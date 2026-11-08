Qlayaat : un aéroport viable, mais à quel prix ?

Qlayaat peut-il financer son fonctionnement et ses investissements ? Notre analyse confronte les promesses aux documents officiels, aux perspectives de trafic et aux coûts publics. Redevances, exemptions, concurrence avec Beyrouth, fret et scénarios chiffrés montrent les conditions nécessaires pour transformer un petit aéroport régional en équipement économiquement utile au Liban.

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L’aéroport de Qlayaat peut trouver une place dans l’économie libanaise. Mais les éléments aujourd’hui publics ne démontrent pas qu’il puisse financer durablement son fonctionnement, rembourser les capitaux engagés et rapporter à l’État sans soutien indirect. La distinction est décisive : ouvrir une piste au trafic commercial, rendre profitable un exploitant et créer de la richesse supplémentaire pour le Liban sont trois résultats différents. Le premier ne prouve ni le deuxième ni le troisième.

Au 8 novembre 2026, le projet se situe encore entre la préparation opérationnelle et les annonces de desserte. Le 15 novembre est présenté comme une prochaine échéance, notamment pour un vol vers Le Caire. Ce calendrier ne vaut pas réseau commercial établi. La question économique doit donc être posée avant que le premier décollage soit transformé en certificat de réussite : qui paiera les coûts complets, combien de voyageurs achèteront réellement des billets et quelle part des recettes restera au Liban ?

La lecture des documents de l’Autorité libanaise de l’aviation civile apporte un premier correctif important. L’offre retenue prévoit un taux de 10 % des revenus d’exploitation concernés. Il ne s’agit pas simplement d’une quote-part de bénéfices nets. Le cahier des charges définit précisément des revenus, des exemptions et un minimum annuel. Ces paramètres changent le seuil de rentabilité. Ils montrent surtout qu’une analyse sérieuse ne peut pas se construire sur les résumés contradictoires diffusés autour de l’inauguration.

Un petit aéroport commercial, pas encore une deuxième plateforme nationale

Le projet actuel n’est pas celui d’un grand aéroport construit de toutes pièces. Il repose sur la réutilisation d’un site existant et sur une installation provisoire destinée à permettre une activité civile. Cette différence rend possible une entrée en service moins coûteuse qu’une infrastructure nouvelle. Elle interdit, en revanche, d’additionner les avantages imaginés d’un futur grand complexe aux dépenses limitées du dispositif de démarrage.

L’annexe technique du cahier des charges prévoit, dans l’hypothèse d’une construction neuve, un terminal modulaire d’environ 1 500 à 2 000 mètres carrés. Elle autorise aussi, après expertise structurelle et accord de l’autorité, la transformation du bâtiment des officiers. Il existe donc plusieurs configurations possibles, dont les coûts et les contreparties financières ne sont pas identiques. Présenter une seule enveloppe comme le prix définitif de l’ensemble du projet serait trompeur.

Le document impose des équipements concrets : postes d’enregistrement, contrôle des passeports, inspection des bagages, groupes de secours, dispositifs incendie, vidéosurveillance et équipements de piste. Il prévoit deux portes d’embarquement. La modestie de l’aérogare ne supprime pas ces obligations. La sûreté et la sécurité ne se réduisent pas proportionnellement au nombre de voyageurs : un aéroport peu fréquenté doit lui aussi disposer d’équipes formées, de procédures contrôlées et de matériels entretenus.

Cela dessine une stratégie raisonnable, à condition de l’assumer : commencer petit, mesurer la demande et agrandir seulement lorsque des recettes observables le justifient. Le danger serait de vendre simultanément un démarrage frugal et une grande plateforme régionale, puis de financer progressivement la seconde sans réexaminer son intérêt économique. La piste et les terrains disponibles constituent un avantage initial ; ils ne sont ni une clientèle ni un compte de résultat.

Ce que disent réellement les pièces de l’appel d’offres

La procédure relancée le 23 avril 2026 est distincte de celle qui avait été annulée. L’avis officiel d’attribution provisoire, établi après l’examen des offres du 19 mai, désigne Sky Lounge Services. Il indique que trois offres ont été présentées, mais que celle de Spot Jet Services a été rejetée au stade administratif et technique. Les deux autres ont été examinées financièrement. Parler de trois concurrents qualifiés déformerait donc le document.

