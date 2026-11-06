Khamenei adresse un message à Poutine via Rezaei

Mohsen Rezaei, secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale iranien, a rencontré Vladimir Poutine au Kremlin le 5 novembre 2026. Les médias officiels iraniens annoncent la remise d’un message de Mojtaba Khamenei. Son contenu reste inconnu. Le responsable iranien évoque des échanges sur la sécurité régionale et un projet gazier, mais aucun accord nouveau n’est établi par les éléments rendus publics. La rencontre confirme la poursuite du dialogue entre Moscou et Téhéran, après un entretien téléphonique le 2 novembre.

20

Lire l'article Stop

Mojtaba Khamenei a fait transmettre un message à Poutine par Mohsen Rezaei, selon les médias officiels iraniens. Le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale a rencontré le président russe au Kremlin, jeudi 5 novembre 2026. Le contenu du message n’a pas été rendu public.

Moscou confirme la tenue de l’entretien. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a annoncé que Vladimir Poutine avait reçu le responsable iranien en visite dans la capitale russe. Cette confirmation porte sur la rencontre. Elle ne révèle ni proposition précise de Téhéran, ni engagement russe en réponse.

Un message à Poutine dont le contenu reste inconnu

Les annonces publiques permettent de distinguer deux niveaux d’information. La rencontre est confirmée par les deux capitales. La remise du message du Guide suprême iranien repose, elle, sur l’annonce des médias d’État iraniens.

Aucun texte du message ne figure dans les comptes rendus consultés. Il serait donc prématuré d’y voir un plan de paix accepté, une demande militaire précise ou une concession diplomatique. Les déclarations publiques de Rezaei éclairent les thèmes de l’entretien, sans dévoiler le message lui-même.

La visite prolonge un contact téléphonique du 2 novembre entre les deux responsables. Le compte rendu iranien de cet appel mentionnait la situation régionale et internationale, particulièrement en Asie occidentale. Il évoquait aussi la poursuite du partenariat stratégique entre Moscou et Téhéran.

Rezaei évoque la sécurité après la guerre

Après son entretien au Kremlin, le responsable iranien a dit avoir abordé les questions régionales et les arrangements de sécurité pour l’après-guerre. Il faisait référence au conflit entre l’Iran et les États-Unis.

Cette déclaration donne un objectif à la consultation : discuter de l’organisation de la sécurité au-delà des hostilités. Elle ne précise toutefois ni la forme d’un éventuel dispositif, ni ses participants, ni les garanties envisagées.

La rencontre intervient alors que des médiateurs examinent des propositions pour mettre fin aux affrontements. Rezaei a également rappelé les conditions posées par Téhéran pour reprendre les négociations et rouvrir le détroit d’Ormuz. Ces propos exposent la position iranienne. Ils ne constituent pas l’annonce d’une avancée acceptée par Washington.

Le dossier gazier, un autre sujet de l’entretien

Rezaei a aussi évoqué un projet de gazoduc entre la Russie et l’Iran. Selon sa présentation, il doit contribuer à répondre aux pénuries iraniennes et permettre des ventes russes vers les pays voisins de l’Iran.

Les informations disponibles ne font état d’aucune signature à l’occasion de cette visite. Elles ne donnent pas de tracé définitif, de capacité nouvelle confirmée ou de date de mise en service. La discussion d’un projet énergétique ne doit pas être confondue avec sa réalisation.

Sur le dossier diplomatique comme sur le volet gazier, les annonces restent donc limitées. Une publication du message de Khamenei, un compte rendu russe plus détaillé ou un accord formalisé permettraient de préciser ce qui a réellement été convenu au Kremlin.

NE MANQUEZ PAS L ESSENTIEL Recevez les alertes importantes du Liban Breaking news et analyses, sans installer l application Libnanews. Activer les alertes web Suivre sur WhatsAppTous nos reseaux

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews