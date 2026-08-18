Amnistie : les familles d’Abra font pression sur Aoun

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Les familles des militaires tués lors des affrontements d’Abra préparent une nouvelle mobilisation contre la loi d’amnistie générale adoptée par le Parlement libanais le 12 août 2026. Leur action, rapportée le 18 août, doit suivre deux voies : demander au président Joseph Aoun de renvoyer le texte à la Chambre ou de ne pas le laisser entrer en vigueur sous sa forme actuelle, et travailler avec des députés opposés à certaines dispositions en vue d’un recours devant le Conseil constitutionnel. Leur principale exigence reste inchangée : empêcher qu’une mesure de clémence bénéficie, sans garanties suffisantes, à des personnes poursuivies ou condamnées dans des dossiers liés à des attaques contre l’armée et les forces de sécurité.

Les familles d’Abra déplacent la bataille vers Baabda

Six jours après le vote de la loi, la contestation n’est donc plus centrée sur les débats parlementaires eux-mêmes. Les familles cherchent désormais à agir pendant la phase qui précède l’entrée en vigueur définitive du texte. Leur première cible institutionnelle est le palais de Baabda, où elles veulent rappeler à Joseph Aoun les engagements qu’il avait pris lors d’une rencontre antérieure. Selon les informations rapportées le 18 août, elles souhaitent que le chef de l’État refuse de promulguer la loi dans sa rédaction actuelle ou qu’il demande au Parlement une nouvelle délibération.

Cette demande s’appuie directement sur la position exprimée par Joseph Aoun devant les proches des militaires. Lors de leur rencontre, le président avait assuré que le sang des soldats et des membres des forces de sécurité ne pouvait faire l’objet d’un compromis. Les familles considèrent désormais que cette déclaration doit produire un effet concret sur la décision présidentielle. À leurs yeux, une promulgation sans modification serait difficilement compatible avec la ligne défendue auparavant à Baabda, dès lors que certaines dispositions pourraient réduire la durée d’incarcération de personnes liées à des dossiers où des militaires ont été tués.

La seconde démarche vise les députés hostiles à la version adoptée. Les familles veulent examiner avec eux les conditions d’une saisine du Conseil constitutionnel. Elles ne peuvent pas introduire seules un recours contre une loi. L’article 19 de la Constitution réserve notamment ce droit au président de la République, au président de la Chambre, au président du Conseil des ministres ou à dix députés. L’enjeu immédiat consiste donc à réunir un nombre suffisant de parlementaires et à identifier précisément les dispositions susceptibles d’être contestées.

Une loi d’amnistie adoptée après plusieurs mois de tensions

La loi d’amnistie générale et de réduction exceptionnelle de certaines peines a été adoptée le 12 août 2026 après plusieurs mois de négociations. Le texte cherche à répondre à plusieurs problèmes à la fois : la situation de détenus restés longtemps en prison, les retards judiciaires, la surpopulation carcérale et des dossiers politiques ou sécuritaires qui alimentent depuis des années des demandes de règlement. Cette juxtaposition explique une grande partie de la controverse. Les personnes susceptibles de bénéficier du dispositif ne relèvent ni des mêmes infractions, ni des mêmes parcours judiciaires, ni des mêmes responsabilités.

Le débat a donc rapidement dépassé la question générale des prisons. Plusieurs forces politiques ont demandé que certaines catégories soient exclues, notamment les personnes impliquées dans des crimes contre des militaires. D’autres ont insisté sur les longues périodes de détention et sur le cas de détenus qualifiés d’islamistes, dont les familles dénoncent depuis des années des procédures trop longues ou qu’elles jugent inéquitables. La difficulté du Parlement a consisté à rédiger un mécanisme suffisamment large pour répondre à la crise carcérale sans donner le sentiment d’effacer des crimes particulièrement sensibles.

Les discussions en commissions conjointes avaient déjà montré ces divergences au printemps. Des représentants des ministères de la Justice, de l’Intérieur et de la Défense, ainsi que des services de sécurité et de l’armée, avaient participé aux travaux. Les réserves militaires ne sont donc pas apparues au dernier moment. Elles concernaient en particulier les effets possibles de la loi sur des condamnations prononcées dans des affaires où des soldats ou des membres des forces de sécurité avaient été pris pour cible.

