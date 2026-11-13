Ukraine : les Européens conviés aux pourparlers

Après sa rencontre avec les émissaires américains à Dublin, Volodymyr Zelensky annonce une participation européenne accrue aux prochains pourparlers. Jared Kushner évoque aussi leur élargissement. Un échange de prisonniers est annoncé, sans date précisée. Les Européens maintiennent leurs exigences sur la souveraineté ukrainienne, le cessez-le-feu et la sécurité du continent.

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Les Européens doivent participer plus directement aux prochains pourparlers sur l’Ukraine. Volodymyr Zelensky a annoncé cette évolution après sa rencontre avec les émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner, jeudi 12 novembre 2026 à Dublin. Le président ukrainien présente leur présence accrue à la table des négociations comme l’un des résultats de l’entretien.

Dans un communiqué publié le 13 novembre à 01 h 03 sur le site de la présidence ukrainienne, il évoque également un échange de prisonniers à venir et la préparation de réunions multilatérales. Aucun calendrier précis, nombre définitif de personnes concernées ou accord de cessez-le-feu n’accompagne ce compte rendu.

Des pourparlers sur l’Ukraine avec une place européenne élargie

Jared Kushner affirme lui aussi que la Russie et l’Ukraine ont accepté d’élargir le prochain cycle aux pays européens. Selon l’émissaire américain, cette évolution doit permettre de traiter les arrangements de sécurité européens de l’après-guerre, parallèlement aux questions territoriales entre Kyiv et Moscou.

Dans son discours devant la Communauté politique européenne, jeudi à Dublin, Zelensky avait décrit une participation européenne encore indirecte. Selon lui, les Européens étaient associés aux échanges, mais pas encore présents lorsque les Russes se trouvaient à la table. Il demandait alors qu’ils deviennent des participants réguliers.

Le président ukrainien expliquait aussi que les échanges américano-russes sur les garanties dépassaient la seule protection de l’Ukraine. Ils concernaient, dans sa lecture, un cadre plus large entre l’Europe et la Russie. Il invitait donc les capitales européennes à suivre attentivement ces discussions. L’annonce faite après la rencontre avec les émissaires américains répond à cette demande de participation ; elle ne précise toutefois pas encore la composition définitive des futures délégations.

Une coordination avec quatre capitales et les institutions de l’UE

Avant de recevoir Witkoff et Kushner, Zelensky a réuni à Dublin les conseillers de sécurité nationale de quatre pays : Royaume-Uni, Allemagne, France et Italie. Des représentants de la Commission européenne et du Conseil européen participaient également à cette préparation. La présidence ukrainienne en a publié le compte rendu jeudi à 23 h 44, sans donner l’heure exacte de la réunion.

Parmi les participants figuraient Jonathan Powell pour le premier ministre britannique, Bertrand Buchwalter pour la présidence française, Günter Sautter pour la chancellerie allemande et Fabrizio Saggio pour la présidence du Conseil italien. Bjoern Seibert et Simon Mordue représentaient la Commission ; Anna-Maria Boura, le Conseil européen.

Les échanges ont porté sur les rencontres récentes de Bruxelles et d’Abou Dhabi et sur la communication avec Washington. Ils précédaient le déplacement des deux émissaires américains auprès de Zelensky, après leur visite en Russie.

Un échange de prisonniers annoncé, sans date précisée

Zelensky dit compter sur le plus important échange de prisonniers depuis le début de la guerre. Kushner présente également cette opération comme un objectif en préparation. Le nombre de détenus concernés et la date de l’échange ne sont pas précisés.

Dans son discours de jeudi, le président ukrainien avait rappelé un accord sur un échange de prisonniers après les discussions d’Abou Dhabi.

Costa maintient les exigences européennes sur la paix

À Dublin, António Costa a rappelé trois priorités : parvenir à un cessez-le-feu, rétablir la navigation en mer Noire et créer les conditions d’un accord de paix. Le président du Conseil européen a jugé les progrès concrets encore limités. Il a accusé la Russie de poursuivre l’escalade plutôt que de privilégier la paix.

Costa a aussi défendu le droit de l’Ukraine à choisir ses alliances et ses partenariats. Il estime que l’avenir de la sécurité européenne ne peut être décidé sans les Européens. L’égalité souveraine des États, l’inviolabilité des frontières et l’intégrité territoriale figurent parmi les principes qu’il demande de préserver.

La date, le lieu et le format détaillé des prochaines réunions multilatérales restent à préciser.

Couverture : drapeaux européens et ukrainien devant le Berlaymont, Bruxelles, 21 août 2026. Photo d’archives, ne représentant pas les entretiens de Dublin. Xavier Lejeune / Commission européenne, © Union européenne, 2026, CC BY 4.0. Recadrage et habillage éditorial assistés par IA.

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