Le tableau officiel mentionne, pour Sky Lounge, un montant de 1 122 527,46 dollars TVA comprise et un taux de 10 %. Le montant figurant dans une offre de concession ne doit surtout pas être confondu avec le budget des travaux. Il ne permet pas davantage de déclarer que le Trésor recevra cette somme chaque année. L’avis doit être lu avec le cahier des charges, le contrat signé et ses modalités d’exécution.

L’article 23 du cahier des charges retient une quote-part des revenus provenant de l’exploitation : activités commerciales, stationnement, publicité et différentes prestations aux passagers, aux compagnies ou au fret. Le minimum prévu est de 200 000 dollars par an pour les périodes soumises à cette redevance. Il prévoit aussi des exemptions pouvant aller jusqu’à deux ans si l’opérateur construit le terminal provisoire à ses frais, ou jusqu’à un an s’il réhabilite le bâtiment existant, après réception conforme par l’autorité.

Cette architecture ne permet donc pas de multiplier mécaniquement 200 000 dollars par quatre pour annoncer une recette garantie sur toute la durée. Elle ne permet pas non plus de calculer le prélèvement sur un bénéfice après salaires, carburant, sous-traitance et amortissements. En dehors des exemptions applicables, une entreprise peut devoir verser une redevance sur son activité même si son résultat final est déficitaire.

À titre purement arithmétique, 10 % de deux millions de dollars de recettes correspondent à 200 000 dollars. C’est le point de croisement entre ce taux et le plancher, sous réserve de l’assiette contractuelle exacte. Ce n’est pas un seuil de rentabilité de l’aéroport. Pour établir ce dernier, il faut ajouter les charges, les investissements, le financement et les obligations publiques qui ne figurent pas dans les comptes de l’exploitant.

Quatre ans pour investir : une contrainte majeure

L’article 22 fixe une période d’exploitation de quatre ans commençant après le délai de préparation de quatre-vingt-dix jours suivant l’entrée en vigueur du contrat. Cette dernière est liée à la délivrance des autorisations nécessaires aux travaux. La distinction entre signature, autorisations, réception et début d’exploitation compte financièrement : les dépenses peuvent commencer avant les premières recettes.

Une durée courte oblige à examiner la récupération du capital. Si un opérateur engage dix millions de dollars et doit récupérer intégralement cette somme en quatre ans, il lui faut dégager, en moyenne, 2,5 millions par an avant rémunération de ses investisseurs. Ce calcul n’est pas une description des comptes de Sky Lounge. Il mesure l’ordre de grandeur d’une récupération intégrale, sans valeur résiduelle ni indemnisation ultérieure.

Une autre organisation est possible : des équipements revendables, une valeur de reprise reconnue au terme du contrat, un remboursement contractuel ou une perspective d’exploitation plus longue. Chacune réduit potentiellement l’effort annuel, mais chacune doit être documentée. Une prolongation espérée ne peut pas servir de garantie économique tant qu’elle n’existe pas juridiquement. Une indemnité future à la charge de l’État constitue, quant à elle, une dépense publique différée.

La courte concession peut aussi créer de mauvaises incitations. Un opérateur cherchant à récupérer rapidement sa mise privilégiera des recettes immédiates, des tarifs élevés ou des prestations rentables, alors que l’intérêt régional demande parfois des prix attractifs et une montée en charge progressive. Ce conflit n’implique aucune faute. Il appelle un contrat cohérent, des règles tarifaires lisibles et une répartition explicite des risques.

Le chiffre de dix millions ne clôt pas le budget

L’enveloppe de dix millions de dollars a été présentée par l’exploitant comme couvrant le terminal et plusieurs travaux et systèmes. Des besoins supplémentaires de sécurité, évalués dans des informations publiées en octobre à environ six millions de dollars, ont également été évoqués. Ce second montant ne constitue pas une dépense finale auditée. Il signale néanmoins une question essentielle : le périmètre du prix annoncé est-il le périmètre nécessaire pour ouvrir et fonctionner ?

