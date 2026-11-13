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Le Casino du Liban : la légende des nuits de Maameltein



Ouvert en 1959 sur une colline face à la Méditerranée, le Casino du Liban a vu défiler artistes et élite internationale, avant de fermer en 1989 pendant la guerre civile et de rouvrir en 1996. Suivez Libnanews. Photos : domaine public ; Freedom's Falcon, Vyacheslav Argenberg, Serge Melki (CC BY-SA 3.0 / CC BY 4.0 / CC BY 2.0), Wikimedia Commons.

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