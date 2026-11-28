Un tribunal du Missouri a homologué un accord collectif sur des plaintes liées au Roundup aux États-Unis. Monsanto, filiale de Bayer, prévoit une contribution maximale de 7,25 milliards de dollars sur vingt et un ans. La décision reste susceptible de recours et ne constitue pas une reconnaissance de sa responsabilité.

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Un tribunal de Saint-Louis, dans le Missouri, a homologué vendredi 20 novembre un accord collectif portant sur des plaintes liées au désherbant Roundup aux États-Unis. Monsanto, filiale de Bayer, prévoit d’y consacrer jusqu’à 7,25 milliards de dollars sur 21 ans. La décision peut encore faire l’objet d’un recours et l’accord ne comporte pas de reconnaissance de responsabilité.

Un plafond de financement, pas un versement immédiat

Le tribunal a donné son approbation finale à l’accord présenté en février, après une première approbation provisoire en mars. Cette étape valide le dispositif au niveau du tribunal qui en est saisi ; elle ne rend pas pour autant la décision irrévocable. Bayer indique qu’en cas de recours, les versements ultérieurs de Monsanto seraient suspendus jusqu’à son règlement. Le chiffre de 7,25 milliards correspond au plafond cumulé des contributions, en incluant les sommes déjà versées. Il ne correspond ni à un montant immédiatement disponible ni à une somme répartie à parts égales entre les personnes concernées.

Le règlement vise des personnes qui disent avoir été exposées au Roundup aux États-Unis avant le 17 février 2026 et qui ont reçu, ou recevront sous certaines conditions, un diagnostic de lymphome non hodgkinien. Pour les diagnostics futurs, Bayer indique une période de seize ans après l’entrée en vigueur de l’accord. Cette période ne se confond pas avec les 21 ans au maximum pendant lesquels Monsanto peut être appelé à financer le dispositif. L’administrateur du règlement prévoit des critères d’admissibilité ainsi que des montants variables selon le dossier, notamment l’exposition et le diagnostic. L’homologation ne tranche donc pas chaque demande individuelle.

L’accord collectif et l’arrêt Durnell ne répondent pas à la même question

Le jugement du Missouri intervient après une décision distincte de la Cour suprême des États-Unis, rendue le 25 juin dans l’affaire Monsanto contre Durnell. La Cour a estimé que le droit fédéral empêchait de poursuivre Monsanto sur le fondement invoqué par ce plaignant : l’absence sur l’étiquette d’un avertissement que le cadre fédéral n’imposait pas. Elle a infirmé la décision de la juridiction d’appel du Missouri et lui a renvoyé l’affaire.

L’arrêt porte sur la possibilité d’imposer une mention supplémentaire par le droit d’un État américain. Il ne constitue pas une conclusion médicale sur l’origine du lymphome d’un plaignant et n’écarte pas, à lui seul, toute autre forme de recours. L’accord homologué à Saint-Louis répond à une autre question : les conditions dans lesquelles des réclamations peuvent être indemnisées par un dispositif collectif, sans que la société admette une faute.

Le calendrier des paiements dépend désormais des recours

L’administrateur de l’accord précise que l’entrée en vigueur n’est pas automatique : elle dépend de l’expiration des délais de recours ou de l’issue des appels éventuels. Le tribunal met à disposition le jugement et une liste des demandes de retrait du groupe reconnues valides. Les personnes qui figurent sur cette liste ne sont pas dans la même situation que celles qui ont simplement contesté les conditions du règlement en restant membres du groupe.

Le jugement ne modifie pas non plus les règles européennes. Dans l’Union européenne, le glyphosate reste approuvé comme substance active jusqu’au 15 décembre 2033, sous conditions. L’autorisation des produits qui en contiennent relève d’un examen distinct par les États membres. D’un côté, le Missouri s’est prononcé sur un accord d’indemnisation américain ; de l’autre, les autorités européennes statuent sur l’usage des produits phytopharmaceutiques.

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