Le cahier des charges distingue déjà les responsabilités. Il impose à l’investisseur l’entretien des espaces provisoires et prévoit, pour certaines infrastructures définitives, une répartition entre main-d’œuvre, pièces de rechange, réhabilitation et modifications. Il mentionne aussi des équipements disponibles à Beyrouth que les soumissionnaires doivent inspecter. Le transfert d’un matériel existant peut diminuer le besoin de trésorerie ; il ne rend pas ce matériel économiquement gratuit.

Une estimation complète doit ainsi réunir les travaux initiaux, les équipements transférés, les interventions militaires ou publiques, les accès routiers, les systèmes de navigation et de communication, la maintenance, puis le renouvellement. Elle doit indiquer qui paie chaque ligne. Sans cette consolidation, un projet peut sembler privé parce que le terminal est financé par l’opérateur, alors qu’une partie substantielle de son coût reste supportée ailleurs.

La bonne comparaison ne consiste pas à opposer dix millions à une valeur théorique immense des terrains. Elle consiste à comparer les ressources supplémentaires mobilisées avec les bénéfices supplémentaires obtenus. Le foncier public a un coût d’opportunité, les agents publics ont un coût salarial et les équipements ont une durée de vie. Leur présence dans un autre budget ne les fait pas disparaître de l’analyse nationale.

Cent mille passagers ne représentent pas cent mille clients différents

À la fin d’octobre, Elias Sfeir, membre de l’équipe ayant préparé le dossier de Sky Lounge, a évoqué environ 100 000 passagers la première année, puis entre 600 000 et un million dans les quatre années suivantes. Ce sont des ambitions de l’entreprise, pas des résultats observés. Leur réalisation dépend de compagnies effectivement présentes, de fréquences commercialisées, de tarifs et d’une demande soutenue hors des périodes de pointe.

Il faut d’abord préciser l’unité. Dans les statistiques aéroportuaires usuelles, les arrivées et les départs sont comptés. Une personne faisant un aller-retour peut donc générer deux passages. Cent mille passages ne signifient ni cent mille visiteurs étrangers supplémentaires ni cent mille habitants différents du Nord utilisant l’aéroport. Toute estimation de retombées touristiques qui oublierait ce point grossirait artificiellement le marché.

Prenons un appareil hypothétique de 180 sièges rempli à 85 %. Il transporte 153 personnes par mouvement. Une rotation comprenant une arrivée et un départ produit 306 passages si le remplissage est identique dans les deux sens. Il faut environ 327 rotations annuelles pour atteindre 100 000 passages, 980 pour 300 000 et 1 961 pour 600 000. Cela correspond respectivement à environ 0,9, 2,7 et 5,4 rotations quotidiennes en moyenne.

Ces calculs ne prédisent aucune desserte. Ils montrent ce que les objectifs exigent matériellement. Une liaison de trois rotations hebdomadaires, avec les mêmes hypothèses pendant cinquante-deux semaines, apporte 47 736 passages annuels. Deux lignes de ce type approchent 100 000 passages. Atteindre 600 000 demande un réseau beaucoup plus fourni, des fréquences plus élevées, des avions plus grands ou une combinaison de ces éléments.

L’annonce de plusieurs destinations n’est donc pas suffisante. Une destination desservie une fois par semaine ne vaut pas une destination quotidienne. Une liaison saisonnière ne vaut pas une liaison annuelle. Et un siège proposé n’est pas un siège vendu. Le tableau déterminant doit présenter les rotations réellement effectuées, les capacités, les passagers transportés et la recette moyenne, pas seulement les noms des villes annoncées.

Le bassin du Nord existe, sa solvabilité ne se décrète pas

Qlayaat peut réduire le trajet terrestre de voyageurs dont la destination finale se trouve dans l’Akkar ou le Nord. Il peut aussi intéresser une partie de la diaspora qui finance ses déplacements avec des revenus gagnés à l’étranger. Ces avantages sont crédibles. Mais le nombre d’habitants vivant à proximité ne suffit pas à quantifier le marché aérien : il faut connaître leur fréquence de voyage, leurs destinations, leurs revenus et les personnes qui paient les billets.

