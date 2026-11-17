Les Houthis affirment avoir lancé cinq drones contre deux stations de pompage de l’oléoduc Est-Ouest, à l’ouest de Riyad, mardi 17 novembre 2026. Leur porte-parole Yahya Saree évoque des impacts et des incendies, sans confirmation indépendante disponible dans les éléments consultés. La coalition menée par l’Arabie saoudite annonce séparément l’interception d’un drone dans la région de Riyad. Rien ne permet d’assimiler automatiquement cette interception à l’un des cinq appareils revendiqués ni de conclure à une perturbation du transport pétrolier.

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Les Houthis ont revendiqué mardi 17 novembre 2026 deux opérations de drones contre les stations de pompage 8 et 9 de l’oléoduc Est-Ouest, à l’ouest de Riyad. Leur déclaration évoque des incendies, mais les dégâts et les conséquences sur l’exploitation ne sont pas confirmés indépendamment.

Cinq drones revendiqués contre deux stations

Dans une déclaration publiée sur son canal Telegram, le porte-parole militaire houthi Yahya Saree affirme que trois drones ont été employés en deux phases contre la station 9 et deux autres contre la station 8. Il revendique des impacts directs et d’importants incendies.

Ces affirmations constituent le bilan annoncé par le mouvement, non un constat indépendant de l’état des installations. Elles ne permettent pas d’établir une interruption du transport pétrolier ou un bilan humain.

La coalition annonce une interception dans la région

La coalition menée par l’Arabie saoudite a, de son côté, annoncé mardi avoir intercepté et détruit un drone attribué aux Houthis dans la région de Riyad. Les éléments consultés ne permettent pas de relier précisément cette interception à l’un des cinq appareils évoqués par Saree.

L’annonce saoudienne d’interception ne confirme donc ni les impacts ni les incendies revendiqués aux stations de pompage. Les deux communications doivent rester distinctes.

Un nouvel épisode, distinct de l’attaque du 9 novembre

Libnanews avait rapporté une attaque signalée par Riyad le 9 novembre dans la région de Médine. Le ministère saoudien de l’Énergie avait alors annoncé un feu limité, sans victime ni interruption de l’exploitation. Ce bilan antérieur ne peut pas être appliqué à la revendication du 17 novembre.

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