil disponible possède une valeur opérationnelle différente d’un futur appareil commandé à un autre fournisseur. Remplacer une flotte exige des adaptations, une formation et une nouvelle organisation du soutien. Les délais pourraient peser autant que le prix d’achat.

L’autofinancement ne supprimerait pas non plus le cadre américain des exportations. Certaines obligations et restrictions continueraient de s’appliquer aux ventes payées sur fonds israéliens, même si leur portée varie selon les dispositifs. La fin d’une subvention ne vaut donc pas autorisation générale d’acquérir ou d’utiliser n’importe quel matériel. Les décisions de Washington resteraient importantes après un changement de payeur.

Le troisième scénario concerne la relation stratégique

Un retrait plus large inclurait la coopération militaire et l’appui diplomatique. Ces fonctions ne peuvent pas être évaluées en ajoutant simplement un montant au budget. Au Conseil de sécurité, le veto américain du 18 septembre 2025 a empêché l’adoption d’un texte sur le cessez-le-feu à Gaza, les otages et l’accès humanitaire, pourtant soutenu par les quatorze autres membres. Ce soutien relève d’une décision politique, sans équivalent industriel directement achetable.

Il serait toutefois abusif de déduire la fin de ce soutien de la seule annonce sur les dons. Une modification du financement peut accompagner le maintien de relations étroites. À l’inverse, une dégradation politique générale pourrait produire des effets qui dépassent la dépense militaire. L’analyse doit donc considérer ces changements comme des hypothèses distinctes, et non comme les étapes inévitables d’un même processus.

Pour le Liban et les autres pays de la région, cette distinction compte. La baisse des subventions ne prouve pas une réduction immédiate des capacités israéliennes, encore moins un changement automatique des décisions militaires. Les autorisations de vente, la continuité des approvisionnements et les positions diplomatiques fourniraient des indications plus concrètes sur l’évolution de la relation.

Israël dispose ainsi des moyens économiques d’envisager le remplacement de l’aide financière ordinaire. Le coût serait supporté ailleurs dans ses comptes et dans sa société. En revanche, aucune opération budgétaire ne permet de reconstruire instantanément l’ensemble des capacités américaines auxquelles son appareil militaire est lié. L’autonomie de paiement paraît accessible ; l’autonomie stratégique exige une transformation beaucoup plus longue, dont le prix ne se résume pas aux 3,8 milliards annuels.

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