Les données de pauvreté rappellent cette limite. L’évaluation publiée par la Banque mondiale en mai 2024, fondée sur une enquête de 2022 dans cinq gouvernorats couvrant environ 60 % de la population, faisait ressortir une pauvreté monétaire de 70 % dans l’Akkar, contre 12 % à Beyrouth. Ces chiffres ne sont pas une mesure de la situation de novembre 2026. Ils démontrent néanmoins pourquoi un bassin démographique important ne peut pas être assimilé sans enquête à une clientèle solvable.

La demande doit être séparée en segments : résidents voyageant pour travailler, visites familiales de la diaspora, déplacements professionnels, tourisme de loisirs et voyages ponctuels. Un résident très sensible au prix et un expatrié cherchant un vol direct à Noël ne répondent pas de la même manière à une réduction tarifaire. Les additionner dans une seule projection masque les variations de saison et de pouvoir d’achat.

Une enquête utile porterait sur les voyageurs du Nord utilisant aujourd’hui Beyrouth. Elle demanderait leur lieu de résidence, leur destination finale, le prix payé, le nombre de correspondances et leur disposition à changer d’aéroport. Elle distinguerait les intentions déclarées des réservations. Dire préférer Qlayaat quand aucun tarif n’est présenté ne signifie pas accepter un billet plus cher ou un départ trois jours plus tard.

Le coût complet du voyage comprend précisément ces contraintes. Une famille peut économiser un transfert routier tout en perdant l’avantage si les billets sont plus chers, si les bagages sont facturés séparément ou si les horaires imposent une nuit d’hôtel. À l’inverse, un vol direct bien tarifé peut rendre le Nord très attractif. La concurrence se joue sur ce panier réel de dépenses et de temps, pas sur la distance seule.

Prendre des passagers à Beyrouth n’en crée pas automatiquement

Le trafic de l’aéroport de Beyrouth a atteint environ sept millions de passagers en 2025, selon le bilan annuel disponible, en hausse d’environ 25 % par rapport à 2024. Cette progression constitue un repère de taille du marché, non une prévision pour Qlayaat. Une reprise après une année perturbée ne doit pas être prolongée mécaniquement sur quatre ans pour remplir un nouvel aéroport dans un tableur.

Rapportés à cette base de sept millions, 100 000 passages représentent environ 1,4 %, 600 000 environ 8,6 % et un million environ 14,3 %. Une captation limitée peut suffire à lancer une petite activité. Mais le haut de la fourchette annoncée correspond déjà à une part notable du marché de référence. Il nécessite de démontrer soit un transfert important, soit une demande nouvelle, soit les deux.

Pour l’exploitant de Qlayaat, les voyageurs transférés de Beyrouth sont des clients. Pour l’économie libanaise, ils ne constituent pas tous une activité supplémentaire. Une dépense de stationnement déplacée d’un aéroport vers l’autre change de bénéficiaire sans accroître nécessairement la richesse nationale. Le gain réel peut venir du temps économisé, d’une concurrence accrue, d’un trajet auparavant abandonné ou de nouvelles dépenses dans le Nord.

Le bilan doit donc retrancher les pertes ailleurs. Si Beyrouth perd des recettes tout en conservant presque tous ses coûts fixes, le système aéroportuaire peut devenir plus coûteux malgré la croissance de Qlayaat. Inversement, si une partie de son encombrement est soulagée et si des investissements d’extension peuvent être différés, un avantage collectif apparaît. Cette économie doit être mesurée, non supposée.

Un opérateur commun aux deux plateformes pourrait optimiser les investissements, mais aussi limiter leur concurrence commerciale. Deux opérateurs distincts pourraient améliorer les tarifs tout en multipliant les dépenses. Aucun montage n’est automatiquement supérieur. La régulation doit préciser si l’objectif premier est la concurrence, la réduction de la congestion, le développement territorial ou la recette budgétaire, puis mesurer les résultats correspondants.

Les compagnies ont leur propre seuil de rentabilité

Un aéroport ouvert ne crée pas une obligation pour les transporteurs de le desservir. Une compagnie compare Qlayaat à d’autres usages possibles de ses avions. Elle doit couvrir le carburant, les équipages, la maintenance, les assurances, les frais d’escale et le coût du capital. Une réduction des redevances aéroportuaires peut aider ; elle ne compense pas à elle seule une liaison dont la demande est insuffisante.

Le remplissage, souvent mis en avant, ne suffit pas davantage. Un avion presque complet peut perdre de l’argent si les billets sont vendus trop bas. Une route moins remplie peut être rentable avec une clientèle professionnelle mieux rémunératrice. Les projections doivent donc intégrer les recettes par passager, les ventes annexes et les correspondances éventuelles, pas seulement le pourcentage de sièges occupés.

Le déséquilibre entre les sens est particulièrement important pour les voyages familiaux. Un vol très demandé vers le Liban avant les vacances peut repartir moins rempli, puis rencontrer le problème inverse à la fin du séjour. Calculer toute l’année avec le meilleur taux de remplissage de l’été donne une image fausse de l’économie de la ligne. Les réductions de fréquence en hiver affectent aussi les revenus des commerces et des prestataires au sol.

Les exigences minimales de disponibilité d’appareils inscrites dans le cahier des charges ne doivent pas être confondues avec des engagements commerciaux fermes de compagnies. Le dossier économique devrait identifier les transporteurs, les fréquences garanties, les conditions de retrait et les aides éventuelles. Une lettre d’intérêt n’est pas un contrat de desserte ; un contrat de desserte n’élimine pas le risque de suspension.

Trois niveaux de trafic, trois contraintes de revenus

Faute de comptes d’exploitation publics détaillés, il serait artificiel d’annoncer un seuil précis de rentabilité de Qlayaat. On peut en revanche construire un test transparent. Les chiffres qui suivent sont des hypothèses de calcul, non des données comptables de l’aéroport. Ils servent à voir quels paramètres doivent être démontrés et dans quelles conditions une petite plateforme peut tenir financièrement.

Supposons trois millions de dollars de charges annuelles à couvrir après prise en compte des coûts variables dans une contribution nette par passage. Cette contribution correspond aux recettes effectivement conservées, diminuées des dépenses additionnelles liées au trafic et des prélèvements pertinents. Avec 100 000 passages, il faut 30 dollars de contribution par passage. À 300 000, il en faut dix. À 600 000, cinq suffisent.

Si le besoin annuel monte à cinq millions, les montants deviennent 50 dollars, 16,67 dollars et 8,33 dollars. S’il atteint sept millions, ils passent à 70 dollars, 23,33 dollars et 11,67 dollars. Il ne s’agit pas du prix d’un billet, ni d’une taxe à imposer au passager. C’est une contribution globale issue des différentes activités de l’exploitant, rapportée au trafic pour rendre les scénarios comparables.

La lecture inverse est tout aussi éclairante. Avec une contribution nette de quinze dollars et cinq millions de charges fixes à couvrir, le seuil théorique est d’environ 333 333 passages. À dix dollars, il monte à 500 000. À vingt dollars, il descend à 250 000. Quelques dollars de différence dans les recettes réellement conservées modifient donc fortement le trafic nécessaire.

Il reste à préciser si ces charges incluent la récupération de l’investissement. Dans un exemple où trois millions de frais fixes s’ajoutent à 2,5 millions de récupération annuelle de capital, le besoin atteint 5,5 millions, hors rémunération financière supplémentaire. Avec quinze dollars de contribution, il faut environ 366 667 passages. Un équilibre de fonctionnement à 200 000 passages ne suffirait alors pas à financer intégralement l’investissement.

Ces scénarios révèlent le vrai problème de la première année à 100 000 passages. L’opérateur doit disposer soit d’un coût fixe très bas, soit de revenus annexes élevés, soit d’une réserve de trésorerie, soit d’un financement acceptant des pertes initiales. Il peut aussi bénéficier d’exemptions contractuelles. Aucun de ces mécanismes n’est illégitime ; leur absence de publication empêche simplement de conclure que le démarrage s’autofinance.

Le choc de fréquentation doit être prévu avant l’ouverture

Une projection centrale ne suffit pas dans un pays exposé à des interruptions de trafic. Reprenons l’exemple de 300 000 passages apportant quinze dollars de contribution : la ressource disponible est de 4,5 millions. Une baisse de 30 % du trafic la ramène à 3,15 millions. Le manque atteint 1,35 million si les charges fixes ne diminuent pas. Ce test ne prédit aucune crise ; il mesure une vulnérabilité.

Les coûts ne s’ajustent pas tous à la vitesse des réservations. Il faut maintenir la sûreté, conserver certaines compétences, entretenir les installations et respecter les obligations réglementaires même avec moins de vols. Fermer certains espaces ou adapter les horaires peut réduire la facture, mais licencier des équipes qualifiées puis les reconstituer a aussi un coût. Une réserve de liquidité n’est donc pas un luxe de gestion.

Le financement doit préciser qui absorbe ce déficit. Si les actionnaires apportent les fonds, le risque privé est réel. Si un minimum de recettes est garanti par l’État, une partie du risque revient au contribuable. Si les paiements aux fournisseurs sont retardés, le problème est déplacé vers les entreprises locales. Si l’opérateur demande une prolongation gratuite, l’État paie autrement, en renonçant à une future mise en concurrence.

Une assurance contre certaines interruptions ne couvre pas nécessairement toute perte commerciale ni toutes les circonstances de guerre. Ses franchises, exclusions et plafonds doivent être intégrés au modèle. Il serait aussi excessif de déclarer Qlayaat invulnérable parce qu’il est éloigné de Beyrouth que de le considérer condamné par principe. La diversification géographique protège contre certains incidents localisés, pas contre une fermeture nationale de l’espace aérien.

Les commerces ne peuvent pas sauver n’importe quel trafic

Les recettes non aéronautiques sont importantes : stationnement, cafés, publicité, boutiques, salons et services. Elles permettent de ne pas faire reposer tout l’équilibre sur les redevances des compagnies. Mais leur potentiel dépend du nombre de visiteurs, de leur pouvoir d’achat, du temps passé sur place et des contrats conclus. Une concession commerciale attractive à Beyrouth ne se transpose pas automatiquement à un petit terminal du Nord.

Il faut distinguer le chiffre d’affaires d’une boutique de ce que perçoit l’aéroport. Cent dollars dépensés dans un commerce ne deviennent pas cent dollars de recettes pour l’exploitant : il touche un loyer, une commission ou une combinaison des deux. La même prudence comptable vaut pour le carburant, la restauration à bord et les services sous-traités. Additionner la totalité des ventes de chaque acteur créerait un chiffre d’affaires fictif.

Le stationnement présente lui aussi des limites. Une partie des voyageurs est déposée par des proches ou utilise un taxi. Des tarifs trop élevés peuvent pousser vers des parkings extérieurs. Les salons doivent trouver suffisamment de clients payants ou des accords avec les compagnies. Quant à la publicité, sa valeur dépend de l’audience réelle. Les revenus annexes doivent donc être établis à partir de contrats et de dépenses observées.

Les données internationales du Conseil international des aéroports rappellent la difficulté des petites plateformes. L’organisme indique que 97 % des aéroports déficitaires de son évaluation accueillent moins d’un million de passagers. Cela ne signifie pas que 97 % de tous les petits aéroports perdent de l’argent. Le constat confirme toutefois l’importance des coûts fixes et l’impossibilité de déduire la rentabilité d’un simple terminal peu coûteux.

Le fret : une possibilité à contractualiser, pas une formule magique

La proximité des zones agricoles du Nord donne un sens à l’examen d’une activité de fret. Mais l’avion convient surtout aux produits dont la valeur, l’urgence ou la fragilité justifient un transport coûteux. La présence de récoltes ne prouve pas l’existence d’un volume exportable par voie aérienne. Il faut vérifier les acheteurs, les prix, les certifications, la chaîne du froid et le coût rendu chez le client.

Pour un exportateur, quelques kilomètres de route économisés peuvent compter moins qu’une fréquence insuffisante ou qu’une rupture de température. Un produit périssable perd de la valeur s’il attend un vol plusieurs jours. Une chaîne logistique rentable demande des chambres froides, une alimentation électrique fiable, des contrôles rapides et une coordination avec les transporteurs. Ces équipements ajoutent des investissements et des frais fixes au projet passagers.

