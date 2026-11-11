Sud-Liban, Iran et Ukraine : le journal du 11 novembre
Le journal Libnanews du 11 novembre 2026.
Sud-Liban, enquête Bcharré/Batroun, Iran, Syrie, Ukraine et pétrole. Les bilans et annonces restent susceptibles d’évoluer.
Sources du jour :
Libnanews : https://libnanews.com/sud-liban-frappes-israeliennes-a-qantara/
https://libnanews.com/batroun-salam-reagit-a-larrestation-de-cinq-hommes/
Reuters (Iran) : https://wsau.com/2026/11/11/iran-will-not-allow-enriched-nuclear-material-to-leave-the-country-security-chief-says/
Reuters (Syrie) : https://www.reuters.com/world/middle-east/eu-explores-deeper-syria-partnership-flags-concern-over-russia-role-2026-11-11/
AP (Ukraine) : https://www.aol.com/articles/russia-ukraine-hold-second-day-093945000.html
Reuters (pétrole) : https://www.aol.com/articles/oil-rises-two-month-low-020102000.html
PHOTOS D’ARCHIVES, pas des événements du jour. Mise en page, fond flouté et titrage Libnanews.
Beyrouth, 04/01/2026 : TorbeyCharbel, CC BY 4.0.
FINUL, 24/10/2024 : Ministère des Armées, CC BY 4.0.
Parlement de Beyrouth, 16/09/2003 : Ismail Küpeli, CC BY 2.0.
Téhéran, 25/04/2012 : ninara, CC BY 2.0.
Damas, 2005 : upyernoz, CC BY 2.0.
Raffinerie de Wilhelmshaven, Allemagne, 23/03/2008 : KuK, domaine public.
Blinken–Zelenskyy, Kyiv, septembre 2023 : Chuck Kennedy / U.S. Department of State, domaine public.
Photos via Wikimedia Commons. Licences :
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Originaux :
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Northern_Tehran_skyline.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Overview_of_Damascus.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Beirut_seafront.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Force_intérimaire_des_Nations_unies_au_Liban_FINUL.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Parliament_Beirut.jpg
Sud-Liban, Iran et Ukraine : le journal du 11 novembre
Sud-Liban, Iran et Ukraine : le journal du 11 novembre
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