Le vote du 12 août a ouvert une crise avec l’armée

La tension a culminé les 11 et 12 août au Parlement. Le ministre de la Défense, Michel Menassa, souhaitait présenter aux députés les observations de l’Armée libanaise avant le vote. Il avait transmis une note écrite et voulait expliquer la position de l’institution sur les modifications apportées au texte au fil des négociations. Son intervention était jugée importante parce que ces changements pouvaient modifier la durée effective de certaines peines et donc le sort de condamnés dans des dossiers sensibles.

Le Premier ministre Nawaf Salam a défendu une autre conception du fonctionnement gouvernemental. Il entendait présenter lui-même la position de l’exécutif et éviter que plusieurs voix gouvernementales donnent l’impression de positions contradictoires devant la Chambre. Le différend a rapidement pris une dimension institutionnelle. Plusieurs députés ont réclamé que Michel Menassa puisse s’exprimer directement, tandis que l’absence du ministre de la Défense à une partie des débats alimentait la polémique.

Le 12 août, le bloc de la Fidélité à la Résistance et celui du Liban fort ont quitté la séance en protestation. Ils demandaient que les observations de l’armée soient entendues avant la poursuite du débat. Le Parlement a néanmoins continué ses travaux et adopté la loi. Cette séquence est aujourd’hui invoquée par les opposants au texte pour montrer que les réserves de l’institution militaire n’ont pas été exposées devant l’ensemble des députés comme le souhaitait le ministre de la Défense.

Le lendemain du vote, Michel Menassa a présenté ses excuses aux familles des militaires tombés en service. Il a regretté de ne pas avoir pu faire entendre la position de l’armée devant la Chambre. Son intervention a renforcé la perception, chez les familles de victimes, que leur inquiétude ne se limite pas à une réaction émotionnelle mais rejoint une réserve institutionnelle exprimée par le ministère de la Défense et l’armée.

Abra reste la ligne rouge des familles de militaires

Le dossier d’Abra concentre une grande partie de cette opposition. Les 23 et 24 juin 2013, l’armée libanaise avait affronté dans cette localité proche de Saïda les partisans armés du cheikh Ahmad al-Assir. Dix-huit militaires avaient été tués au cours des combats et de nombreux autres blessés. L’affrontement avait constitué l’un des épisodes sécuritaires intérieurs les plus meurtriers de cette période et avait été suivi de nombreuses arrestations, de poursuites et de procès.

Ahmad al-Assir, prédicateur salafiste connu pour son hostilité au Hezbollah et à son engagement dans la guerre en Syrie, avait échappé aux forces de sécurité après les combats. Il avait finalement été arrêté en août 2015 à l’aéroport international de Beyrouth alors qu’il tentait de quitter le Liban sous une fausse identité. Plusieurs procédures judiciaires ont ensuite porté sur les événements d’Abra et sur les responsabilités des personnes impliquées dans les affrontements.

Treize ans plus tard, les conséquences de ces procédures restent au cœur du débat. Les familles des militaires refusent qu’une réforme générale des peines puisse modifier le sort de personnes reconnues impliquées dans une attaque contre l’armée. Leur position ne vise donc pas simplement le principe abstrait d’une amnistie. Elle porte sur la définition des bénéficiaires et sur les exclusions inscrites dans la loi.

Les proches des victimes réclament une distinction nette entre les personnes détenues pour des infractions secondaires ou confrontées à de longues détentions sans jugement définitif, et celles dont les dossiers comportent des faits de violence contre l’armée. Ils redoutent qu’un mécanisme général de réduction des peines ne produise le même effet pratique pour des catégories dont les responsabilités sont très différentes.

Les familles avaient déjà averti Joseph Aoun

La mobilisation annoncée le 18 août s’inscrit dans une campagne engagée plusieurs mois auparavant. Au printemps, les familles des militaires tués à Abra avaient publiquement demandé que les crimes commis contre l’armée soient exclus de toute mesure générale. Elles avaient insisté sur la responsabilité des auteurs directs, mais aussi sur celle des complices, instigateurs, financiers et personnes ayant facilité les attaques.

Elles s’étaient ensuite tournées vers Joseph Aoun. Leur démarche reposait sur un argument institutionnel autant que symbolique. Avant son élection à la présidence de la République en janvier 2025, Joseph Aoun avait commandé l’Armée libanaise pendant près de huit ans. Il n’était pas à la tête de l’institution au moment des combats d’Abra en 2013, mais son parcours le lie directement à l’armée et donne une portée particulière à ses engagements envers les familles de militaires.

