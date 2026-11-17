Les États-Unis, le Mexique et la Bolivie ont perdu leur statut d’élimination de la rougeole, annonce l’Organisation panaméricaine de la santé le 17 novembre 2026. La décision repose sur la persistance de chaînes de transmission pendant au moins douze mois. Elle ne signifie ni que tous les pays des Amériques sont dans la même situation, ni que ce statut est définitivement perdu. L’agence appelle à renforcer la vaccination, la surveillance et la réponse rapide aux flambées pour interrompre la circulation du virus.

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Les États-Unis, le Mexique et la Bolivie ont perdu leur statut d’élimination de la rougeole. L’Organisation panaméricaine de la santé (OPS) l’a annoncé mardi 17 novembre 2026, après l’examen des données par sa commission régionale indépendante.

La décision suit la réunion tenue du 10 au 13 novembre. Les conclusions de la commission ont été acceptées par le directeur de l’OPS, Jarbas Barbosa, puis communiquées aux autorités sanitaires concernées.

Une transmission durable, pas une simple importation

Le critère déterminant est la circulation ininterrompue d’une même lignée virale pendant au moins douze mois. L’élimination ne signifie pas qu’aucun cas importé ne peut survenir : elle suppose l’interruption de la transmission endémique. La décision annoncée mardi constate donc une installation durable de cette circulation dans les trois pays.

Pour les États-Unis, cette annonce constitue une nouvelle étape après la forte augmentation des infections examinée dans notre analyse du bilan sanitaire de Robert F. Kennedy Jr., publiée le 7 novembre. Le changement de statut fait ici l’objet d’un suivi distinct.

Le statut régional avait déjà été perdu en 2025

Les Amériques avaient perdu leur certification régionale en novembre 2025, après le rétablissement d’une transmission endémique au Canada. Cela ne signifiait pas que tous les pays avaient simultanément perdu leur propre statut national. L’annonce du 17 novembre 2026 concerne trois pays supplémentaires.

L’OPS précise que cette perte n’est pas irréversible. Elle appelle à atteindre une couverture d’au moins 95 % avec deux doses de vaccin dans chaque communauté, à renforcer la surveillance et à réagir rapidement aux cas suspects. Une moyenne nationale élevée peut masquer des territoires insuffisamment protégés. Interrompre ces chaînes de transmission demeure la condition essentielle pour retrouver l’élimination.

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