Le fret en soute de vols réguliers peut réduire le risque initial, mais la capacité dépend des avions, des bagages et des restrictions opérationnelles. Un avion tout-cargo exige un autre niveau de demande et un équilibre des flux. Une rotation arrivant presque vide et repartant chargée doit couvrir les deux segments. Le tarif à l’exportation peut alors annuler l’avantage de proximité vanté aux producteurs.

La relation avec le port de Tripoli doit être soumise au même examen. Les flux maritimes volumineux et peu chers ne deviennent pas naturellement des flux aériens. Une complémentarité mer-air suppose des marchandises adaptées, des procédures douanières et des clients prêts à payer. La carte géographique est un point de départ ; seuls des engagements de volumes et de prix peuvent entrer dans un plan de financement.

Le marché syrien représente également une option, pas une recette acquise. Il dépend des passages frontaliers, des formalités, de la sécurité des itinéraires, des aéroports concurrents et des décisions des transporteurs. L’ajouter d’emblée au scénario central exposerait le projet à un risque qu’il ne contrôle pas. Une stratégie robuste doit pouvoir démarrer avec une demande démontrée sans exiger simultanément toutes les hypothèses favorables.

Le contribuable doit voir les subventions, même indirectes

Les exonérations peuvent être utiles pour lancer une activité. Leur coût doit néanmoins être publié. Une taxe non perçue, un équipement fourni par une administration ou une prestation de sécurité financée par le budget constituent des formes différentes de soutien. Les présenter comme des avantages gratuits empêche de comparer Qlayaat à d’autres dépenses publiques susceptibles de favoriser l’Akkar.

Il faut aussi distinguer une exonération contractuelle déjà prévue d’un avantage fiscal proposé dans un projet de budget. Des dispositions discutées pour 2027 ont envisagé des avantages supplémentaires afin d’attirer les compagnies. Tant que leur adoption et leur champ exact ne sont pas établis, elles ne doivent pas être comptabilisées comme un droit acquis. Un plan viable uniquement grâce à une mesure encore discutée reste dépendant d’une décision politique.

La question pertinente est le coût public par service supplémentaire obtenu. Si une aide de lancement permet des vols réguliers qui deviennent ensuite autonomes, elle peut avoir un rendement collectif. Si les compagnies partent dès sa suppression, la subvention finance une activité temporaire. Le contrat doit donc prévoir des objectifs mesurables, une durée, des obligations de desserte et les conditions de remboursement en cas de non-respect.

L’État doit surtout éviter de garantir les recettes tout en abandonnant le contrôle des coûts. Ce montage ferait supporter au public les mauvaises surprises et laisserait au privé l’essentiel de l’amélioration. La rémunération du risque entrepreneurial est justifiable lorsque ce risque existe vraiment. Elle l’est beaucoup moins si les pertes sont systématiquement transférées au budget sous forme d’avenants ou d’indemnités.

Les emplois promis doivent être nets, locaux et durables

Un aéroport crée des emplois directs et peut soutenir des fournisseurs. Mais le chiffre annoncé doit distinguer le chantier, l’exploitation permanente, les sous-traitants et les activités simplement déplacées. Un poste de manutention transféré depuis Beyrouth représente une opportunité pour le Nord sans constituer nécessairement une création nette pour le pays. Les deux lectures sont légitimes ; les confondre gonfle le bilan national.

Il faut également examiner le coût par emploi. Un projet fortement subventionné peut afficher beaucoup de recrutements tout en mobilisant davantage de ressources qu’un programme de formation, d’accès à l’électricité ou de soutien à des entreprises exportatrices. La comparaison ne signifie pas que l’aéroport est inutile. Elle oblige à démontrer qu’il est un bon instrument de développement, et pas seulement un symbole visible.

La qualité des postes compte autant que leur nombre. Des emplois stables, déclarés, formés aux métiers de l’aviation peuvent améliorer les revenus locaux. Une activité concentrée sur quelques semaines, reposant sur une main-d’œuvre précaire ou sur des recrutements extérieurs, produit un effet différent. Les engagements devraient donc indiquer la part de recrutements locaux, les formations financées et la durée des contrats.

