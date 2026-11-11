Exportations libanaises : quels débouchés ?

Les exportations libanaises reculent en valeur, mais fortement en poids. Les données douanières révèlent leur concentration et les limites du rebond récent. Marchés européens, réouverture saoudienne, filières agricoles, financement et conformité : ce dossier examine les conditions concrètes pour transformer des débouchés accessibles en ventes durables pour les entreprises libanaises.

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Les exportations libanaises ont presque retrouvé, en dollars, leur niveau des neuf premiers mois de 2025. Leur poids net a pourtant diminué d’un quart. Ce contraste, établi à partir des données des Douanes arrêtées à septembre 2026, pose une question décisive pour la reprise : le Liban vend-il davantage de produits compétitifs à des clients plus diversifiés, ou dépend-il surtout de quelques marchandises de forte valeur et de quelques débouchés ?

Le retour de l’Arabie saoudite parmi les marchés accessibles, annoncé en juin, et les préférences commerciales européennes ouvrent des possibilités. Les transformer en ventes durables demande cependant des capacités de production, une origine démontrable, des produits conformes et des paiements sécurisés. Ce dossier FocusLiban examine ensemble ces mécanismes et les chiffres disponibles au 11 novembre 2026. Il porte sur les marchandises exportées, pas sur le prix des biens importés au magasin ni sur les recettes touristiques.

Trois niveaux de preuve restent séparés : les échanges enregistrés par les Douanes, les droits d’accès ouverts par les accords et les résultats de filières particulières. Une annonce ne remplace pas une expédition ; une facture d’exportation ne mesure pas à elle seule la valeur ajoutée créée dans le pays.

