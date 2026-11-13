L’essentiel en 5 minutes : 13 novembre, le soir

Le FMI constate des progrès dans les discussions bancaires au Liban, mais aucun accord définitif n’est annoncé. Le gouvernement adopte son plan électrique, tandis que les négociations avec le Qatar continuent. Au Sud, des frappes et des tirs sont signalés dans plusieurs localités. Une aide au loyer vise 2 700 familles déplacées sous conditions. Tarek Bitar poursuit l’instruction sur le port de Beyrouth. En Iran, l’AIEA réclame un accès pour ses inspections. Les faits, les objectifs politiques et les incertitudes restent distingués.

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Le FMI reconnaît des progrès dans les discussions bancaires au Liban, sans annoncer d’accord. Le gouvernement approuve son plan électrique, alors que les négociations avec le Qatar continuent. Au Sud, plusieurs frappes et tirs sont signalés. Une aide au loyer vise les familles déplacées, tandis que Tarek Bitar poursuit l’instruction sur l’explosion du port.

Cette édition de L’essentiel en 5 minutes rassemble les informations vérifiées du vendredi 13 novembre 2026 au soir. Elle intègre la déclaration de fin de mission du FMI et les annonces du Conseil des ministres. Les signalements de terrain restent attribués, sans bilan global non confirmé.

Sud-Liban : des frappes et des tirs signalés

Des tirs d’artillerie israéliens ont été signalés vendredi aux abords de Haddatha, puis des mouvements de véhicules militaires en direction de la localité. Ces informations proviennent d’une source publique libanaise. L’heure précise des faits et un éventuel bilan humain ou matériel ne sont pas établis dans les éléments disponibles.

Les signalements de la journée concernent aussi deux raids aériens successifs près de Khiam et une opération de détonation à Taloussa. Une frappe aérienne a également été rapportée à Kfar Tebnit. Ces annonces ne précisent pas les cibles exactes et ne fournissent pas de bilan. L’absence de chiffres ne permet pas de conclure à l’absence de victimes.

À Naqoura, le largage d’engins éclairants au-dessus de la plage a été rapporté. Ce signalement ne décrit pas une frappe explosive. À Yater, le largage d’une grenade sonore par un drone a été signalé sans blessés ; ce constat local ne constitue pas un bilan général des incidents de vendredi.

Sur le plan diplomatique, la présidence annonce un entretien de Joseph Aoun avec Imran Riza, coordonnateur humanitaire des Nations unies au Liban. Les échanges ont porté sur le Sud et les consultations destinées à éviter un vide après la fin du mandat opérationnel de la FINUL. Aucun accord sur un dispositif de remplacement, sa composition ou son calendrier n’a été annoncé.

Banques : le FMI constate des progrès, sans accord

Le Fonds monétaire international a publié vendredi sa déclaration de fin de mission. L’équipe conduite par Ernesto Ramirez Rigo a séjourné à Beyrouth du 10 au 13 novembre. Elle constate une clarification des approches du gouvernement et de la Banque du Liban, mais juge nécessaires des travaux supplémentaires sur la restructuration bancaire.

Le FMI demande l’application de la loi de résolution bancaire dans tous les cas. Cette exigence doit garantir un traitement transparent et prévisible des établissements en difficulté. Le communiqué ne désigne aucune banque qui ferait l’objet d’une décision de liquidation.

La récupération des dépôts reste au centre des discussions. Le Fonds demande des remboursements compatibles avec les liquidités disponibles, la solvabilité de la Banque du Liban et la soutenabilité de la dette publique. Il réclame aussi le respect de la hiérarchie des créances pour protéger au maximum les déposants.

Le projet de loi sur la stabilisation financière et la récupération des dépôts demeure devant le Parlement. Aucun montant de prêt, calendrier de décaissement ou échéancier individuel de remboursement n’est annoncé. Le bilan technique ne constitue donc ni un accord bancaire définitif ni un programme de financement approuvé.

