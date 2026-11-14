Jordanie : ce que garantit le quota municipal de 30 %

La Jordanie prépare les municipales de 2027 avec au moins 30 % de femmes dans les conseils. La loi prévoit des nominations si le vote n’atteint pas ce seuil.

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La Jordanie prépare ses prochaines élections municipales avec un seuil renforcé de représentation des femmes : au moins 30 % des membres des conseils, contre 25 % dans le cadre antérieur. Mais ce chiffre ne décrit ni un résultat électoral déjà acquis ni un quota de femmes maires. La loi sur l’administration locale de 2026 combine le vote et, lorsque celui-ci ne permet pas d’atteindre le seuil requis, un mécanisme de nomination ministérielle. C’est cette articulation qui déterminera la composition effective des assemblées.

Un calendrier annoncé, pas encore une date de vote

Le Conseil des ministres a adopté, lors de sa séance du 8 novembre 2026, le règlement organisant les conseils municipaux. Son communiqué publié le lendemain situe cette décision dans la préparation d’élections prévues au premier semestre de 2027. Cette fenêtre ne constitue pas, à elle seule, la fixation du jour du scrutin.

Le dispositif concerne 104 municipalités. Le gouvernement mentionne notamment quatre nouvelles collectivités : Bani Ubayd, Ghor al-Mazraa, Juraynah et Rajm al-Shami. Le règlement précise le cadre d’organisation des conseils dans le prolongement de la loi numéro 16 de 2026, publiée au Journal officiel le 10 septembre.

La distinction entre les étapes est importante. Le 28 octobre, le gouvernement avait approuvé les motifs du projet de règlement pour poursuivre son examen. Le 8 novembre correspond à son adoption par le Conseil des ministres. Présenter la première de ces annonces comme l’achèvement de la procédure aurait donc anticipé la décision suivante.

Ce que garantit réellement le seuil de 30 %

L’article 65, paragraphe a, de la loi donne au ministre compétent le pouvoir de nommer des femmes dans les conseils municipaux afin que leur proportion atteigne au moins 30 % des membres lorsque les élections n’ont pas permis d’obtenir ce résultat. La disposition est donc conçue comme une garantie minimale de composition, et non comme un plafond interdisant aux femmes de gagner davantage de sièges.

Il faut également distinguer cette proportion du pourcentage de candidates. Une obligation portant sur les membres du conseil ne se mesure pas de la même manière qu’une règle portant sur les candidatures déposées. Le résultat à vérifier sera celui de la composition finale de chaque assemblée, après application des mécanismes prévus par les textes.

Autre distinction : l’article vise les membres des conseils municipaux. Il ne réserve pas 30 % des fonctions de maire à des femmes. Le mode d’élection du président du conseil et les garanties de représentation au sein de l’assemblée répondent à deux questions différentes. Les confondre ferait annoncer une redistribution des responsabilités exécutives que ce seul article ne prévoit pas.

Des sièges et des responsabilités à ne pas confondre

Le changement numérique s’inscrit dans une réorganisation plus large de l’administration locale. La loi distingue le conseil municipal élu et l’appareil exécutif municipal. Son article 63 pose notamment des exigences de complémentarité entre ces deux composantes, de prévention des conflits d’intérêts, de transparence administrative et financière, ainsi que de continuité des services aux habitants.

Cette architecture donne une portée concrète au débat sur la représentation. Entrer dans un conseil ne signifie pas diriger seul les services municipaux. Il s’agit de participer à une institution dont l’action s’articule avec des responsables administratifs, des procédures budgétaires et une tutelle ministérielle.

L’article 64 prévoit ainsi des pouvoirs de contrôle et d’inspection des municipalités et de leurs conseils. Il mentionne aussi une unité chargée de renforcer les capacités des membres des conseils et des employés municipaux, en coordination avec l’Académie jordanienne d’administration publique. La formation des élus appartient donc au dispositif légal, au-delà du seul calcul des sièges.

La place du ministère reste déterminante

Le ministre n’intervient pas uniquement dans le complément de représentation féminine. L’article 65 lui attribue également des compétences concernant la classification des municipalités à partir des statistiques officielles et certaines décisions d’organisation territoriale. Le texte encadre aussi des opérations municipales importantes, notamment dans le domaine des accords, du patrimoine et des engagements financiers.

La progression du quota ne doit donc pas être lue comme un transfert général de pouvoirs de l’État central vers les collectivités. Elle modifie la garantie de présence des femmes dans des conseils qui restent inscrits dans un système de contrôle administratif. Les deux dimensions peuvent évoluer séparément : la composition de l’assemblée, d’une part, et l’étendue de ses marges de décision, d’autre part.

Pour apprécier l’application de la réforme, trois éléments seront décisifs : les résultats des élections, le nombre éventuel de nominations complémentaires et la répartition effective des responsabilités dans les conseils. À ce stade, le seuil légal est établi et la préparation réglementaire a avancé. Le nombre de femmes qui accéderont aux différentes fonctions ne peut, lui, être déduit avant le scrutin et la constitution des nouvelles assemblées.

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