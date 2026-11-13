Inflation régionale : ce que disent les écarts

Les indices régionaux des prix ont augmenté en septembre 2026, mais à des rythmes différents. Le communiqué publié par la CAS le 21 octobre permet de comparer six variations mensuelles. Il ne permet ni de classer les niveaux de prix, ni d’attribuer les écarts à des postes de dépenses précis. À Nabatiyé, une grande partie des prix a dû être imputée faute de collecte effective. Cette réserve doit être conservée pour interpréter les résultats sans leur faire dire davantage.

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En septembre 2026, l’indice des prix à la consommation a progressé dans les six régions présentées par l’Administration centrale de la statistique. Les hausses mensuelles vont de 1,10 % dans le Nord à 2,30 % dans la Bekaa. Ces écarts ne classent pas les régions selon leur coût de la vie. À Nabatiyé, la comparaison exige une prudence supplémentaire : une grande partie des prix a dû être imputée, faute de relevés effectifs.

L’inflation régionale donne une information sur le mouvement des prix, pas sur le montant nécessaire pour vivre dans chaque territoire. Le communiqué de la CAS publié le 21 octobre 2026 compare les indices de septembre à ceux d’août. Il faut conserver cette période de référence avant toute interprétation.

Au niveau national, la hausse atteint 1,35 % sur un mois et 17,53 % sur douze mois. Le premier taux décrit le passage d’août à septembre 2026. Le second compare septembre 2026 à septembre 2025. Les variations régionales du communiqué sont mensuelles : elles ne peuvent donc pas être directement comparées au taux annuel de 17,53 %.

Six variations, une même période

La CAS présente les résultats suivants pour septembre 2026 par rapport à août 2026 :

Région selon le communiqué CAS Variation mensuelle de l’IPC Beyrouth +1,45 % Mont-Liban +1,24 % Liban-Nord +1,10 % Bekaa +2,30 % Liban-Sud +1,17 % Nabatiyé +1,65 %

La Bekaa affiche la progression la plus élevée parmi ces six résultats. L’écart avec le Nord atteint 1,20 point de pourcentage. Il s’agit d’une différence entre deux taux de variation, et non d’un écart de 1,20 % entre les prix pratiqués dans ces régions.

Une hausse plus rapide ne prouve pas que le niveau de départ était supérieur. À titre purement illustratif, un panier passant de 100 à 102 unités augmente de 2 %. Un panier passant de 200 à 202 augmente de 1 %, tout en restant plus coûteux. Cet exemple arithmétique ne décrit aucune région libanaise ; il montre pourquoi vitesse de hausse et niveau des prix sont deux questions distinctes.

À Nabatiyé, la limite de la collecte

La note jointe au communiqué doit accompagner la lecture du tableau. La CAS indique que les difficultés de collecte persistent, particulièrement à Nabatiyé. La plupart des prix effectifs n’ayant pas pu être recueillis, le calcul y repose sur un grand nombre de prix imputés.

Imputer consiste à remplacer une observation manquante par une valeur estimée selon une méthode statistique. Le taux publié reste celui de la CAS, mais il ne faut pas présenter toutes les données qui le composent comme des prix directement constatés sur place.

Le communiqué ne fournit pas le nombre précis de relevés remplacés ni une marge d’incertitude permettant de tester la portée des écarts entre régions. Le résultat de Nabatiyé ne doit donc pas alimenter un classement trop affirmatif. L’ampleur des imputations constitue une information essentielle sur la mesure elle-même.

Ce que le tableau ne permet pas d’expliquer

Les six taux agrégés ne suffisent pas à attribuer les différences aux loyers, aux transports, à l’alimentation ou à un autre poste. Pour identifier les contributions, il faudrait disposer des évolutions détaillées et des pondérations pertinentes. Le communiqué régional ne les présente pas.

Il ne permet pas davantage de conclure qu’un ménage de la Bekaa aurait subi exactement 2,30 % de dépenses supplémentaires. Le budget effectivement payé dépend des produits achetés, des quantités, du logement et des services utilisés. Un indice régional demeure une mesure agrégée, pas le relevé comptable de chaque famille.

Enfin, un mois ne suffit pas à établir une tendance territoriale durable. Une série de plusieurs mois permettrait de voir si les écarts persistent, se réduisent ou s’inversent. Elle devrait être accompagnée des informations sur les conditions de collecte, pour distinguer les mouvements observés des limites de mesure.

Les chiffres de septembre apportent donc un repère précis : les indices ont augmenté dans les six régions, à des rythmes différents. Pour passer de ce constat à une comparaison du coût de la vie, ou à une explication des écarts, il faudrait d’autres données. La publication des détails régionaux et de la part des prix imputés permettrait de rendre cette lecture plus solide.

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