Des exportations presque stables en dollars, mais beaucoup plus légères Les exportations libanaises de marchandises ont atteint 2,637 milliards de dollars entre janvier et septembre 2026, contre 2,713 milliards sur la même période de 2025, selon le bulletin des Douanes consacré aux neuf premiers mois de l’année. La baisse publiée est de 2,8 %. Ce résultat ne décrit ni un effondrement général ni une reprise déjà acquise. Il résume neuf mois très inégaux, au terme desquels deux fortes performances estivales ont compensé une partie du recul du début d’année. Le document, préparé le 22 octobre et annoncé sur le site douanier le 3 novembre, permet de distinguer cette évolution récente de la composition des ventes à l’étranger. Source : Douanes libanaises, bulletin au 30 septembre 2026, page 1. Une seconde mesure modifie sensiblement la lecture. L’indicateur douanier de commerce spécial à l’exportation fait apparaître un poids net cumulé de 1 073 131 tonnes en 2026. La somme des neuf mois correspondants de 2025 atteint 1 438 353 tonnes dans les données affichées. La diminution calculée est donc d’environ 25,4 %, beaucoup plus forte que celle des recettes exprimées en dollars. Les deux constats doivent être présentés ensemble : le pays conserve une grande partie de sa valeur exportée, mais les marchandises franchissant la frontière représentent une masse nettement moindre. Source : indicateur officiel des poids nets, milliers de kilogrammes. Cette divergence ne permet pas, à elle seule, de conclure à une amélioration des prix de vente, des marges ou de la qualité des produits. Une tonne de métal précieux et une tonne de produits agricoles n’ont pas la même valeur. Le rapport entre dollars et tonnes peut augmenter lorsque la composition des expéditions change, sans qu’un même produit se vende plus cher. Le poids total n’est pas davantage un indice de volume économique à composition constante. Il renseigne sur la masse déclarée, tandis que la valeur agrège des marchandises de nature très différente. Deux mois ont fortement réduit le retard accumulé La série mensuelle fait apparaître un premier trimestre dégradé : 206 millions de dollars en janvier, 220 millions en février et 205 millions en mars, contre respectivement 326, 300 et 309 millions un an auparavant. Les Douanes indiquent des baisses de 37 %, 27 % et 34 %. Les montants arrondis donnent un total trimestriel de 631 millions, contre 935 millions en 2025. Ce début d’année pèse encore sur le cumul de septembre malgré les améliorations intervenues ensuite. Source : bulletin douanier, page 1. Avril et mai inversent temporairement la tendance, avec 308 et 309 millions de dollars, contre 262 et 284 millions un an plus tôt. Juin revient à 250 millions, contre 264 millions, puis juillet à 268 millions, contre 370 millions. À la fin de juillet, les sept valeurs mensuelles publiées totalisent ainsi 1,766 milliard de dollars, contre 2,115 milliards pour les mêmes mois de 2025. Ces additions sont calculées à partir de chiffres arrondis au million et ne remplacent pas les cumuls établis par les Douanes sur leurs données détaillées. Le changement le plus marqué se situe en août et en septembre. Les exportations atteignent 430 millions de dollars en août, puis 441 millions en septembre, contre 299 et 300 millions en 2025. Les variations publiées sont de 44 % et 47 %. Ces deux mois représentent ensemble 871 millions, soit environ un tiers du cumul de 2026. Leur poids dans le résultat des neuf premiers mois invite à la prudence : la progression récente est réelle dans les valeurs déclarées, mais elle ne suffit pas à prouver une amélioration durable de l’ensemble des filières. Les poids nets confirment que le redressement en dollars ne se confond pas avec celui du tonnage. En août, la masse exportée passe de 169 328 tonnes en 2025 à 136 947 tonnes en 2026. En septembre, elle passe de 192 766 à 146 775 tonnes. Les recettes peuvent donc progresser vivement pendant que le poids transporté recule. Pour expliquer ce mouvement, il faudrait croiser les produits, leurs quantités et leurs destinations mois par mois, plutôt que d’attribuer toute la différence à un seul facteur. Exportations mensuelles de janvier à septembre 2025 et 2026, millions de dollars courants. © Graphique original Libnanews. Données : Douanes libanaises, bulletin au 30 septembre 2026, http://www.customs.gov.lb/Private_Statistics/Files/49.pdf Le recul de 2026 replace le rebond de 2025 en perspective La ligne du bulletin consacrée aux périodes comparables permet une comparaison homogène sur six années. Les exportations de janvier à septembre s’établissent à 2,415 milliards de dollars en 2021, 2,696 milliards en 2022, 2,138 milliards en 2023, 2,104 milliards en 2024, 2,713 milliards en 2025 et 2,637 milliards en 2026. Le dernier résultat reste donc supérieur aux niveaux de 2023 et 2024, mais inférieur à ceux de 2022 et 2025. Il dépasse d’environ 9,2 % celui de 2021, calcul effectué sur les montants publiés. Ces valeurs sont nominales : cette différence ne mesure pas une progression équivalente des quantités ou du pouvoir d’achat des recettes. Le rebond de 2025 avait porté les exportations des neuf premiers mois 28,9 % au-dessus de leur niveau de 2024, selon les Douanes. Le repli actuel intervient après cette forte progression. Mais une comparaison de dates ne suffit pas à identifier les mécanismes industriels qui la sous-tendent. Elle ne démontre pas davantage que toutes les entreprises exportatrices connaissent la même trajectoire. Les chiffres agrégés peuvent être dominés par quelques postes de forte valeur, ce qui rend l’examen des produits indispensable. Exportations de janvier à septembre, de 2021 à 2026, millions de dollars courants. © Graphique original Libnanews. Données : Douanes libanaises, bulletin au 30 septembre 2026, http://www.customs.gov.lb/Private_Statistics/Files/49.pdf Les produits précieux représentent un tiers des recettes La section douanière regroupant les perles, pierres précieuses ou semi-précieuses et métaux précieux représente 906 millions de dollars sur les neuf premiers mois de 2026. Sa part publiée atteint 34 % des exportations. Il s’agit du premier ensemble de produits dans le bulletin, loin devant les métaux communs et leurs ouvrages, qui totalisent 410 millions. Ce poids impose de distinguer le comportement des marchandises précieuses de celui des autres exportations avant de parler de santé générale de l’appareil productif. Source : bulletin douanier, page 6. Le