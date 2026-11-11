12 novembre 2026
Espace lecteur
Français
▶ VidéosRSS
Actualité, Information, Analyses, découverte du Patrimoine et de la Culture Libanaise, tout cela est possible sur Libnanews, le Média Citoyen du Liban
Toutes nos rubriques

Actualité · Vidéos

Sud-Liban, Iran et Ukraine : le journal du 11 novembre

· 2 min de lecture · 79 vues
Se connecter pour enregistrer
Traduction disponible enAnglaisArabeAllemandEspagnolItalienPortugaisRusseChinois

Sud-Liban, Iran et Ukraine : le journal du 11 novembre

Le journal Libnanews du 11 novembre 2026.
Sud-Liban, enquête Bcharré/Batroun, Iran, Syrie, Ukraine et pétrole. Les bilans et annonces restent susceptibles d’évoluer.

Sources du jour :
Libnanews : https://libnanews.com/sud-liban-frappes-israeliennes-a-qantara/
https://libnanews.com/batroun-salam-reagit-a-larrestation-de-cinq-hommes/
Reuters (Iran) : https://wsau.com/2026/11/11/iran-will-not-allow-enriched-nuclear-material-to-leave-the-country-security-chief-says/
Reuters (Syrie) : https://www.reuters.com/world/middle-east/eu-explores-deeper-syria-partnership-flags-concern-over-russia-role-2026-11-11/
AP (Ukraine) : https://www.aol.com/articles/russia-ukraine-hold-second-day-093945000.html
Reuters (pétrole) : https://www.aol.com/articles/oil-rises-two-month-low-020102000.html

PHOTOS D’ARCHIVES, pas des événements du jour. Mise en page, fond flouté et titrage Libnanews.
Beyrouth, 04/01/2026 : TorbeyCharbel, CC BY 4.0.
FINUL, 24/10/2024 : Ministère des Armées, CC BY 4.0.
Parlement de Beyrouth, 16/09/2003 : Ismail Küpeli, CC BY 2.0.
Téhéran, 25/04/2012 : ninara, CC BY 2.0.
Damas, 2005 : upyernoz, CC BY 2.0.
Raffinerie de Wilhelmshaven, Allemagne, 23/03/2008 : KuK, domaine public.
Blinken–Zelenskyy, Kyiv, septembre 2023 : Chuck Kennedy / U.S. Department of State, domaine public.
Photos via Wikimedia Commons. Licences :
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Originaux :
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Northern_Tehran_skyline.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Overview_of_Damascus.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Beirut_seafront.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Force_intérimaire_des_Nations_unies_au_Liban_FINUL.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Parliament_Beirut.jpg

Voir la video originale sur YouTube

· ·

Newsdesk Libnanews

Libnanews est un site d'informations en français sur le Liban né d'une initiative citoyenne et présent sur la toile depuis 2006. Notre site est un média citoyen basé à l’étranger, et formé uniquement de jeunes bénévoles de divers horizons politiques, œuvrant ensemble pour la promotion d’une information factuelle neutre, refusant tout financement d’un parti quelconque, pour préserver sa crédibilité dans le secteur de l’information.

Tous ses articles →

Commentaires

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *