Point actu du 11 novembre : l’essentiel en 5 minutes

Au Sud-Liban, des frappes et un incident à Baraachit dominent cette édition du soir du 11 novembre. Nawaf Salam suit l’enquête entre Batroun et Bcharré. L’Iran refuse un transfert des matières enrichies, tandis que l’Union européenne étudie ses relations avec la Syrie. En Ukraine, les pourparlers aboutissent à un accord de principe sur des prisonniers. Le point actu distingue faits établis, déclarations et décisions encore attendues, avant les rendez-vous climatiques et parlementaires de jeudi.

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Frappes et incidents au Sud-Liban, enquête entre Batroun et Bcharré, position iranienne sur le nucléaire, projet européen pour la Syrie et accord de principe sur des prisonniers en Ukraine : l’essentiel de l’actualité de ce mercredi 11 novembre 2026. Cette édition du soir rassemble les informations vérifiées disponibles à 18 h 35, heure de Beyrouth. Lecture : environ cinq minutes.

Point actu : au Sud-Liban, des frappes sans bilan consolidé

La journée a commencé par plusieurs signalements de frappes israéliennes à Qantara. Les bulletins matinaux de l’agence officielle libanaise décrivent des passages répétés de l’aviation et un missile qui n’a pas explosé. Une frappe a également été rapportée à Kfar Tebnit, dans le district de Nabatiyé.

À l’aube, un drone aurait largué deux engins explosifs entre Zawtar el-Charqiyeh et Zawtar el-Gharbiyeh, selon le même compte rendu. Des tirs de mitrailleuses ont aussi été signalés vers le quartier Al-Khazzan, à Majdal Zoun. Les dépêches ne précisent pas les cibles ni l’ensemble des dommages. Elles ne fournissent pas de bilan humain consolidé.

Plus tard, une dépêche de l’agence officielle, reprise dans la presse libanaise, a rapporté l’explosion d’un drone israélien près du balcon d’une maison en périphérie de Baraachit. Aucun blessé n’était signalé pour cet incident précis. Cette indication ne vaut pas bilan de toutes les attaques de la journée. L’heure exacte de l’explosion et l’étendue des dégâts à l’habitation restent non précisées.

Les heures des bulletins ne doivent pas être confondues avec celles des événements. De même, les reprises successives d’une dépêche ne correspondent pas à autant d’attaques. Aucun chiffre de victimes ne peut être déduit du silence des premiers comptes rendus.

Après la FINUL, le G7 demande une architecture de sécurité

Sur le volet diplomatique, la déclaration des ministres des Affaires étrangères du G7, réunis à Paris les 9 et 10 novembre, reste un repère important. Elle appelle au respect du cessez-le-feu et soutient la résolution 1701 ainsi que le cadre trilatéral.

Les ministres demandent des progrès dans les zones pilotes : désarmement vérifiable du Hezbollah, redéploiement des forces israéliennes et déploiement de l’armée libanaise. Ils appellent également à une architecture de sécurité durable en soutien aux forces libanaises après la fin du mandat de la FINUL. Cette orientation diplomatique ne constitue pas, à elle seule, la création d’une nouvelle force internationale. Le texte ne permet pas d’en annoncer la composition.

Batroun–Bcharré : Salam suit l’enquête, sans conclusion judiciaire

Nawaf Salam a contacté les responsables judiciaires et sécuritaires après l’arrestation de cinq hommes entre les hauteurs de Batroun et de Bcharré. Depuis Antalya, où il participe à la COP31, le Premier ministre a joint les ministres de l’Intérieur et de la Justice, le procureur général et le directeur général des Forces de sécurité intérieure.

Le chef du gouvernement affirme que les investigations ne doivent connaître d’autre limite que la loi. Le parquet présente les personnes interpellées comme des membres du Hezbollah. Il n’a cependant pas annoncé de jugement dans le compte rendu consulté.

Les récits sur les documents détenus par les suspects restent divergents. Leur qualification comme cartes ou plans n’est pas établie par les éléments institutionnels disponibles. Aucun projet d’attaque ne peut donc être présenté comme démontré. Les personnes arrêtées restent présumées innocentes, tandis que l’enquête doit préciser les raisons de leur présence et la nature des pièces saisies.

Iran : Rezaei refuse un transfert des matières enrichies

Le responsable iranien de la sécurité Mohsen Rezaei a déclaré que les matières nucléaires enrichies ne quitteraient pas l’Iran. Dans un entretien télévisé rapporté mercredi par une agence internationale, il a également averti que de nouvelles frappes américaines auraient des conséquences.

Cette déclaration expose la position de Téhéran ; elle n’annonce ni accord conclu ni reprise des attaques. Une agence iranienne rapporte aussi que Rezaei lie la cessation des hostilités à l’ensemble des fronts régionaux, notamment au Liban. Les conditions formulées par un responsable iranien ne doivent pas être confondues avec des engagements acceptés par les autres parties.

Syrie : l’Union européenne étudie un rapprochement

L’Union européenne examine un renforcement de ses relations avec Damas, selon un document de travail rapporté par une agence internationale. Les pistes comprennent la réforme du secteur de la sécurité, les investissements et la relance d’un accord commercial gelé de longue date.

Préparé avant la réunion des ministres européens du 16 novembre, ce document exprime aussi des préoccupations concernant l’influence russe. Il s’agit d’orientations à discuter, et non d’un partenariat déjà adopté ou entré en vigueur.

Ukraine : accord de principe sur un échange de prisonniers

Les deux journées de discussions à Abou Dhabi sont terminées. La Russie et l’Ukraine ont annoncé un accord de principe sur un important échange de prisonniers, à l’issue de pourparlers sous médiation américaine. Aucune percée majeure vers la fin de la guerre n’a été annoncée.

L’échange ne doit pas être présenté comme déjà réalisé. Les annonces disponibles ne permettent pas non plus de conclure à un cessez-le-feu. C’est la principale évolution par rapport aux informations du matin, qui décrivaient encore des négociations en cours.

Climat et Parlement : les rendez-vous de jeudi

À Antalya, le sommet des dirigeants de la COP31 se déroule les 11 et 12 novembre. Le programme officiel prévoit déclarations nationales, tables rondes et événements de haut niveau. La présence des chefs d’État et de gouvernement ouvre une séquence politique ; elle ne constitue pas en elle-même un accord climatique final.

Au Liban, l’ordre du jour parlementaire du jeudi 12 novembre comprend notamment un accord de prêt avec la Banque mondiale pour renforcer les filets de sécurité sociale. Il prévoit aussi des crédits destinés à couvrir une partie des impayés publics envers Électricité du Liban, ainsi que des mesures concernant les projets solaires des petites et moyennes entreprises.

Le montant proposé pour les impayés d’électricité atteint 8 950 milliards de livres. Un autre projet porte sur l’accélération de la transformation numérique du Liban. Ces textes figurent à l’ordre du jour : leur inscription ne signifie ni adoption ni versement des financements. Les débats et les votes de jeudi devront préciser leur sort.

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