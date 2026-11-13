Jezzine : le transformateur est en service

Électricité du Liban annonce le retour à l’alimentation habituelle de Jezzine et des environs depuis le 11 novembre. Le transformateur de réserve de 20 MVA, acheminé depuis Joub Jannine, a été installé et testé à Paul-Arcache. Cette mise en service intervient après la panne du 29 septembre. Kamal Hayek a inspecté les installations jeudi, en coordination avec l’Office national du Litani. EDL prépare également l’arrivée d’un transformateur de 40 MVA pour répondre aux besoins supplémentaires de la région.

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Électricité du Liban annonce le rétablissement de l’alimentation habituelle de Jezzine et des localités voisines depuis le 11 novembre 2026. Le transformateur électrique de Jezzine, d’une puissance de 20 mégavoltampères (MVA), a été installé, testé puis mis en service à la centrale Paul-Arcache. Dans son communiqué du 12 novembre, l’établissement public indique également préparer l’arrivée d’un équipement de 40 MVA pour répondre à la hausse de la demande dans la région.

L’appareil désormais en service provient de la station de Joub Jannine, dans la Békaa occidentale. Il fonctionne aux niveaux de tension de 66 et 15 kilovolts. Son acheminement avait été réalisé le 6 novembre avec l’appui de l’armée libanaise, avant les opérations d’installation et les essais techniques.

Le transformateur électrique de Jezzine est en service

L’intervention répond à la panne du 29 septembre, qui avait fortement réduit la desserte de secteurs de Jezzine, de l’Iqlim el-Kharroub et des environs. EDL annonçait encore, le 7 novembre, une installation à venir. La distribution a retrouvé depuis mercredi son régime antérieur à cette défaillance, selon l’établissement.

Le directeur général d’EDL, Kamal Hayek, s’est rendu jeudi 12 novembre à midi à Paul-Arcache, avec le président de la municipalité d’Aïchiyé, Marcel Aoun. La visite, organisée en coordination avec le directeur général de l’Office national du Litani, Sami Alawiyé, a porté sur les installations électriques de la centrale et de sa station de transformation après la mise en service.

Un équipement de réserve transféré de la Békaa

Le transformateur de 20 MVA avait auparavant fonctionné à Joub Jannine pendant plusieurs années. Un équipement de 40 MVA l’y avait remplacé pour accompagner l’augmentation des charges électriques dans la station et la Békaa occidentale. EDL avait alors conservé l’ancien appareil en réserve.

Selon le communiqué publié le 7 novembre, une première tentative de transfert avait rencontré l’opposition d’habitants et de responsables locaux. EDL affirmait que ses équipes avaient été empêchées de mener l’opération à son terme. Des contacts avec les autorités politiques, les forces de sécurité et l’armée avaient ensuite permis le déplacement du 6 novembre.

L’établissement avait assuré que cette mobilisation d’un appareil de réserve n’affectait pas l’alimentation de Joub Jannine et des localités voisines. Dans son nouveau communiqué, il remercie le président Joseph Aoun pour son suivi du dossier et l’armée pour la protection apportée aux équipes techniques.

Un transformateur de 40 MVA en préparation

EDL engage désormais les démarches nécessaires pour faire venir un transformateur de 40 MVA à la station principale de Paul-Arcache. L’objectif annoncé est de répondre aux besoins supplémentaires de Jezzine et des environs, sur instruction du président de la République.

Ce renforcement figurait déjà parmi les démarches présentées le 16 octobre par le Conseil du Sud. Celui-ci indiquait qu’une demande avait été adressée au Conseil du développement et de la reconstruction pour installer un équipement de 40 MVA, destiné aux besoins futurs des localités de Jezzine. À cette date, il avait aussi annoncé son accord pour financer la réparation d’un transformateur de 30 MVA en panne dans la centrale hydroélectrique de Bisri.

Le calendrier d’arrivée du futur équipement de 40 MVA n’a pas encore été annoncé par EDL.

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