Karaté : huit médailles pour le Liban à Amman

La sélection libanaise de karaté a remporté huit médailles au championnat d’Asie de l’Ouest à Amman, selon le communiqué transmis le 14 novembre 2026. Randa Choucair décroche l’or, tandis qu’Aya Choucair et Salim Chamli obtiennent l’argent. Lynn Kaïn, Luna Daouk, Louloua Choucair, Khaled Habbal et Hassan Daouk complètent le bilan avec cinq médailles de bronze. La délégation était encadrée par Élie Aoun, Sami Alayli, Rami Choucair et Yara Kaïn. La fédération a félicité ses représentants pour leurs résultats.

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Communiqué de presse, traduit de l’arabe.

La sélection libanaise de karaté a remporté huit médailles au championnat d’Asie de l’Ouest organisé à Amman, en Jordanie. Le bilan transmis le 14 novembre 2026 comprend une médaille d’or, deux médailles d’argent et cinq médailles de bronze.

Une médaille d’or pour Randa Choucair

Randa Choucair a décroché l’or en combat, dans la catégorie juniors féminines de moins de 59 kg.

Les deux médailles d’argent reviennent à Aya Choucair, en kata féminin chez les moins de 14 ans, et à Salim Chamli, en combat chez les 10–11 ans, dans la catégorie de plus de 45 kg.

Cinq médailles de bronze

Les cinq autres podiums libanais se répartissent comme suit :

Lynn Kaïn : bronze chez les moins de 21 ans, en combat, moins de 55 kg.

Luna Daouk : bronze chez les cadettes, moins de 54 kg.

Louloua Choucair : bronze chez les moins de 14 ans.

Khaled Habbal : bronze chez les cadets, en combat, moins de 57 kg.

Hassan Daouk : bronze en combat chez les moins de 14 ans, moins de 55 kg.

L’encadrement de la délégation

Les arbitres asiatiques Élie Aoun et Sami Alayli ont accompagné la sélection, aux côtés de Rami Choucair, entraîneur national, et de Yara Kaïn, entraîneuse de kata.

Élie Aoun, chef de la délégation et arbitre asiatique, a également participé à une réunion du comité administratif de l’Union d’Asie de l’Ouest, organisée en marge du championnat.

Au nom de la délégation, Élie Aoun a remercié le président de la Fédération libanaise de karaté, Moussa Fattouche, son secrétaire général, Georges Malkoun, et les membres du comité administratif pour leur soutien et leur accompagnement.

Le président et les membres de la fédération ont, de leur côté, félicité la délégation libanaise pour les résultats obtenus dans cette compétition régionale.

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