Au début du 16 novembre, le point sur les dernières annonces au Sud-Liban, la saisie de captagon annoncée à Charawna et la situation régionale. Quatre gouvernements demandent à Israël de laisser entrer 150 000 tentes à Gaza. La mort du commandant de la brigade de Rafah est confirmée. Bahreïn dénonce les attaques iraniennes, tandis que le CICR confirme 600 libérations au Yémen. À Bruxelles, les discussions de lundi porteront notamment sur l’Ukraine, la Syrie et les territoires palestiniens.

https://libnanews.com/wp-content/uploads/2026/11/essentiel-16-novembre-2026-minuit-1-1.mp4 L’essentiel en 5 minutes : 16 novembre, minuit

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Au Sud-Liban, Israël annonce la destruction d’un ouvrage souterrain à Majdal Zoun. À Charawna, l’armée libanaise fait état d’une importante saisie de captagon. Quatre pays demandent l’entrée de 150 000 tentes à Gaza, après les inondations. Bahreïn réclame une réaction internationale aux attaques iraniennes. Au Yémen, 600 détenus ont été libérés avec l’appui du CICR.

L’essentiel en 5 minutes, édition du lundi 16 novembre 2026 à minuit, heure de Beyrouth. Cette synthèse revient sur les faits et les annonces du dimanche 15 novembre et sur les rendez-vous attendus lundi. Elle ne présente pas les événements de dimanche comme de nouvelles opérations survenues après minuit.

L’essentiel en 5 minutes : nouvelle annonce à Majdal Zoun

L’armée israélienne affirme avoir détruit un ouvrage souterrain d’environ 35 mètres, comprenant deux pièces, à Majdal Zoun. Son journal opérationnel du 15 novembre attribue l’intervention aux forces de la brigade 300, sous le commandement de la division 91, avec l’unité spécialisée Yahalom.

Le bulletin apparaît à 17 heures dans le journal de dimanche. Cet horaire est celui de l’annonce, non une heure établie de l’opération. La nature de l’ouvrage et ses dimensions restent des affirmations militaires, sans confirmation indépendante dans les éléments consultés. Aucun bilan humain n’accompagne le texte.

Cette annonce s’ajoute aux signalements de dimanche à Haddatha et Kfar Tebnit. Des explosions et des mouvements de chars ont été rapportés à Haddatha, dans le district de Bint Jbeil. Un raid a été signalé à Kfar Tebnit, dans le district de Nabatiyé. Les comptes rendus disponibles ne permettent pas d’établir un bilan consolidé des victimes ou des dégâts, ni d’additionner chaque signalement comme une attaque distincte.

Charawna : environ un million de comprimés annoncés saisis

Dans la région de Baalbek, l’armée libanaise annonce une saisie d’environ un million de comprimés de captagon. Son communiqué du 15 novembre mentionne aussi 18 kilogrammes de stupéfiants, des roquettes, des armes, des munitions et plusieurs véhicules. Il ne précise ni la nature des autres drogues ni la quantité d’armements.

L’intervention visait un Libanais désigné par les initiales F. J., présenté comme faisant l’objet de nombreux mandats d’arrêt. Selon le commandement, une unité a essuyé des tirs et les militaires ont riposté. Le suspect a été blessé et hospitalisé. Deux autres Libanais et deux Syriens ont également été arrêtés.

L’armée évoque des tirs contre des militaires et des civils ainsi que du trafic de drogue parmi les faits reprochés. Ces accusations ne constituent pas une condamnation judiciaire. L’inventaire annoncé n’a pas été vérifié indépendamment. L’enquête se déroule sous supervision judiciaire, sans heure précise de l’opération communiquée.

Gaza : quatre pays demandent l’entrée de 150 000 tentes

Les ministres des Affaires étrangères de l’Australie, du Canada, de l’Italie et du Royaume-Uni ont publié dimanche un appel commun. Ils demandent à Israël de mettre fin aux retards et de permettre un accès humanitaire immédiat et sans entraves dans Gaza.

Selon leur déclaration, 150 000 tentes et d’autres fournitures essentielles restent bloquées à la frontière. Ce chiffre décrit du matériel en attente d’entrée, pas un nombre de personnes relogées. Les quatre gouvernements insistent sur les besoins d’abri après les inondations provoquées par la première tempête hivernale.

Ils réclament l’ouverture des points de passage et l’autorisation des biens à double usage nécessaires aux secours et au relèvement. Ils appellent aussi toutes les parties à respecter le cessez-le-feu et le droit international humanitaire. Le communiqué constitue une demande diplomatique : il n’annonce pas que les tentes ont été admises dans l’enclave.

La mort du commandant de Rafah confirmée

Le Hamas et l’armée israélienne ont confirmé dimanche la mort de Samir Abou Younis, commandant de la brigade de Rafah. Les brigades al-Qassam situent la frappe israélienne samedi 14 novembre au soir. Des sources médicales et locales placent l’attaque à al-Mawasi, dans le secteur de Khan Younès.

Abou Younis dirigeait la brigade depuis environ deux mois, selon Israël, après la mort de Naël Abou Obeid le 15 septembre. Sa fonction ne signifie donc pas que la frappe a eu lieu à Rafah. Le bilan complet de cette attaque reste à établir. Elle est distincte de celle menée jeudi contre l’hôpital Nasser, visant un autre responsable du Hamas.

Bahreïn dénonce les attaques iraniennes

Le ministère bahreïnien des Affaires étrangères affirme que les défenses aériennes ont intercepté et détruit les drones de l’attaque du 15 novembre. Manama condamne une atteinte à sa souveraineté et demande au Conseil de sécurité de faire respecter sa résolution 2817.

Cette annonce reste distincte de l’interception de deux drones rapportée vendredi 13 novembre. Les Gardiens de la révolution iraniens revendiquent de leur côté une attaque contre un radar américain. Les éléments examinés ne permettent pas de confirmer indépendamment des dommages à cette installation.

Bahreïn invoque son droit à la légitime défense et la coordination avec ses partenaires du Golfe. Le communiqué ne décrit toutefois aucune nouvelle opération de riposte effectivement engagée.

Yémen : une libération unilatérale, pas un échange

Le Comité international de la Croix-Rouge confirme la libération de 600 personnes détenues en lien avec le conflit yéménite, dimanche à Sanaa. La décision émane des autorités de Sanaa, à l’initiative du Comité national pour les affaires des prisonniers.

Les délégués du CICR ont rencontré chaque détenu en privé avant sa libération. Des équipes médicales ont contrôlé leur état de santé, puis organisé une aide supplémentaire lorsque nécessaire. L’organisation a également accompagné leur retour.

Le CICR précise qu’il n’a choisi ni les personnes libérées ni leur nombre. L’opération ne relève pas de l’accord de Stockholm. Elle ne peut donc pas être présentée comme un échange négocié dans ce cadre, ni comme une fin des combats au Yémen.

Lundi : l’Ukraine et le Moyen-Orient à Bruxelles

Les ministres européens des Affaires étrangères se réunissent lundi 16 novembre à Bruxelles sous la présidence de Kaja Kallas. Ils doivent discuter du soutien à l’Ukraine à l’approche de l’hiver et des activités hybrides russes visant l’Union européenne. Le ministre ukrainien Andriï Sybiha doit participer au début de cet échange.

Le programme prévoit aussi un point sur le Moyen-Orient, principalement la transition politique et le redressement économique de la Syrie. Israël et la Palestine doivent également être évoqués. Il s’agit de l’ordre du jour annoncé, non de décisions déjà adoptées.

Au siège de l’OTAN, Mark Rutte doit recevoir le même jour le président du Parlement ukrainien, Rouslan Stefantchouk, et le premier ministre Serhiï Koretsky. L’avis officiel ne prévoit pas de séquence ouverte aux médias et n’annonce aucun accord à signer.

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