Yassine Jaber avait présenté un calendrier souhaité pour les textes et les négociations. La déclaration du FMI précise désormais le résultat reconnu par ses équipes : des progrès, avec des choix essentiels encore ouverts. Les échanges avec les autorités doivent se poursuivre dans les prochaines semaines.

Électricité : un plan adopté, des contrats encore attendus

Le gouvernement a approuvé le 13 novembre son plan pour l’électricité. Les orientations présentées portent sur le gaz naturel, la production, les réseaux et le recouvrement des factures. Elles comprennent l’acheminement de gaz vers Deir Ammar et le développement des renouvelables.

Joe Saddi, ministre de l’Énergie, fait état de progrès dans les discussions avec le Qatar, sans annoncer d’accord définitif. Les conditions contractuelles et les dates de livraison restent à préciser. L’adoption du plan ne signifie pas que de nouvelles capacités sont déjà disponibles ni que les abonnés disposent immédiatement de davantage d’heures de courant.

Une autre étape est juridique : la loi numéro 72, publiée vendredi au Journal officiel, ouvre 8 950 milliards de livres pour payer une partie des impayés des administrations et établissements publics envers Électricité du Liban. Ce crédit n’est pas une enveloppe de construction de centrales. Sa publication ne démontre pas que les fonds ont déjà été versés à EDL.

Déplacés : 280 dollars mensuels, sous conditions

Le ministère des Affaires sociales et le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés ont présenté un dispositif d’aide au loyer. Il prévoit 280 dollars par mois pendant six mois pour les ménages retenus. Sa capacité annoncée atteint 2 700 familles.

La première étape vise environ 1 800 familles vivant dans les centres d’hébergement. Le dispositif doit ensuite s’étendre à d’autres ménages déplacés, selon les données disponibles et les orientations des municipalités. L’annonce ne signifie pas que toutes ces familles ont déjà reçu un versement.

La sélection prend notamment en compte la situation économique, la composition du ménage et sa vulnérabilité. La famille cherche un logement, qui doit être inspecté avant la finalisation de l’accord et du transfert. Ce soutien temporaire vise l’accès à une location ; il ne remplace pas la reconstruction des habitations endommagées ou détruites.

Port de Beyrouth : une audition dans l’instruction

Le juge d’instruction Tarek Bitar a interrogé vendredi un nouveau mis en cause dans le dossier de l’explosion du port. Il s’agit de l’adjudant-chef Roudy F., que l’armée avait chargé d’inspecter le hangar numéro 12 avant l’explosion, selon les informations rapportées par une source publique libanaise.

L’audition s’est déroulée en présence du magistrat Mohammed Saab et des avocats des parties civiles. Les éléments accessibles ne précisent ni les réponses du militaire ni une éventuelle décision prise à l’issue de l’interrogatoire.

Cette étape appartient à l’instruction : elle ne constitue pas une déclaration de culpabilité. L’enquête cherche à établir les responsabilités dans l’explosion du 4 août 2020. Le nouveau mis en cause bénéficie de la présomption d’innocence.

Iran : l’AIEA réclame de nouveau un accès

L’Agence internationale de l’énergie atomique demande à l’Iran de prendre les mesures nécessaires au rétablissement des inspections. Des extraits d’un rapport confidentiel, rapportés vendredi par des agences internationales, décrivent les difficultés persistantes de vérification.

Le document intégral n’est pas accessible dans les éléments consultés. Il serait donc inexact de présenter ses conclusions détaillées comme une lecture directe. Aucun calendrier d’inspection accepté par les deux parties n’est établi dans les informations vérifiées pour cette édition.

Le manque d’accès limite la capacité de contrôle de l’agence. Il ne prouve pas, à lui seul, un détournement de matières nucléaires. Les prochaines précisions devront porter sur les lieux accessibles, les dates des visites et les vérifications effectivement réalisées.

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