Les effets sur le tourisme exigent enfin des services complémentaires. Un visiteur arrivé à Qlayaat peut rejoindre directement Beyrouth, séjourner chez sa famille ou dépenser dans le Nord. Les retombées diffèrent selon ces comportements. Transports fiables, hébergement, sites accessibles et entreprises locales déterminent la part de dépenses retenue dans la région. L’aéroport facilite un déplacement ; il ne fabrique pas à lui seul une destination touristique.

Le futur partenariat public-privé ne garantit pas la viabilité

La fiche de projet publiée par la Société financière internationale en juillet 2026 confirme une mission de conseil au gouvernement pour une concession de long terme concernant Beyrouth et, potentiellement, Qlayaat. Le calendrier indicatif de cette assistance court jusqu’en juin 2028. Ce document décrit un travail de structuration, pas une décision d’investissement définitive ni un engagement de financement couvrant toutes les dépenses du second aéroport.

L’intervention d’un conseiller international peut améliorer les études, la mise en concurrence et la répartition des risques. Elle ne remplace pas les recettes des voyageurs. Le mot « potentiellement » importe : les modalités finales doivent encore être appréciées à partir des études et des choix publics. Présenter l’association à Beyrouth comme une preuve que Qlayaat est rentable isolément serait une erreur économique.

Une concession groupée pourrait permettre à une plateforme rentable d’en soutenir une autre. Cela peut être un choix de service public, mais il doit être transparent. Sinon, une subvention croisée sera dissimulée dans les tarifs, dans la durée du contrat ou dans une moindre recette versée au Trésor. Le citoyen doit savoir ce qu’il finance et quels engagements il obtient en échange.

La transition entre le dispositif provisoire et le futur partenariat doit, elle aussi, être écrite. Qui possède les équipements ? Qui les évalue ? Qui reprend les salariés et les contrats commerciaux ? Quelle indemnité existe en cas de transfert anticipé ? Sans réponses, l’infrastructure peut devenir coûteuse précisément au moment où l’État souhaite passer à l’étape suivante. L’urgence d’ouvrir ne doit pas fabriquer une dépendance contractuelle durable.

La bonne décision : financer une preuve, pas une promesse

Le dossier économique plaide pour une mise en service proportionnée, suivie d’une évaluation publique, plutôt que pour un grand développement engagé à l’avance. Le premier objectif doit être un réseau restreint mais régulier, avec des compagnies identifiées, une trésorerie suffisante et des coûts consolidés. L’extension ne devrait intervenir qu’après l’observation d’un trafic durable et de recettes couvrant les engagements correspondants.

Un tableau de bord mensuel permettrait de juger : vols programmés et réalisés, passagers à l’arrivée et au départ, remplissage, annulations, recettes aéronautiques et commerciales, coût public, emplois permanents et trésorerie. Les données annuelles doivent ensuite être auditées. Ce suivi est plus utile que l’annonce d’un total cumulé de voyageurs qui mélangerait saison forte et saison faible, activité rentable et activité subventionnée.

Les seuils de décision doivent être fixés avant les dépenses suivantes. Une hausse des passagers accompagnée de pertes croissantes n’est pas un succès financier. Une activité modeste mais stable, couvrant ses coûts et améliorant l’accès du Nord, peut au contraire justifier le projet. La taille du terminal ou le nombre de destinations ne doivent pas remplacer ces critères.

La réponse à la question initiale est donc nette. Qlayaat est défendable comme petit aéroport régional, développé par étapes et soumis à une discipline financière stricte. Sa rentabilité intégrale n’est pas démontrée par les informations publiques disponibles. À 100 000 passages, le démarrage exige une structure de coûts très contenue ou un financement explicite des pertes initiales. À plusieurs centaines de milliers, l’équilibre devient plus accessible dans les scénarios, mais seulement si les recettes par passage, les charges et les investissements suivent les hypothèses retenues.

L’Akkar n’a pas besoin d’un projet déclaré rentable par patriotisme régional puis secouru discrètement par le contribuable. Il a besoin d’un équipement utile dont les comptes résistent à l’examen. Publier le contrat exécuté, ses éventuels avenants, les coûts complets et les engagements des compagnies est la prochaine preuve attendue. Le premier avion montrera que Qlayaat peut accueillir un vol. Les premiers comptes permettront de savoir ce que ce vol apporte réellement au Liban.

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