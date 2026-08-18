Israël poursuit ses opérations sur plusieurs fronts

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Les opérations israéliennes se poursuivent sur plusieurs fronts au Proche-Orient malgré les efforts diplomatiques destinés à réduire les tensions. Le 18 août 2026, de nouveaux bombardements et tirs sont rapportés dans la bande de Gaza malgré le cessez-le-feu, tandis que la Cisjordanie reste confrontée aux opérations des forces israéliennes et de colons. Dans le sud de la Syrie, une force israélienne d’environ cent soldats a pénétré dans le village d’Abidin, dans l’ouest de Deraa, et procédé à quatre arrestations. Un bombardement a également touché la région de Tell Ahmar al-Charqi, à Quneitra. Ces événements prolongent une situation régionale dans laquelle les initiatives diplomatiques n’ont pas encore entraîné de stabilisation complète sur le terrain.

À Gaza, des tirs persistent malgré le cessez-le-feu

Dans la bande de Gaza, de nouveaux bombardements et tirs israéliens ont été signalés le 18 août. Ils interviennent alors qu’un cessez-le-feu est en vigueur et que les discussions diplomatiques cherchent à préserver l’accord. Le ministère de la Santé de Gaza fait état de nouvelles victimes et affirme que le bilan enregistré depuis l’entrée en vigueur du cessez-le-feu continue d’augmenter. Les informations disponibles ne permettent toutefois pas d’assimiler ces incidents à une reprise générale des combats à leur intensité antérieure.

Cette persistance des violences illustre la fragilité de la situation. Un cessez-le-feu peut réduire fortement les affrontements sans supprimer tous les incidents militaires. Chaque bombardement ou tir meurtrier accroît néanmoins le risque d’une nouvelle escalade et complique les efforts des médiateurs. Pour les habitants de Gaza, cette instabilité signifie surtout que la diminution des combats ne garantit pas encore une sécurité durable.

La situation militaire reste étroitement liée aux négociations sur l’avenir de l’enclave palestinienne. Les discussions doivent gérer simultanément le respect du cessez-le-feu, les questions sécuritaires et l’urgence humanitaire. Le décalage entre la diplomatie et le terrain demeure donc l’un des principaux éléments de la situation au 18 août.

Gaza confrontée à une pénurie critique d’oxygène

La crise sanitaire représente une deuxième urgence. Selon les données rapportées le 18 août, seules 12 stations de production d’oxygène sur 34 resteraient opérationnelles dans la bande de Gaza. La perte de près des deux tiers des capacités mentionnées menace directement les services hospitaliers qui dépendent d’un approvisionnement permanent en oxygène médical.

Les unités de soins intensifs figurent parmi les plus vulnérables. Les patients nécessitant une assistance respiratoire dépendent directement de cette ressource. Les services accueillant les nouveau-nés sont également menacés, notamment lorsque des enfants prématurés ont besoin d’une assistance continue. Une nouvelle défaillance des installations encore opérationnelles pourrait donc avoir des conséquences immédiates sur les capacités de prise en charge.

Cette situation rappelle que les effets du conflit dépassent les seules victimes des bombardements. Un hôpital a besoin d’électricité, de carburant, de médicaments, d’eau et d’équipements techniques fonctionnels. La destruction ou l’arrêt de ces infrastructures continue de produire des effets sanitaires même lorsque l’intensité des combats diminue.

Plus de deux millions de personnes toujours déplacées

La question du logement reste également sans solution durable. Plus de deux millions de personnes vivent toujours dans des conditions de déplacement dans la bande de Gaza. Près de 200 000 familles seraient installées dans des tentes rudimentaires qui doivent être remplacées, selon les informations rapportées le 18 août.

Ces données montrent l’écart entre la conclusion d’un cessez-le-feu et un véritable retour à la normale. Pour une grande partie de la population, revenir dans son quartier ne signifie pas nécessairement pouvoir retrouver son logement. Les destructions et les dommages aux infrastructures obligent de nombreuses familles à rester dans des installations temporaires.

Les conséquences sont multiples. Les abris précaires compliquent l’accès à l’hygiène et exposent les habitants aux conditions météorologiques. La promiscuité augmente également les risques sanitaires, alors que le système médical dispose de capacités réduites. La reconstruction et le remplacement des abris constituent donc une condition essentielle pour transformer le cessez-le-feu en amélioration concrète de la vie quotidienne.

En Cisjordanie, Qusra sous pression

La Cisjordanie suit une dynamique différente. Le 18 août, de nouvelles opérations des forces israéliennes et de colons contre des Palestiniens et leurs biens sont rapportées. Le village de Qusra, situé au sud de Naplouse, figure parmi les localités concernées. Plusieurs maisons y auraient été encerclées et des restrictions imposées aux habitants.

Ces opérations rappellent que l’évolution de Gaza ne résume pas le dossier palestinien. La Cisjordanie reste confrontée à des interventions militaires, à des restrictions de circulation et aux tensions liées aux colonies israéliennes. Les habitants de localités situées à proximité des implantations sont particulièrement exposés aux confrontations et aux atteintes contre leurs biens.

La situation palestinienne reste donc divisée entre deux réalités. À Gaza, la priorité consiste à consolider un cessez-le-feu encore fragile et à répondre à une crise humanitaire massive. En Cisjordanie, les opérations se poursuivent dans un contexte différent, sans mécanisme équivalent permettant d’interrompre durablement les tensions.

