Salam réclame des dons pour restaurer l’environnement

À la COP31 d’Antalya, le 12 novembre, Nawaf Salam a demandé davantage de financements publics et de dons pour intégrer la restauration environnementale à la reconstruction du Liban. Les 512 millions de dollars évoqués concernent les dommages de 2023-2024, et non un bilan de 2026. Derrière cet appel se trouvent des chantiers précis : remise en état des terres, restauration des écosystèmes et gestion des débris. Les mécanismes existants ne doivent pas être confondus avec de nouveaux financements accordés au sommet.

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La reconstruction du Liban doit aussi réparer les terres et les écosystèmes. À Antalya, le 12 novembre, Nawaf Salam a porté cette demande devant le sommet des dirigeants de la COP31. Le Premier ministre a appelé à davantage de financements publics et de dons, ainsi qu’à un accès simplifié aux mécanismes internationaux pour les pays fragilisés par les guerres et les crises.

Son intervention dépasse la remise en état des routes et des logements. Elle place la restauration des terres agricoles, des forêts et des moyens de subsistance dans le même chantier. Salam a souligné que la crise financière avait affaibli les institutions et les services publics, tandis que les conflits successifs avaient détruit des infrastructures et des milieux naturels.

512 millions de dollars : un bilan de 2023-2024

Le chef du gouvernement a évoqué des dégâts environnementaux dépassant 512 millions de dollars pour les années 2023 et 2024, auxquels s’ajoutent les dommages de 2026. Il n’a pas donné de montant pour cette dernière année dans les éléments de son discours rendus publics. Les 512 millions ne constituent donc pas une estimation du coût environnemental de la guerre de 2026.

Une évaluation de la Banque mondiale publiée en mars 2025 permet de préciser ce chiffre. Pour le secteur « environnement et gestion des débris », elle distingue 512 millions de dollars de dommages, 790 millions de pertes et 444 millions de besoins de relèvement. Ces catégories ne sont pas interchangeables : les dommages mesurent les destructions, les pertes leurs effets sur les activités et les services, et les besoins le coût des interventions envisagées.

Cette évaluation couvre le conflit du 8 octobre 2023 au 20 décembre 2024, et non les destructions ultérieures. Réalisée à la demande du gouvernement libanais avec l’appui technique du Conseil national de la recherche scientifique, elle portait sur dix secteurs. Les besoins totaux de reconstruction et de relèvement étaient alors estimés à 11 milliards de dollars.

Restaurer les fonctions des milieux naturels

Le volet environnemental du rapport ne se limite pas à remplacer des arbres. Il prévoit notamment l’amélioration des sols et des conditions hydriques, la lutte contre l’érosion et les espèces invasives, ainsi que la restauration des habitats. L’enjeu est de rétablir des fonctions utiles aux habitants : qualité de l’eau, fertilité des terres et protection des sols.

À la COP31, Salam a demandé que le relèvement environnemental et l’adaptation au changement climatique soient intégrés à la reconstruction, au côté du rétablissement de la stabilité et de la souveraineté. Il a également dénoncé les atteintes israéliennes à l’environnement comme des violations du droit international humanitaire. Cette qualification relève de la position exprimée par le Premier ministre.

Des mécanismes existent, les dons restent à mobiliser

Le financement de la reconstruction dispose déjà d’un cadre distinct de cet appel diplomatique. Dans sa présentation du programme LEAP publiée le 17 février 2026, la Banque mondiale décrivait un dispositif extensible d’un milliard de dollars, lancé avec un prêt initial de 250 millions approuvé en juin 2025. Ce cadre peut recevoir des financements supplémentaires, sous forme de prêts ou de dons. Il ne s’agit pas d’une nouvelle enveloppe annoncée à Antalya.

Le programme prévoit notamment une gestion organisée des gravats : transport vers des centres de traitement, tri, récupération du béton et de l’acier réutilisables, puis élimination sécurisée des déchets inutilisables ou dangereux. Le Conseil du développement et de la reconstruction assure sa mise en œuvre, tandis que le ministère de l’Environnement supervise le volet débris et les exigences environnementales.

La demande formulée par Salam porte donc sur des ressources supplémentaires et sur les conditions permettant d’y accéder. Son discours ne vaut ni attribution de dons ni engagement chiffré d’un bailleur. Il place toutefois un objectif précis dans les discussions internationales : financer le rétablissement des terres et des écosystèmes, et pas seulement la reconstruction des bâtiments.

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