libellé de cette section ne doit toutefois pas être raccourci en « or » ou en « bijoux » sans information supplémentaire. Le tableau rassemble plusieurs catégories et ne donne pas, à ce niveau, leur ventilation détaillée. Il ne distingue pas non plus la part de la valeur provenant d’un travail effectué au Liban de celle des matières incorporées aux marchandises. Les 906 millions de dollars sont une valeur exportée au sens douanier, et non une mesure de la valeur ajoutée de la joaillerie ou du revenu qu’elle laisse dans l’économie. Hors de cette section, les exportations atteignent environ 1,731 milliard de dollars, par soustraction des montants publiés. Cela représente près des deux tiers du total. Ce calcul permet d’apprécier la taille des autres ventes à l’étranger, mais pas d’établir leur variation annuelle : le tableau par produits présente, pour 2025, une année complète, et non les neuf mois correspondants. Une progression ou un recul des exportations « hors précieux » sur un an nécessiterait une extraction détaillée de janvier à septembre 2025. Déduire cette évolution des colonnes annuelles conduirait à mélanger des périodes différentes. Après les précieux et les métaux communs, les principales rubriques sont les préparations alimentaires, à 331 millions de dollars, les machines et appareils mécaniques ou électriques, à 286 millions, puis les produits chimiques, à 225 millions. Ces cinq ensembles réunissent environ 81,8 % de la valeur totale, calcul effectué sur les montants arrondis. Les produits végétaux ajoutent 133 millions, le papier et ses ouvrages 70 millions, les plastiques 68 millions et les articles manufacturés divers 56 millions. Cette distribution montre une base exportatrice identifiable au-delà des précieux, mais concentrée sur un nombre limité de grandes familles. Répartition des exportations de janvier à septembre 2026 : cinq familles représentent 81,8 % du total. © Graphique original Libnanews. Données : Douanes libanaises, bulletin au 30 septembre 2026, http://www.customs.gov.lb/Private_Statistics/Files/49.pdf La Suisse domine les destinations en valeur La Suisse est le premier pays de destination dans les tableaux des Douanes, avec 674 millions de dollars, soit environ 25,6 % du total calculé et une part arrondie publiée de 26 %. Les Émirats arabes unis suivent à 249 millions, devant la Turquie à 134 millions, la Syrie à 133 millions et l’Irak à 111 millions. Ensemble, ces cinq destinations concentrent environ 49,3 % des exportations. La Jordanie représente 97 millions, l’Égypte 89 millions et les États-Unis 83 millions. Source : bulletin douanier, page 14. Cette hiérarchie est exprimée en dollars. Elle ne classe ni le nombre d’entreprises clientes, ni le nombre d’exportateurs libanais présents sur chaque marché, ni les tonnages. La place élevée de la Suisse et celle des marchandises précieuses sont deux constats distincts dans le document. Les rapprocher peut guider une recherche, mais le bulletin ne contient pas de tableau croisant produits et pays. Il ne permet donc pas d’affirmer quelle proportion des 674 millions expédiés vers la Suisse relève des précieux, ni de déduire que les autres destinations achètent principalement des produits fabriqués au Liban. La méthode officielle précise également que la destination est celle déclarée à l’exportation. Elle ne garantit pas que le pays indiqué soit celui de la consommation finale. Pour apprécier la diversification commerciale, il faut donc distinguer l’accès à une destination douanière de l’implantation auprès de consommateurs ou de clients industriels. La multiplication des destinations est utile, mais le tableau disponible ne mesure ni la solidité des contrats, ni leur récurrence, ni la dépendance à un intermédiaire. Un tableau partiel ne se compare pas directement à une année complète Le bulletin contient un piège de lecture important. Sur les pages consacrées aux produits, aux pays et aux bureaux, la colonne 2026 couvre neuf mois alors que la colonne 2025 présente douze mois. Les variations affichées se rapprochent d’une comparaison des moyennes mensuelles, et non des cumuls sur une même durée. Pour la Suisse, par exemple, les 674 millions de 2026 sont rapprochés des 784 millions de l’année 2025, avec une variation de 14 %. Le rapport entre 674 divisé par neuf et 784 divisé par douze donne une progression voisine, d’environ 14,6 %, sans reproduire exactement le pourcentage affiché. Il ne constitue pas une hausse de 14 % entre janvier-septembre 2025 et janvier-septembre 2026. La même précaution s’applique aux rubriques de produits. Les 906 millions de marchandises précieuses des neuf premiers mois de 2026 ne doivent pas être comparés directement aux 1,248 milliard de l’année 2025 pour annoncer un recul annuel. Pour le total des exportations, la ligne explicitement intitulée « période comparable » de la première page est la référence pertinente. Elle indique 2,713 milliards pour janvier-septembre 2025. L’addition des mois arrondis donne un montant légèrement différent ; cela justifie de conserver le cumul publié plutôt que de lui substituer une somme de valeurs déjà arrondies. Ce que les déclarations douanières permettent de mesurer Les Douanes valorisent les exportations sur une base FOB, incluant les dépenses jusqu’au bureau de sortie, et les importations sur une base CIF, incluant notamment transport et assurance jusqu’au bureau de dédouanement. Les quantités et valeurs proviennent des déclarations vérifiées par les services compétents ; les poids sont comptabilisés en kilogrammes nets. Le commerce spécial à l’exportation comprend les biens nationaux, mais aussi certaines marchandises d’origine étrangère, notamment après leur mise en consommation. Assimiler automatiquement le total exporté à la seule production nationale serait donc inexact. Source : définitions statistiques des Douanes. Dans ce cadre, les 2,637 milliards de dollars exportés couvrent environ 16,9 % des 15,600 milliards importés durant les neuf premiers mois de 2026. Le déficit de marchandises calculé sur ces deux totaux atteint 12,963 milliards. Ces indicateurs éclairent l’écart entre achats et ventes de biens, sans décrire l’ensemble des échanges extérieurs : ils n’intègrent pas les recettes des services, les transferts ou les mouvements financiers. Pour juger les débouchés commerciaux, les résultats les plus robustes restent ici la concentration des valeurs exportées, leur évolution mensuelle et le recul nettement plus marqué des poids nets.

Une commande exportée n’est pas toute la richesse créée au Liban

La composition des ventes à l’étranger pose une question que le total douanier ne peut pas résoudre : quelle part de la valeur facturée rémunère effectivement une activité réalisée au Liban ? Un produit peut incorporer des matières achetées à l’étranger, être transformé localement, puis vendu à un client non résident. La déclaration enregistre la valeur de la marchandise qui franchit la frontière. Elle ne sépare pas automatiquement le revenu du producteur libanais, celui de ses fournisseurs étrangers et la rémunération des différents intermédiaires.

Cette distinction ne disqualifie pas les filières utilisant des intrants importés. Une entreprise peut créer des emplois, développer un savoir-faire et vendre un produit compétitif tout en s’approvisionnant à l’étranger. Elle impose simplement de ne pas appeler « richesse nationale supplémentaire » la totalité d’une facture d’exportation. Pour mesurer cet apport, il faut identifier les consommations intermédiaires et la valeur ajoutée. Pour mesurer le revenu des salariés, il faut encore connaître les rémunérations et l’emploi.

Le cas des métaux précieux rend ce problème particulièrement visible. Une hausse du prix du métal peut augmenter la valeur déclarée d’une même quantité. Un travail supplémentaire de conception ou de fabrication peut aussi accroître le prix du produit. Les deux mécanismes n’ont pas la même signification industrielle. Sans poids, composition et informations sur la transformation, le total de la rubrique ne permet pas de les distinguer. Il serait tout aussi excessif d’y voir une renaissance manufacturière générale que de considérer toute vente de bijoux comme une activité sans valeur ajoutée.

L’analyse doit donc conserver deux niveaux. Les statistiques douanières décrivent les échanges. Les enquêtes auprès des entreprises et les comptes de production décrivent le contenu économique local. Une hausse des premières peut constituer un signal favorable sans suffire à établir la progression des seconds. Cette précaution vaut également pour les équipements électriques, les produits alimentaires ou les articles métalliques : une catégorie douanière n’est pas une entreprise et une destination n’est pas un consommateur final identifié.

Le raisin : un débouché se choisit aussi dans le calendrier

La fiche du portail public LEBTRADE consacrée au raisin de table donne un exemple plus précis de diversification. Elle chiffre les exportations de 2024 à 28,5 millions de dollars pour 10 666 tonnes, en hausse de 30 % en valeur sur un an. Ces données concernent le raisin frais destiné à la consommation, pas le vin ni les raisins secs. Les Émirats arabes unis figurent en tête des destinations, tandis que les Pays-Bas et le Royaume-Uni occupent également une place importante.

La fiche identifie une possibilité commerciale hivernale, particulièrement en décembre, mais souligne la concurrence des expéditions sud-africaines, péruviennes et chiliennes. Elle décrit aussi les Pays-Bas comme une plateforme de redistribution européenne. La destination douanière ne désigne donc pas toujours le lieu où le fruit sera consommé. Pour un producteur libanais, le débouché dépend du calendrier, du type d’acheteur et des spécifications du produit, pas uniquement du volume annuel importé par un pays.

Le mécanisme économique est différent de celui d’une simple course à la taille. Une petite origine exportatrice peut chercher une période pendant laquelle son offre complète celle d’autres fournisseurs. Elle ne dispose pas pour autant d’un marché réservé. Un décalage de récolte ou une livraison concurrente peut modifier l’intérêt commercial d’une semaine à l’autre. Le calendrier constitue une information à intégrer dans la négociation, non une garantie de prix élevé.

La qualité demandée doit également être définie avant la préparation des lots. Vendre à un négociant qui redistribue sur plusieurs marchés n’impose pas nécessairement les mêmes caractéristiques que répondre au cahier des charges d’une enseigne. Le dossier économique pertinent associe donc le produit, le client et la période. Une hausse des exportations annuelles peut provenir d’un meilleur prix, de davantage de volumes ou d’une autre répartition des ventes ; elle ne désigne pas, à elle seule, lequel de ces choix a réussi.

Cerises et avocats : deux trajectoires, pas une recette universelle

Les séries présentées par LEBTRADE pour les cerises montrent une évolution beaucoup moins régulière. Les recettes d’exportation passent de 1,339 million de dollars en 2020 à 4,532 millions en 2021, puis à 3,906 millions en 2022. Elles retombent à 1,088 million en 2023 et remontent à 1,306 million en 2024. La reprise de la dernière année représente environ 20 %, mais le niveau reste inférieur de plus de 70 % au sommet de 2021, selon un calcul effectué sur cette série.

La différence entre taux de croissance et niveau atteint est déterminante. Une progression à deux chiffres peut réparer une partie limitée d’une baisse antérieure. Elle n’établit pas le retour à une position commerciale durable. Cette série, arrêtée à 2024, ne permet pas non plus de conclure sur les récoltes ou les exportations de 2026. Elle sert à montrer la volatilité d’une petite filière, sans l’attribuer automatiquement à la qualité des fruits, à un événement militaire ou à la décision d’un pays acheteur.

Le portail présente une autre trajectoire pour l’avocat : de 433 000 dollars d’exportations en 2021 à 8,2 millions en 2024. Le montant a été multiplié par près de dix-neuf, à partir d’une base initiale faible. Cette croissance signale l’émergence d’un débouché. Elle ne mesure ni la rentabilité de chaque exploitation ni les recettes qu’une nouvelle plantation pourrait obtenir dans les années suivantes.

Les deux exemples invitent à distinguer expansion d’une niche et transformation de toute l’économie exportatrice. Un marché peut progresser très vite lorsque le point de départ est modeste. À l’inverse, une filière installée peut conserver des clients tout en connaissant une mauvaise année. La taille du marché mondial, les résultats nationaux et la situation d’un producteur ne sont pas des indicateurs interchangeables. Une stratégie d’investissement demande des informations supplémentaires sur les rendements, les ressources mobilisées et les engagements commerciaux.

Financer la commande avant de recevoir le paiement

La vente à l’étranger n’efface pas le besoin de trésorerie. Entre l’achat des matières, la fabrication et l’encaissement, l’exportateur finance une opération dont le paiement arrive parfois plus tard. Le guide de financement de LEBTRADE distingue notamment crédit commercial, participation au capital et subventions. Ces instruments ne répondent pas au même problème : financer une commande ponctuelle n’équivaut pas à financer une nouvelle capacité de production.

Le guide rappelle aussi l’interruption, après octobre 2019, de différents prêts bancaires subventionnés destinés aux entreprises. Cette indication historique ne permet pas de déclarer qu’aucune entreprise ne peut obtenir de financement en 2026. Elle montre pourquoi un projet exportateur doit vérifier concrètement les instruments disponibles, leur devise, leur durée et leurs conditions. Une offre mentionnée dans un portail ne constitue pas une approbation de crédit ni une preuve de décaissement.

Le décalage de paiement crée une contrainte distincte de la marge commerciale. Une opération peut dégager un bénéfice prévu tout en dépassant les ressources mobilisables de l’entreprise. Accepter davantage de commandes ne résout alors pas nécessairement le problème : cela peut augmenter les sommes avancées avant les encaissements. L’analyse d’une expansion exportatrice doit rapprocher calendrier de production, calendrier de paiement et engagements déjà pris.

Cette contrainte explique également pourquoi un client supplémentaire n’apporte pas seulement une diversification bienvenue. Il peut demander des conditions de paiement différentes, imposer un premier stock ou laisser à l’exportateur une partie du risque commercial. Les statistiques annuelles enregistrent les marchandises expédiées, pas ces clauses contractuelles. Une hausse du nombre de destinations ne permet donc pas de mesurer automatiquement une amélioration de la trésorerie.

La facture émise et la recette encaissée restent deux étapes

Le guide public sur les risques à l’exportation identifie le retard ou le défaut de paiement parmi les risques financiers. Il évoque les vérifications sur l’acheteur, l’assurance-crédit et le choix du mode de règlement. Il mentionne aussi le risque de change et les conséquences possibles d’une modification du cadre politique ou administratif du pays destinataire.

Ces éléments ont une traduction simple : une vente n’est pas sécurisée seulement parce que le produit a trouvé un acheteur. Le contrat doit préciser qui doit payer, quand et dans quelle monnaie. Une protection peut réduire un risque sans les supprimer tous. Le choix dépend des conditions de l’opération et des garanties réellement disponibles ; aucun produit financier ne peut être présenté comme universellement accessible ou adapté à toutes les PME libanaises.

La diversification des marchés doit, de ce fait, être évaluée sous plusieurs angles. Répartir les ventes entre plusieurs clients peut réduire l’exposition à un impayé individuel. Répartir les destinations peut réduire l’exposition à une fermeture administrative. Mais plusieurs acheteurs appartenant au même groupe ou opérant dans le même marché peuvent rester liés au même risque. Les tableaux par pays ne donnent pas cette information. Ils constituent le début d’un diagnostic, pas sa conclusion.

Des aides aux entreprises, avec des résultats à leur juste échelle

Le programme Women Economic Empowerment du PNUD, financé par le Canada, apporte un exemple d’intervention ciblée. Son budget annoncé est de 13 millions de dollars canadiens sur 2024–2031. La page du programme fait état de 96 microentreprises et PME dirigées par des femmes ayant reçu des subventions et un accompagnement technique dans l’agroalimentaire, les cosmétiques et les activités créatives.

Le PNUD indique qu’en décembre 2025, 93 % des entreprises accompagnées avaient accédé à de nouveaux acheteurs. Il rapporte une progression de 23 % du chiffre d’affaires et de 22 % des emplois à temps plein. Ces résultats concernent le groupe soutenu, selon le bilan de l’organisme. Ils ne démontrent pas une hausse équivalente des exportations nationales et ne distinguent pas, dans cette présentation, les nouveaux clients étrangers des nouveaux clients domestiques.

L’intérêt de ce cas réside dans l’association entre moyens financiers, équipements et préparation commerciale. Il montre aussi les précautions nécessaires pour évaluer une politique exportatrice. Le nombre d’entreprises formées, le nombre d’acheteurs rencontrés et les ventes effectivement réalisées mesurent des étapes différentes. Le passage de l’une à l’autre doit être documenté. Un indicateur d’accompagnement ne peut pas remplacer un montant d’exportations, et une progression observée chez les bénéficiaires ne prouve pas à elle seule l’effet causal du programme.

Des marchés accessibles, mais des ventes à reconstruire

La diversification des exportations libanaises commence par une distinction entre l’ouverture juridique d’un marché et la capacité d’y vendre régulièrement. Les accords commerciaux réduisent certains droits, tandis que les commandes dépendent aussi de l’origine des marchandises, de leur conformité et des relations avec les acheteurs. En 2026, deux évolutions donnent à cette distinction une portée concrète : la réouverture saoudienne et le renforcement des outils d’accompagnement des petites entreprises. Elles s’ajoutent à un accès préférentiel ancien aux marchés européens, dont l’existence ne suffit pas à garantir une progression des ventes.

Selon la Commission européenne, l’Union a absorbé 15 % des exportations libanaises de marchandises en 2025. Ses achats au Liban ont représenté environ 600 millions d’euros, pour des échanges bilatéraux totaux de 6,1 milliards. Ces montants concernent les biens, et non les recettes touristiques ou les prestations de services. L’accord d’association, signé en juin 2002 et entré en vigueur en avril 2006, ouvre un accès en franchise aux produits industriels libanais et à la plupart des produits agricoles. La formulation compte : elle n’équivaut pas à une exemption universelle pour chaque référence agroalimentaire.