Les opérations israéliennes se poursuivent aussi en Syrie

Plus au nord, le sud de la Syrie reste directement confronté aux opérations israéliennes. Le 18 août, une force estimée à environ cent soldats israéliens, accompagnée d’une douzaine de véhicules militaires, a pénétré dans le village d’Abidin, dans le bassin du Yarmouk, à l’ouest de la province de Deraa. Des drones de reconnaissance et des hélicoptères ont accompagné l’incursion.

L’importance du dispositif distingue cette opération d’une simple patrouille. La présence d’environ cent militaires, de véhicules et d’un soutien aérien correspond à une intervention terrestre structurée. Elle confirme que l’activité israélienne dans le sud syrien ne se limite plus aux frappes aériennes ponctuelles ou aux mouvements effectués à proximité immédiate des lignes de séparation.

Quatre jeunes Syriens ont été arrêtés pendant l’opération. Deux ont ensuite été libérés, tandis que deux autres restaient détenus selon les informations disponibles. Les raisons précises de leur arrestation n’ont pas été établies dans les éléments rapportés. Il n’est donc pas possible d’attribuer aux personnes interpellées des activités ou des appartenances qui ne sont pas confirmées.

Le bassin du Yarmouk, une zone particulièrement sensible

Abidin se trouve dans une région stratégique de l’extrême sud-ouest syrien. Le bassin du Yarmouk est proche de la Jordanie et du plateau du Golan occupé par Israël. Sa situation géographique lui donne une importance particulière dans les préoccupations sécuritaires israéliennes et dans les efforts de Damas pour rétablir son autorité sur les régions méridionales.

La guerre syrienne a profondément fragilisé cet espace. Différents groupes armés y ont été actifs au cours des années de conflit et les rapports de force locaux ont évolué à plusieurs reprises. Les bouleversements politiques des dernières années ont ajouté une difficulté supplémentaire : les autorités syriennes doivent reconstruire leurs capacités institutionnelles tout en cherchant à contrôler des territoires longtemps fragmentés.

Les incursions israéliennes compliquent directement cet objectif. Une opération permettant à une force étrangère d’entrer dans un village, de procéder à des arrestations puis de se retirer met en évidence les limites du contrôle exercé par Damas. Elle soulève aussi une question de souveraineté distincte des considérations sécuritaires avancées par Israël pour ses opérations dans les régions proches du Golan.

Un bombardement signalé à Quneitra

L’incursion d’Abidin n’est pas la seule opération rapportée en Syrie le 18 août. Un bombardement israélien a également visé la région de Tell Ahmar al-Charqi, dans la province de Quneitra. Les informations disponibles ne donnent pas de bilan humain suffisamment établi ni de description précise de la cible.

Cette absence de données impose de ne pas attribuer au bombardement un objectif qui n’est pas confirmé. Sa localisation reste néanmoins importante. Quneitra borde le plateau du Golan et constitue depuis des décennies l’un des espaces les plus sensibles dans les relations entre Israël et la Syrie.

La combinaison d’une opération terrestre à Deraa et d’un bombardement à Quneitra illustre la diversité des moyens employés. Les mouvements israéliens dans le sud syrien comprennent désormais des incursions, des arrestations, des moyens de reconnaissance aérienne et des frappes.

Le Liban observe une même tension entre terrain et diplomatie

Le Liban s’inscrit dans le même environnement régional, même si sa situation ne peut être confondue avec celles de Gaza, de la Cisjordanie ou de la Syrie. Le dossier du Sud-Liban reste dominé par la recherche d’un règlement permettant de réduire durablement les tensions, de consolider l’autorité de l’État et d’éviter une nouvelle confrontation de grande ampleur.

La continuité des opérations israéliennes dans l’environnement régional renforce cependant les inquiétudes libanaises. Les développements en Syrie sont particulièrement suivis en raison de la proximité géographique et des liens sécuritaires entre les différents fronts. Une escalade dans le sud syrien ou dans les territoires palestiniens peut modifier les calculs des acteurs présents au Liban, même lorsqu’elle ne produit pas automatiquement une extension du conflit.

Le défi pour Beyrouth reste donc d’isoler autant que possible le front libanais des autres crises régionales. Cette stratégie dépend à la fois des efforts diplomatiques, du contrôle du territoire par les institutions libanaises et de l’évolution des opérations israéliennes.

Trois fronts distincts, une instabilité persistante

Les événements du 18 août ne doivent pas être présentés comme une opération régionale unique. À Gaza, les bombardements interviennent malgré un cessez-le-feu et aggravent une crise humanitaire déjà extrême. En Cisjordanie, les opérations s’inscrivent dans le contexte de l’occupation, des colonies et des restrictions imposées aux Palestiniens. En Syrie, les incursions posent directement la question de la souveraineté territoriale et du contrôle de la région méridionale.

Le point commun réside dans la persistance de l’activité militaire alors que plusieurs processus politiques cherchent à réduire les tensions. La diplomatie a modifié certains paramètres, notamment à Gaza, mais elle n’a pas encore produit une stabilisation suffisante pour mettre fin aux incidents sur le terrain.

Au 18 août, les développements immédiats restent donc suspendus à plusieurs inconnues : le maintien effectif du cessez-le-feu à Gaza, l’évolution des opérations en Cisjordanie, le sort des deux Syriens encore détenus après l’incursion d’Abidin et la possibilité de nouvelles opérations autour de Deraa et Quneitra. Ces éléments détermineront si la pression observée sur plusieurs fronts reste contenue ou ouvre une nouvelle phase de tensions régionales.

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