L’essentiel en 5 minutes : 13 novembre, 8 h

L’édition du matin distingue les derniers faits signalés au Sud-Liban des opérations survenues la veille. Elle revient sur la revendication iranienne visant un radar américain à Bahreïn, sans confirmation indépendante des dégâts, et sur les discussions bancaires avec le FMI. Le vote relatif à l’aide militaire turque, les annonces diplomatiques sur l’Ukraine et les nouvelles sanctions britanniques complètent ce point. Un rappel pratique précise enfin les deux produits laitiers concernés par une décision de retrait au Hermel.

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Édition du 13 novembre 2026, à 8 h, heure de Beyrouth. Lecture : environ cinq minutes. L’Iran revendique ce vendredi une frappe contre un radar américain à Bahreïn. Au Liban, les derniers signalements vérifiés dans le Sud concernent encore la journée du 12 novembre. Les discussions avec le FMI se poursuivent, sans annonce d’accord.

Sud-Liban : Mansouri et Zawtar, des faits du 12 novembre

Une frappe aérienne israélienne a visé Mansouri jeudi, selon le correspondant d’une agence officielle libanaise à Tyr. Ce signalement est distinct des tirs d’artillerie rapportés à l’aube dans cette localité. Le bulletin ne donne ni heure précise de la frappe ni bilan humain ou matériel.

À Zawtar el-Charqiyeh, un autre correspondant rapporte une importante détonation provoquée par les forces israéliennes, du côté du fleuve, dans l’après-midi du 12 novembre. La cible n’est pas précisée. Un bombardement d’artillerie a également été signalé jeudi soir aux abords de la même localité.

Bahreïn : l’Iran revendique une frappe sur un radar

Les Gardiens de la révolution ont annoncé vendredi avoir visé et détruit un radar d’alerte avancée américain à Bahreïn. Leur communiqué numéro 22 présente l’opération comme une réponse à une attaque aérienne contre un pylône de télécommunications à Sirik, dans la province iranienne d’Hormozgan.

La destruction annoncée n’a pas été confirmée indépendamment. Le texte ne nomme pas le site, ne précise pas le modèle du radar et n’indique pas le moyen employé. Aucun bilan humain n’accompagne cette revendication.

Les Gardiens ajoutent un avertissement concernant les opérations aériennes et le transport de pétrole dans le détroit d’Ormuz.

FMI : les négociations bancaires continuent, pas d’accord annoncé

Julie Kozack, directrice de la communication du Fonds monétaire international, a confirmé jeudi qu’une mission était en cours à Beyrouth. Les discussions portent sur la stratégie de restructuration du secteur bancaire. Elle les inscrit dans la préparation d’un programme de réformes destiné à restaurer la stabilité financière et à soutenir la reprise économique.

Interrogée sur la possibilité d’un accord préliminaire imminent, elle n’a pas confirmé cette échéance. Le FMI prévoit de communiquer les informations utiles à la fin de la mission. Le ministre des Finances, Yassine Jaber, avait exprimé cette semaine l’espoir de parvenir rapidement à un accord.

La répartition des pertes entre l’État, la banque centrale, les banques et les déposants demeure un enjeu des négociations.

Parlement : ce que change le vote sur l’aide turque

Le vote plénier du 12 novembre a autorisé le cadre de coopération financière militaire avec la Turquie, transmis par le décret 1149. Les instruments prévoient 100 millions de livres turques pour des biens et services militaires, ainsi qu’un protocole distinct de 3,5 millions pour des formations, cours et visites.

Les financements, libellés en livres turques, suivent des allocations progressives et des usages convenus. L’accord privilégie la production turque et encadre les transferts ultérieurs d’équipements à des tiers.

L’adoption parlementaire reste distincte de la publication au Journal officiel et des notifications diplomatiques prévues par les textes signés en 2022 et 2023.

Ukraine : une place européenne annoncée dans les pourparlers

Après ses échanges à Dublin avec Steve Witkoff et Jared Kushner, Volodymyr Zelensky annonce une participation accrue des Européens aux discussions sur la fin de la guerre. La présidence ukrainienne en rend compte dans un communiqué publié le 13 novembre.

Le président ukrainien évoque également un échange de prisonniers attendu. Le communiqué ne précise ni le nombre de prisonniers concernés ni la date de l’échange.

Sur un autre volet, Londres a inscrit Slavneft sous sanctions jeudi. Le gouvernement britannique affirme désormais viser les dix plus grands producteurs pétroliers russes. Slavneft rejoint les groupes pétroliers déjà sanctionnés. Le nouveau paquet vise aussi des activités gazières, charbonnières et maritimes. Son objectif déclaré est de réduire les revenus énergétiques de Moscou.

À retenir pour les consommateurs : deux produits retirés

Le ministère libanais de l’Économie suspend la commercialisation de l’akawi dit « tchèque » et du labné du fabricant Hassan Ali al-Haq, établi à Chouaghir, dans le Hermel. La décision annoncée le 12 novembre distingue deux défauts : une non-conformité bactériologique du fromage et la présence d’huiles végétales dans le labné.

Le fabricant doit retirer les produits concernés et inventorier les quantités sous trois jours à compter de l’application de la décision. Le communiqué ne fournit ni numéro de lot ni bilan sanitaire. La mesure ne vise pas tous les akawis ou labnés vendus au Liban.

Couverture : Khiam vue depuis Marjayoun, photographie d’archives non datée. Illustration géographique, ne représentant ni les événements des 12 et 13 novembre ni Bahreïn. Photo François el Bacha/Libnanews ; habillage éditorial assisté par IA.

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