Le bilan européen de mise en œuvre publié en 2025 précise que 89 % des produits agricoles et agricoles transformés bénéficient d’un accès sans droits ni contingents, tandis que 27 produits agricoles relèvent d’un traitement particulier, principalement de contingents tarifaires. Pour une entreprise, le diagnostic doit donc descendre au produit et à sa classification douanière. Une préférence accordée à une famille de marchandises ne permet pas de déduire le régime de toutes ses préparations. Cette vérification précède le calcul d’une offre commerciale et le choix d’un distributeur.

L’origine préférentielle, une condition à documenter

Une marchandise expédiée du Liban ne bénéficie pas automatiquement de l’origine préférentielle libanaise. La douane française rattache encore la relation UE–Liban à l’ancien protocole d’origine de l’accord. Elle mentionne les certificats EUR.1 ou EUR-MED ainsi que, sous conditions, les déclarations d’origine sur facture. Ces dernières sont prévues pour les petits envois ou pour un exportateur agréé sans limite de valeur. Le choix de la preuve doit correspondre au régime applicable, plutôt qu’à une simple habitude documentaire.

Ce point appelle une vigilance particulière en 2026. La note de la direction générale européenne des douanes sur les codes TARIC distingue les accords renvoyant automatiquement à la convention pan-euro-méditerranéenne révisée de ceux dont le protocole conserve ses propres règles. Elle cite expressément le Liban dans cette seconde catégorie. Présenter les nouvelles règles comme uniformément applicables à tous les partenaires méditerranéens depuis le 1er janvier serait donc trompeur. Un fabricant utilisant des composants étrangers doit vérifier la règle correspondant à son produit et les possibilités de cumul effectivement ouvertes entre les pays concernés.

La préparation administrative commence également du côté libanais. Le ministère de l’Économie et du Commerce rappelle la nécessité d’identifier un importateur ou vendeur dans le pays destinataire. Il énumère la déclaration douanière, la facture commerciale originale, la liste de colisage lorsque les informations détaillées ne figurent pas sur la facture et les autres pièces exigées par la réglementation. Pour les exportations européennes, il renvoie à la certification de l’origine conformément au protocole concerné. L’ensemble doit décrire une même opération : produits, quantités et identité des intervenants doivent pouvoir être rapprochés.

La réouverture saoudienne, un débouché à reconquérir

Le 10 juin 2026, l’agence officielle saoudienne SPA a annoncé la directive du prince héritier Mohammed ben Salmane autorisant la reprise des exportations libanaises vers le royaume. Transmise au Premier ministre Nawaf Salam par le ministre saoudien des Affaires étrangères, elle répondait à une demande du président Joseph Aoun et du chef du gouvernement. Le communiqué liait cette décision aux engagements remplis et aux démarches entreprises par les autorités libanaises. Il s’agit d’un changement concret du cadre d’accès, avec une dimension politique explicitement assumée par Riyad.

Une seconde dépêche de SPA, datée du 20 juin, rapporte le lancement de la reprise des exportations lors d’une cérémonie au port de Beyrouth, en présence de l’ambassadeur saoudien Fahd Al-Dosari. Cette étape distingue l’annonce diplomatique de sa mise en œuvre. Elle ne mesure toutefois ni le nombre d’entreprises revenues sur le marché, ni la valeur des contrats reconquis. Pour apprécier les effets économiques de la réouverture, il faudra suivre les expéditions et leur composition sur plusieurs mois, plutôt que transformer la cérémonie en preuve d’un redressement déjà acquis.

Le cadre régional apporte un autre élément. Le portail public LEBTRADE présente la Grande zone arabe de libre-échange comme un dispositif d’exemption pour les produits agricoles, agroalimentaires et industriels éligibles. Il rappelle le rôle du certificat d’origine, délivré par la chambre de commerce et authentifié selon la nature du produit. La réouverture d’un pays et la préférence tarifaire doivent ainsi être examinées ensemble : l’autorisation de commercer ne dispense pas de démontrer l’éligibilité de chaque marchandise au traitement demandé.