Lors de leur rencontre avec le chef de l’État, les proches des victimes avaient exposé leurs craintes concernant l’amnistie et les réductions de peine. Joseph Aoun avait alors fixé une limite en affirmant qu’il n’accepterait pas que le sang des soldats et des membres des forces de sécurité fasse l’objet d’un compromis. Cette phrase est aujourd’hui au centre de leur argumentaire politique. Elles veulent que le président traduise cet engagement en utilisant les moyens que lui donne la Constitution.

Ce que Joseph Aoun peut faire avec l’article 57

L’article 57 de la Constitution libanaise donne au président de la République un levier précis. Dans le délai prévu pour la promulgation, il peut, après avoir informé le Conseil des ministres, demander une seule fois une nouvelle délibération d’une loi. Le Parlement ne peut pas refuser cette demande. Si la Chambre adopte de nouveau le texte, la Constitution fixe alors les conditions de cette seconde délibération.

Cette prérogative explique pourquoi la mobilisation des familles se concentre maintenant sur Baabda. Un renvoi ne supprimerait pas automatiquement la loi d’amnistie. Il rouvrirait cependant le débat parlementaire et permettrait aux opposants de tenter de modifier les dispositions contestées, notamment celles qui touchent aux condamnations liées à des crimes contre des militaires.

Le calendrier est également important. La Constitution prévoit que le président promulgue les lois dans le mois qui suit leur transmission au gouvernement, sauf procédure particulière pour les lois déclarées urgentes. Si le délai expire sans promulgation ni renvoi, la loi devient exécutoire de plein droit et doit être publiée. Les familles disposent donc d’une fenêtre institutionnelle limitée pour obtenir une intervention présidentielle.

La décision de Joseph Aoun aura aussi une portée politique. Un renvoi au Parlement signifierait qu’il juge les réserves suffisamment importantes pour justifier une nouvelle lecture. Laisser le texte suivre son cours déplacerait au contraire le centre de la bataille vers le Conseil constitutionnel et vers l’application concrète des réductions de peine.

Le Conseil constitutionnel comme deuxième verrou possible

La seconde option étudiée par les familles est plus technique. L’article 19 de la Constitution permet à dix députés de saisir le Conseil constitutionnel pour demander le contrôle d’une loi. Le président de la République, le président de la Chambre et le Premier ministre disposent également de cette faculté. Les familles d’Abra doivent donc passer par l’un de ces acteurs institutionnels si elles veulent obtenir un examen de constitutionnalité.

Un recours ne constituerait pas un nouveau procès des détenus concernés. Le Conseil constitutionnel n’aurait pas à décider qui mérite une libération ou une réduction de peine. Il examinerait la conformité des dispositions contestées à la Constitution et aux principes constitutionnels applicables. Les requérants devraient donc formuler des griefs juridiques précis et ne pourraient se limiter à dénoncer le caractère injuste du texte à leurs yeux.

Cette étape explique les contacts envisagés avec les députés opposés à la loi. Il ne suffit pas de compter des élus politiquement hostiles au texte. Il faut construire une requête, réunir le nombre nécessaire de signataires et agir dans les délais prévus pour le contrôle de constitutionnalité. La mobilisation annoncée le 18 août marque donc le début d’une possible offensive juridique, et non l’existence d’un recours déjà déposé.

Le déroulement des séances des 11 et 12 août pourrait également être examiné par les opposants, mais toute contestation procédurale devrait reposer sur des arguments constitutionnels établis. Le retrait de deux blocs ou la polémique sur l’intervention du ministre de la Défense ne suffisent pas, à eux seuls, à démontrer l’inconstitutionnalité de la loi.

En face, les familles de détenus invoquent aussi la justice

La contestation des familles de militaires ne résume pas à elle seule le dossier de l’amnistie. Les proches de détenus et leurs avocats réclament depuis longtemps un règlement de situations qu’ils présentent comme des injustices. Ils dénoncent notamment la longueur de certaines détentions, les délais judiciaires et la situation de personnes restées en prison pendant des années sans décision définitive.

Cette revendication concerne particulièrement les détenus souvent désignés dans le débat public comme « islamistes ». Cette catégorie recouvre pourtant des situations différentes. Certains dossiers sont liés à Abra, d’autres à des affaires sécuritaires distinctes. Les responsabilités, les chefs d’accusation et les condamnations ne sont pas identiques. C’est précisément cette diversité qui rend difficile l’élaboration d’une mesure générale.

