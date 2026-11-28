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Le saviez-vous ? Des loutres dans la Békaa



Des observations à Aammiq et Anjar documentent la présence de la loutre d’Eurasie au Liban. Elles ne constituent pas un recensement. L’animal à l’image a été photographié en Hongrie ; les deux autres vues montrent Aammiq et Anjar. https://libnanews.com/le-saviez-vous-la-loutre-deurasie-vit-aussi-dans-la-bekaa/

Hongrie (loutre), 2010 : Bouke ten Cate, CC BY 4.0. Aammiq, 2013 : Hichamelzein, CC BY-SA 4.0. Anjar, 2008 : Vyacheslav Argenberg / Vascoplanet, CC BY 4.0. Commons, archives recadrées ; adaptations sous mêmes licences : https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ et https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/.

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