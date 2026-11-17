Do You Love Me de Lana Daher sera projeté le 19 novembre 2026 à 20 h 45 au Barbican, dans le cadre du London Palestine Film Festival. Entièrement construit à partir d’archives, le documentaire parcourt soixante-dix ans de mémoire audiovisuelle libanaise. Films indépendants, télévision, photographies et vidéos familiales composent cette exploration de Beyrouth. Un index en ligne prolonge le travail de recherche. Après Venise en 2025 et une première britannique en février 2026, cette séance offre un nouveau rendez-vous londonien autour du film.

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Le film Do You Love Me, de Lana Daher, sera projeté jeudi 19 novembre 2026 à 20 h 45 au Barbican, à Londres. Cette séance du London Palestine Film Festival présente une traversée de soixante-dix ans de mémoire audiovisuelle libanaise, entièrement composée d’archives.

Lana Daher rassemble les images dispersées du Liban

Films de cinéma, télévision, vidéos familiales et photographies constituent la matière du documentaire. Son projet ne consiste pas à tourner une nouvelle histoire de Beyrouth devant une caméra. Il rapproche des images déjà produites, conservées dans des lieux et des conditions très différents.

La cinéaste a commencé à développer ce travail en 2018. Ses recherches l’ont conduite vers des collections privées et des archives délaissées. Le film puise notamment dans plus de cent œuvres du cinéma indépendant libanais, auxquelles s’ajoutent des enregistrements domestiques, de la musique et d’autres matériaux sonores.

Ce dispositif fait se rencontrer mémoire personnelle et mémoire collective. Les habitants, les cinéastes et les artistes ne sont pas seulement des sujets représentés : leurs images composent le récit. Les souvenirs familiaux prennent place à côté des œuvres diffusées en salle ou à la télévision.

Un film-essai, pas une chronique exhaustive

Née en 1983, durant la guerre civile, Lana Daher explique avoir cherché dans les archives une façon de comprendre le présent. Dans sa note d’intention, elle refuse de réduire la vie beyrouthine à la violence. La création, l’intimité et les moments de joie appartiennent aussi à l’expérience de la ville.

Le montage revient à Qutaiba Barhamji, également coscénariste avec la réalisatrice. Pierre Armand assure le travail sonore. L’assemblage des fragments ne repose donc pas uniquement sur leur ordre historique : les sons, les voix et les rapprochements d’images participent à l’écriture du film.

Ce premier long métrage prolonge le parcours pluridisciplinaire de Lana Daher. Formée aux beaux-arts et au graphisme à l’Université américaine de Beyrouth, puis au cinéma à Goldsmiths, à Londres, elle travaille entre son, image et archives.

Un index pour retrouver les œuvres

Un site accompagne le documentaire et répertorie une partie des matériaux utilisés. On y retrouve notamment West Beyrouth, Beyrouth fantôme, Caramel et Children of Shatila. Des films familiaux et des fonds photographiques figurent également dans cet ensemble.

L’index ne se présente pas comme l’inventaire complet du patrimoine audiovisuel libanais. Il rend visibles des ressources liées au projet et permet de poursuivre la découverte des œuvres au-delà de la projection.

La diversité des fonds apparaît dans les entrées de l’index. Les albums photographiques de la famille Daher et les films amateurs de la collection Jabbour y côtoient les archives photographiques des journaux As-Safir et An-Nahar. Ces matériaux ne viennent ni des mêmes auteurs ni des mêmes usages : souvenir privé, information ou création cinématographique.

Une production entre Beyrouth et l’Europe

La fabrication du film a réuni Films de Force Majeure, en France, et My Little Films, la société de Lana Daher au Liban. Wood Water Films, en Allemagne, et Studio Lemon, en France, participent à la coproduction. Jean-Laurent Csinidis et la réalisatrice en sont les producteurs.

Le générique distingue aussi le travail sur les archives du seul montage. Denis Liakhov et Lana Daher assurent leur production, tandis qu’Alexis Lambotte signe l’étalonnage. La fiche présentée aux Giornate degli Autori annonce un film de 75 minutes, mêlant couleur et noir et blanc.

Une nouvelle séance londonienne, le 19 novembre

Le passage au Barbican s’inscrit dans un parcours international déjà engagé. Do You Love Me a connu sa première mondiale aux Giornate degli Autori, à Venise, le 4 septembre 2025. Une première britannique avait été organisée à l’Institute of Contemporary Arts de Londres en février 2026.

La séance de novembre n’est donc pas une première au Royaume-Uni. Elle offre un nouveau rendez-vous dans le cadre du London Palestine Film Festival. Le programme du Barbican réunit aussi des œuvres consacrées à Gaza et à Jénine ; le film de Lana Daher y apporte un regard centré sur Beyrouth et ses habitants.

La projection aura lieu dans la salle Cinema 2 du Barbican, le 19 novembre à 20 h 45, heure de Londres. Les réservations passent par le cinéma.

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