Les familles de détenus estiment que le système judiciaire a parfois produit des durées d’incarcération disproportionnées ou des situations qui exigent une correction législative. Elles considèrent qu’une amnistie ou une réduction exceptionnelle de peine peut constituer une réponse aux dysfonctionnements accumulés. Cette position a trouvé des soutiens politiques, notamment parmi des élus qui demandent depuis plusieurs années une solution au problème des longues détentions.

Les proches des militaires opposent à cet argument le droit des victimes. Ils acceptent que des erreurs ou des lenteurs judiciaires puissent être corrigées, mais refusent que cette correction bénéficie indistinctement à des personnes condamnées pour des faits ayant provoqué la mort de soldats. Le conflit porte ainsi moins sur l’existence d’un problème carcéral que sur la manière de tracer la frontière entre les dossiers qui peuvent entrer dans une mesure de clémence et ceux qui doivent en rester exclus.

Une crise carcérale qui a nourri le projet d’amnistie

L’arrière-plan du texte reste la crise chronique du système pénitentiaire libanais. Les prisons souffrent depuis des années de surpopulation, de moyens insuffisants et des conséquences de procédures judiciaires longues. Dans certains dossiers, la détention avant jugement a elle-même alimenté les revendications en faveur d’un mécanisme exceptionnel.

Le Parlement a voulu répondre à cette situation en associant amnistie et réduction de certaines peines. Mais cette solution a rapidement rencontré une difficulté politique majeure : une loi générale peut toucher des dossiers dont la charge symbolique et sécuritaire est très différente. Les crimes contre l’armée, les affaires de terrorisme ou les confrontations armées ne sont pas perçus comme de simples composantes de la crise carcérale.

Les discussions parlementaires ont ainsi oscillé entre deux objectifs. Le premier consiste à réduire les conséquences d’un système judiciaire lent et d’un système pénitentiaire en crise. Le second vise à préserver des exclusions capables de protéger les droits des victimes et de maintenir la portée des condamnations prononcées dans les affaires les plus graves.

La loi adoptée le 12 août constitue le compromis obtenu au terme de ces négociations. La mobilisation des familles d’Abra montre toutefois que ce compromis n’a pas réglé le désaccord. Elle cherche au contraire à rouvrir le texte avant son application.

Le cas d’Abra dépasse le seul nom d’Ahmad al-Assir

La forte personnalisation du débat autour d’Ahmad al-Assir peut donner une image trop étroite du problème. Pour les familles des militaires, la question ne concerne pas un seul homme. Elles veulent que les exclusions couvrent toutes les personnes dont la responsabilité dans des attaques contre l’armée a été retenue selon les procédures judiciaires applicables.

Cette position s’étend aux différentes formes de participation aux violences. Les familles redoutent qu’une loi fondée principalement sur la durée d’incarcération crée des effets automatiques sans tenir suffisamment compte de la nature des infractions. Elles demandent donc une lecture dossier par dossier ou, au minimum, des exclusions légales assez précises pour empêcher qu’une réduction de peine ne s’applique à des cas qu’elles considèrent comme incompatibles avec une amnistie.

Cette inquiétude touche aussi à l’image de l’armée. Dans un pays marqué par des crises politiques, communautaires et sécuritaires répétées, l’institution militaire reste l’un des principaux instruments de l’État. Les familles considèrent qu’une loi réduisant les conséquences pénales d’attaques contre ses membres enverrait un signal contraire à la protection due aux soldats.

Une bataille politique qui ne recoupe pas les clivages habituels

Le vote de l’amnistie a également montré que les lignes de fracture ne suivent pas exactement les alliances politiques traditionnelles. Les Forces libanaises ont défendu le principe de la loi, tandis que le Liban fort et le bloc de la Fidélité à la Résistance ont quitté la séance du 12 août sur la question de l’intervention du ministre de la Défense. Les députés sunnites favorables à une solution pour certains détenus ont, eux aussi, exercé une pression importante en faveur du texte.

Ces positions ne signifient pas que tous les acteurs soutiennent les mêmes bénéficiaires ou les mêmes dispositions. Certains défendent une amnistie comme réponse à des détentions jugées excessives. D’autres contestent surtout la procédure suivie au Parlement ou réclament des exclusions supplémentaires. Le dossier mêle donc des considérations judiciaires, communautaires et institutionnelles sans se réduire à un affrontement entre deux camps parfaitement constitués.

C’est aussi pourquoi les familles d’Abra cherchent maintenant des députés susceptibles de soutenir un recours sur des dispositions précises plutôt qu’une coalition générale contre toute amnistie. Leur objectif déclaré est de modifier ou neutraliser les articles qu’elles considèrent comme injustes envers les victimes, non de transformer leur mobilisation en affrontement partisan.

Le précédent de Nahr el-Bared renforce la sensibilité militaire

La question dépasse en outre les seuls combats d’Abra. L’Armée libanaise a subi plusieurs confrontations meurtrières avec des groupes armés au cours des deux dernières décennies. La bataille de Nahr el-Bared contre Fatah al-Islam en 2007 a notamment entraîné de lourdes pertes dans les rangs militaires et donné lieu à un grand nombre de procédures judiciaires.

Les affrontements d’Ersal en 2014 et les attaques de groupes jihadistes dans la Békaa ont également marqué durablement l’institution. Des militaires et des membres des forces de sécurité avaient été tués ou enlevés. Certains captifs avaient ensuite été exécutés. Ces précédents expliquent la grande sensibilité de toute disposition législative susceptible de concerner les auteurs de violences dirigées contre les forces de l’État.

Pour les familles d’Abra, une exclusion insuffisamment précise créerait donc un précédent qui dépasserait leur propre dossier. Leur démarche vise à faire reconnaître un principe : la correction des dysfonctionnements carcéraux ou judiciaires ne doit pas effacer la différence entre les personnes détenues en raison de procédures excessivement longues et celles condamnées pour leur participation à des attaques meurtrières contre l’armée.

Une confrontation entre deux conceptions de l’équité

Le débat autour de l’amnistie oppose finalement deux conceptions de l’équité qui ne sont pas nécessairement conciliables dans tous les dossiers. Les familles de détenus demandent que l’État tienne compte du temps déjà passé en prison, des retards des tribunaux et des imperfections du système judiciaire. Elles estiment qu’un État qui tarde excessivement à juger un prévenu porte lui-même une part de responsabilité dans la durée de sa détention.

Les familles des militaires répondent que l’État possède également une obligation envers les victimes. Une mesure générale ne peut, selon elles, transformer les dysfonctionnements du système en réduction automatique de la sanction de personnes responsables de la mort de soldats. Elles réclament donc que la nature du crime demeure un critère déterminant, même lorsque la durée de l’incarcération est exceptionnellement longue.

Cette confrontation explique pourquoi le mot « amnistie » reste particulièrement explosif au Liban. Une amnistie n’est jamais seulement un mécanisme carcéral lorsqu’elle concerne des épisodes de violence politique ou sécuritaire. Elle peut être interprétée comme une décision de tourner une page, mais aussi comme une remise en cause de la reconnaissance judiciaire des victimes.

Le Parlement pourrait être contraint de rouvrir le compromis

Si Joseph Aoun utilise l’article 57, le Parlement devra examiner de nouveau la loi. Cette hypothèse placerait les députés devant les mêmes divergences qui ont marqué le vote du 12 août, mais dans un contexte différent. Les réserves de l’armée, les déclarations de Michel Menassa et la mobilisation des familles seraient alors connues de tous avant la seconde délibération.

Les élus favorables au texte devraient décider s’ils maintiennent la rédaction actuelle ou s’ils acceptent de préciser les exclusions. Les opposants pourraient, de leur côté, chercher à modifier les dispositions qu’ils estiment trop larges sans remettre en cause les mesures bénéficiant aux détenus qui ne sont pas impliqués dans des crimes contre les militaires.

Un tel retour au Parlement ne garantirait cependant pas une modification. La Constitution prévoit qu’après un renvoi présidentiel, la Chambre peut voter à nouveau. La démarche des familles vise donc à créer un rapport de force politique suffisamment important pour que la seconde lecture ne se limite pas à confirmer le texte précédent.

Un recours constitutionnel exigerait une argumentation précise

L’autre voie, celle du Conseil constitutionnel, impose une logique différente. La colère des familles, les sacrifices des militaires ou la controverse politique entourant le vote ne constituent pas, en eux-mêmes, des moyens juridiques. Les requérants devraient démontrer qu’une ou plusieurs dispositions contreviennent à une norme constitutionnelle.

La question de l’égalité devant la loi pourrait notamment entrer dans la réflexion juridique selon la rédaction exacte du dispositif et les catégories qu’il crée. Mais toute contestation devrait être fondée sur le texte adopté et sur les effets précis des distinctions retenues. Il serait donc prématuré d’affirmer, au 18 août, qu’un recours aboutirait ou qu’une disposition déterminée serait annulée.

