En janvier 2002, des révélations sur le Boeing destiné à Jiang Zemin menacent d’assombrir un sommet avec George W. Bush. Les écoutes restent alléguées, Pékin ne confirme pas les récits et la rencontre se tient. Retour sur une affaire où les archives diplomatiques éclairent les silences entourant l’avion présidentiel chinois.

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En janvier 2002, à un mois d’un sommet sino-américain, des informations font état de possibles écoutes dans un Boeing 767 aménagé au Texas pour le président chinois Jiang Zemin. Pékin ne confirme pas la découverte. Le 21 février, Jiang reçoit George W. Bush comme prévu.

Un Boeing 767 pour Jiang Zemin

Au départ, il y a une transaction aéronautique. Debbie Heathers, porte-parole de Boeing citée par une agence de presse en janvier 2002, décrit un 767-300ER livré à Delta en juin 2000, puis revendu à China United Airlines. Une entreprise du Texas l’aurait ensuite aménagé pour Jiang Zemin. Le constructeur et l’entreprise chargée de transformer la cabine n’interviennent donc pas au même stade du parcours.

Janvier 2002 : le soupçon sort de l’avion

L’affaire éclate dans la presse britannique et américaine autour du 19 janvier. Les récits situent la découverte présumée à l’automne 2001. Ils ne concordent pas suffisamment pour fixer une date précise de contrôle. À ce stade, aucun rapport d’inspection public ne permet de reconstituer la scène de manière indépendante.

Les versions circulent vite. Un reportage radiophonique australien du 21 janvier avance le chiffre de 27 appareils d’écoute ; d’autres récits parlent de plus d’une vingtaine. Aucun relevé officiel publié dans les sources consultées ne permet de trancher. La répétition de ces chiffres ne les transforme pas en inventaire certifié. Les reprises médiatiques s’appuient largement sur le même noyau d’allégations, relayées par des interlocuteurs anonymes.

La distinction compte aussi pour l’auteur supposé de l’opération. Des soupçons visent les services américains dans les informations de l’époque. Aucun document officiel consulté n’établit cependant une responsabilité de la CIA. Un refus de commenter ne vaut pas reconnaissance. Le récit peut suivre une accusation d’espionnage ; il ne peut lui inventer une signature.

Au Texas, les entreprises concernées répondent sur un autre terrain : leur travail et leur réputation. Gore Design et Dee Howard Aircraft Maintenance déclarent n’avoir reçu aucune plainte concernant l’appareil, selon leur communiqué repris dans la presse américaine. Jerry Gore, président de Gore Design, récuse toute responsabilité. Cette position doit être entendue pour ce qu’elle est : la réponse d’un aménageur mis en cause par les récits, non une expertise publique établissant ce qui se trouvait à bord.

Le 22 janvier, Pékin choisit ses mots

Trois jours après les premières révélations, le ministère chinois des Affaires étrangères prend publiquement position. Son porte-parole, Sun Yuxi, indique avoir entendu parler de l’affaire, sans confirmer les informations. Il ne prévoit pas de conséquence sur les autres dossiers de la relation sino-américaine. La déclaration est rapportée le 22 janvier par une agence de presse internationale.

Sun Yuxi ne présente ni expertise ni élément matériel. Pékin ne donne pas suite publiquement aux soupçons avant le sommet.

Février : le sommet a bien lieu

Le 21 février 2002, Jiang Zemin reçoit George W. Bush au Palais de l’Assemblée du peuple, à Pékin. Cette fois, la scène appartient aux archives officielles. Les deux présidents s’expriment devant la presse. Jiang annonce avoir accepté une invitation à se rendre aux États-Unis en octobre. Bush insiste sur leurs intérêts communs, sans effacer leurs désaccords.

Ils évoquent la lutte contre le terrorisme, le commerce et Taïwan. Le déplacement coïncide avec le trentième anniversaire de la visite de Richard Nixon en Chine. Un mois après la révélation des soupçons sur le Boeing, les deux gouvernements maintiennent donc la rencontre et affichent la poursuite du dialogue.

Ce sommet ne disculpe personne et ne confirme aucune écoute. Il établit seulement que l’affaire n’a pas empêché le rendez-vous présidentiel. Le compte rendu américain présenté le même jour par Condoleezza Rice décrit des échanges sur la coopération, la prolifération, la liberté religieuse et les questions régionales. Il ne fournit pas de résolution publique du dossier de l’avion.

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