Choisir les marchés et préparer la conformité

La diversification européenne dépasse aussi l’Union. L’Association européenne de libre-échange, qui rassemble la Suisse, le Liechtenstein, la Norvège et l’Islande, dispose d’un accord avec le Liban couvrant les marchandises industrielles, notamment les poissons et produits marins. Les produits agricoles de base relèvent d’accords bilatéraux complémentaires. Une entreprise agroalimentaire ne peut donc pas transposer mécaniquement une analyse faite pour l’Union à ces quatre marchés. Les concessions applicables se vérifient dans le texte pertinent pour le pays et le produit.

La méthode proposée par LEBTRADE pour préparer un plan d’exportation consiste à examiner un couple produit-marché, puis les clients, concurrents, circuits de distribution et conditions locales. Le portail prévoit explicitement la possibilité de renoncer à un marché mal adapté à l’offre de l’entreprise. Cette sélection évite de confondre diversification et multiplication des destinations. Une PME peut commencer par un nombre limité de références, identifier les partenaires nécessaires et fixer des objectifs de ventes et de clientèle avant d’élargir sa prospection.

Un outil supplémentaire est apparu le 16 février 2026 avec le lancement du National Trade Help Desk, annoncé par le PNUD. Porté par le ministère de l’Économie et du Commerce avec l’appui du PNUD et du Canada, ce guichet vise les microentreprises et PME confrontées aux procédures commerciales. Le communiqué oriente les entreprises vers la plateforme et leurs chambres de commerce. L’enjeu est de rendre utilisables les accords et dispositifs existants : obtenir une réponse correspondant au produit, au marché et au stade de préparation de l’entreprise.

La conformité précède la recherche d’un nouveau client

Le guide public LEBTRADE sur les normes distingue les exigences nationales et celles du marché destinataire. Au Liban, il identifie LIBNOR comme organisme national de normalisation. Le ministère de l’Industrie intervient dans le contrôle des exigences générales de qualité et de sécurité, tandis que le ministère de l’Agriculture intervient également pour les activités agricoles et agroalimentaires.

À l’arrivée, des prescriptions étrangères supplémentaires peuvent s’appliquer. Le portail cite notamment la possibilité d’une inspection avant expédition et renvoie aux outils européens pour les exigences techniques, sanitaires et d’étiquetage. L’exportateur doit donc vérifier la conformité du produit concret qu’il vend, et pas seulement la présence du pays dans un accord commercial. Un avantage tarifaire ne dispense pas de ces contrôles.

Pour une PME, cette distinction change l’ordre des décisions. La prospection peut commencer avant que toutes les démarches soient terminées, mais une livraison engage l’entreprise sur un produit défini. Si le cahier des charges n’est examiné qu’après fabrication, une adaptation peut imposer de reprendre le lot ou son étiquetage. Le document de conformité fait partie de l’offre exportable, au même titre que le produit.

Le prochain test sera la répétition des ventes

Au terme de ces vérifications, les données disponibles décrivent un redressement récent des valeurs exportées, pas une reprise uniforme de toutes les branches. Elles montrent une forte place des produits précieux, une concentration géographique et des opportunités commerciales dont les effets doivent encore être suivis. Les exemples agricoles rappellent qu’une croissance rapide peut partir d’une base réduite et qu’un rebond annuel peut laisser une filière loin de son meilleur niveau.

Le prochain bulletin douanier permettra d’abord de voir si les performances d’août et septembre se prolongent. Une extraction par produit et par destination, sur les mêmes mois de 2025 et 2026, permettra ensuite de distinguer l’évolution des précieux de celle des autres marchandises. Elle sera également nécessaire pour mesurer la reprise effective des expéditions vers l’Arabie saoudite. Les tableaux agrégés actuellement exploités ne répondent pas seuls à ces questions.

Pour apprécier une diversification productive, il faudra enfin rapprocher ces échanges des entreprises qui les réalisent : nouveaux clients, commandes répétées, investissements et valeur ajoutée locale. Ce rapprochement évitera de traiter une bonne opération commerciale comme une transformation générale du pays. Le Liban dispose de produits déjà vendus à l’étranger et d’accès commerciaux identifiés. L’enjeu documenté n’est pas de les annoncer une nouvelle fois, mais de vérifier qu’ils donnent lieu à des ventes régulières, finançables et effectivement encaissées.

Couverture : photographie d’archives du port de Beyrouth en 2003, Ismail Küpeli, CC BY 2.0. Adaptation et habillage éditorial assistés par IA, Libnanews. Cette illustration ne représente pas le trafic de 2026.

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