Les modalités d’adoption peuvent également être examinées si des parlementaires estiment qu’une règle constitutionnelle a été méconnue. Là encore, la controverse provoquée par l’impossibilité pour Michel Menassa d’exposer les remarques de l’armée ne suffit pas automatiquement. La distinction entre une irrégularité politique et une violation constitutionnelle sera déterminante si la procédure est engagée.

Joseph Aoun devient l’acteur central de l’après-vote

La séquence ouverte le 18 août donne ainsi à Joseph Aoun une place qu’il n’occupait pas durant les négociations parlementaires. Le chef de l’État ne rédige plus le compromis et ne participe pas au vote, mais il dispose désormais du pouvoir de provoquer une nouvelle délibération. Cette prérogative fait de Baabda le premier point de passage de la contestation des familles.

Son passé de commandant de l’armée renforce la pression qui s’exerce sur lui. Les proches des militaires ne s’adressent pas seulement au président en tant que gardien d’une procédure constitutionnelle. Ils s’adressent aussi à un ancien chef de l’institution dont leurs fils ou leurs proches faisaient partie.

Cette dimension ne détermine pas juridiquement la décision présidentielle, mais elle augmente son coût politique. Si Joseph Aoun promulgue le texte sans demander une nouvelle lecture, il devra répondre aux familles qui invoquent ses déclarations précédentes. S’il le renvoie, il rouvrira un dossier qui a déjà créé une crise entre le gouvernement, le Parlement et le ministère de la Défense.

La mobilisation du 18 août veut rester dans le cadre institutionnel

Malgré la forte charge émotionnelle du dossier, les démarches annoncées privilégient pour l’instant les mécanismes légaux. Les familles veulent s’adresser au président, convaincre des députés et, si les conditions sont réunies, utiliser le Conseil constitutionnel. Cette stratégie cherche à transformer une contestation des victimes en bataille institutionnelle plutôt qu’en confrontation de rue.

Cette orientation est importante dans un dossier susceptible de provoquer de fortes tensions. Les familles de détenus se sont elles-mêmes mobilisées à plusieurs reprises pour réclamer l’amnistie ou une réduction des peines. Toute confrontation directe entre les deux groupes pourrait ajouter une dimension sociale et communautaire à un dossier déjà complexe.

Le recours aux institutions permet aussi de définir plus précisément le différend. La question n’est plus simplement de savoir qui est favorable ou opposé à « l’amnistie ». Il s’agit de déterminer quelles dispositions doivent être modifiées, quels crimes doivent être exclus et quelles garanties doivent accompagner les réductions de peine.

Le 18 août, la décision se déplace vers la présidence

L’actualité du jour se joue donc moins au Parlement que dans les démarches qui s’organisent après le vote. Les familles des militaires tués à Abra veulent rappeler à Joseph Aoun sa parole et utiliser le temps constitutionnel précédant l’entrée en vigueur complète de la loi. Leur demande de renvoi place directement le président face à la limite qu’il avait lui-même formulée sur les crimes visant des soldats et des membres des forces de sécurité.

En parallèle, elles préparent une solution de repli ou un second front en se rapprochant de députés capables de saisir le Conseil constitutionnel. Cette stratégie montre qu’elles ne considèrent pas le vote du 12 août comme la fin de la procédure politique. Elles veulent exploiter les deux mécanismes encore disponibles : la nouvelle délibération demandée par le président et le contrôle de constitutionnalité.

Pour Joseph Aoun, le dossier concentre plusieurs contraintes. Il doit tenir compte de son engagement envers les familles de militaires, des réserves exprimées par l’armée, du vote de la Chambre et des revendications des détenus dont les proches dénoncent des années de lenteurs judiciaires. Toute décision produira donc des conséquences au-delà des seuls bénéficiaires immédiats de la loi.

Au 18 août 2026, aucune saisine du Conseil constitutionnel n’est encore annoncée comme déposée par les familles et aucun renvoi présidentiel n’est établi. La prochaine évolution concrète dépend de la réponse de Baabda et de la capacité des familles à réunir des parlementaires autour d’un recours. C’est désormais sur ces deux fronts que se joue l’avenir immédiat de la loi d’amnistie générale et, pour les proches des militaires morts à Abra, la possibilité d’empêcher qu’elle s’applique à des dossiers qu’ils considèrent comme une ligne rouge.