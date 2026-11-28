Deux gardiens d’une clinique de Médecins Sans Frontières ont été tués le 27 novembre dans une frappe revendiquée par l’armée israélienne. L’ONG annonce la suspension des soins dimanche dans ce centre de Gaza.

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Deux gardiens d’une clinique de Médecins Sans Frontières ont été tués le 27 novembre dans une frappe revendiquée par l’armée israélienne. L’ONG annonce la suspension des soins dimanche dans ce centre de Gaza.

Médecins Sans Frontières a annoncé samedi 28 novembre la mort de Moath Yousef Ali Sobeh et d’Ahmed Sofyan Mohammed Abu Hassira, deux employés palestiniens de sa clinique dans la ville de Gaza. Selon l’organisation, ils assuraient la garde des lieux, sans armes, lorsqu’une frappe de drone israélienne a touché le site vendredi soir.

L’armée israélienne revendique la frappe

L’armée israélienne a confirmé avoir mené la frappe et indiqué que les deux hommes travaillaient dans la clinique. Elle les accuse d’avoir appartenu à des groupes armés, dont le Hamas, et affirme qu’aucune infrastructure médicale n’a été endommagée. L’affiliation des deux hommes n’a pas été confirmée de manière indépendante.

MSF affirme au contraire que la frappe a touché l’enceinte d’une structure médicale en activité, identifiable à ses logos et dont l’emplacement avait été communiqué à l’armée israélienne. Les photos publiées par l’ONG montrent des débris dans la cour et dans un espace de soutien psychologique destiné aux enfants. Elles documentent l’état des lieux selon MSF, sans établir à elles seules le déroulement de la frappe.

Un centre ouvert depuis avril 2025

Les soins seront suspendus dimanche 29 novembre dans cette clinique, a annoncé MSF, sans préciser de date de reprise. Le centre assure des consultations prénatales et postnatales, des soins de plaies, un suivi nutritionnel et des consultations de santé mentale. L’ONG indique y avoir reçu plus de 91 700 personnes depuis le début de l’année 2026.

Selon le décompte de MSF, 17 membres de son personnel ont été tués à Gaza depuis octobre 2023. L’organisation demande une enquête indépendante sur les attaques visant des soignants et des structures médicales.

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