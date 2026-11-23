L’avocat Mostafa Nili affirme que la peine de flagellation visant la chanteuse iranienne Parastoo Ahmadi et quatre membres de l’équipe a été appliquée le 23 novembre à Qom. Elle fait suite à un concert diffusé en ligne en décembre 2024, lors duquel la chanteuse avait chanté sans le voile obligatoire.

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La peine de flagellation prononcée contre la chanteuse iranienne Parastoo Ahmadi et quatre personnes ayant participé à la production de son concert a été appliquée lundi 23 novembre à Qom, a annoncé l’avocat Mostafa Nili. Il a indiqué que chacun avait reçu 74 coups de fouet. Le concert, diffusé en ligne en décembre 2024, avait donné lieu à des poursuites après que la chanteuse s’y était produite sans le voile obligatoire.

Une peine déjà prononcée et confirmée en appel

Le développement du 23 novembre concerne l’application de la peine, pas un nouveau jugement. Selon le Centre pour les droits humains en Iran, le tribunal pénal de Qom avait condamné en juin 2026 la chanteuse et huit membres de l’équipe de production ou musiciens. La cour d’appel avait confirmé les peines à la fin de septembre. Le Centre fait aussi état de deux ans d’interdiction de voyager à l’étranger et d’exercer des activités artistiques.

Le récit de Mostafa Nili porte sur cinq personnes. Il ne permet pas de dire si la peine corporelle a également été appliquée aux quatre autres condamnés. Aucune confirmation publique de l’exécution de ces peines par l’autorité judiciaire n’a été retrouvée lundi.

Un concert en ligne passé devant la justice

Dans son dossier d’octobre sur les poursuites contre les artistes en Iran, le Centre rappelle que le concert avait été enregistré au caravansérail de Deir Gachin, dans la province de Qom, sans public sur place. La diffusion en ligne avait été suivie de l’arrestation temporaire de la chanteuse et de plusieurs musiciens. La procédure a visé non seulement l’interprète, mais aussi les personnes qui ont participé à la production du concert.

L’organisation de défense des droits humains Hana a condamné lundi la flagellation, qu’elle considère contraire à l’interdiction des traitements cruels, inhumains ou dégradants inscrite à l’article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Son communiqué s’appuie sur les déclarations de l’avocat pour ce qui concerne l’application de la peine.

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