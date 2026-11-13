FMI : des progrès, mais pas encore d’accord bancaire

La mission du FMI au Liban s’achève sur des progrès, mais sans accord annoncé sur la stratégie bancaire. Le 13 novembre, l’équipe d’Ernesto Ramirez Rigo demande l’application de la loi de résolution, des remboursements compatibles avec les liquidités disponibles et le respect de la hiérarchie des créances. Le projet de loi sur la récupération des dépôts reste devant le Parlement. Les échanges doivent continuer dans les prochaines semaines, sans échéancier individuel ni financement approuvé à l’issue de cette visite.

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Le FMI constate des progrès, mais pas encore d’accord sur la restructuration bancaire au Liban. Dans sa déclaration de fin de mission du 13 novembre 2026, l’équipe conduite par Ernesto Ramirez Rigo précise les points restant à régler. Elle demande l’application de la loi de résolution bancaire dans tous les cas, des remboursements compatibles avec les ressources disponibles et le respect de la hiérarchie des créances. Les discussions doivent continuer dans les prochaines semaines.

La mission s’est déroulée à Beyrouth du 10 au 13 novembre. Elle prolonge les échanges engagés après la visite de septembre entre les autorités libanaises et les services du Fonds monétaire international. Leur objet central reste la stratégie de restructuration des banques et le projet de loi sur la stabilisation financière et la récupération des dépôts, désigné par le sigle anglais FSDR.

FMI et banques libanaises : un accord reste à construire

Le bilan publié vendredi distingue deux niveaux d’avancement. Les discussions ont permis de mieux clarifier les approches envisagées par le gouvernement et la Banque du Liban. Ce travail constitue le progrès expressément reconnu par la mission. Il ne vaut toutefois pas approbation d’une stratégie définitive.

Ernesto Ramirez Rigo indique que des travaux supplémentaires restent nécessaires pour parvenir à une restructuration efficace et durable. L’objectif est de faire émerger un secteur bancaire solide et résilient. Le communiqué ne présente donc ni un accord technique conclu ni un programme de financement approuvé.

Cette précision intervient après les espoirs exprimés par Yassine Jaber à l’ouverture des négociations. Le 10 novembre, le ministre des Finances souhaitait un accord de principe avant la fin de la semaine. La déclaration du FMI permet désormais de mesurer le résultat reconnu par ses propres équipes : des positions mieux explicitées, avec plusieurs choix essentiels encore à arrêter.

La mission ne donne pas de nouvelle date butoir. Elle annonce la poursuite de l’engagement avec les autorités dans les prochaines semaines. Cette formulation maintient le processus de négociation ouvert, sans garantir son aboutissement à une échéance déterminée.

La résolution bancaire doit s’appliquer dans tous les cas

Le premier point mis en avant concerne la loi sur la résolution bancaire, appelée BRL dans le communiqué. Le Fonds demande son application dans tous les cas. Il juge ce cadre indispensable pour conduire la résolution et la liquidation des banques selon des règles transparentes et prévisibles.

La résolution désigne le traitement organisé des difficultés d’un établissement bancaire. La liquidation correspond à la cessation de ses activités selon une procédure encadrée. Le communiqué n’annonce cependant aucune décision concernant une banque nommément désignée. Il pose une exigence générale pour la stratégie qui reste à convenir.

Cette insistance porte sur l’exécution du cadre légal, pas seulement sur son existence. En septembre, les services du FMI avaient salué les amendements à la loi de résolution bancaire. Ils les considéraient comme une avancée importante vers un dispositif conforme aux bonnes pratiques internationales. Le message du 13 novembre demande désormais que ce cadre s’applique effectivement, sans exclure certains cas du processus.

Le Fonds articule cette loi avec le projet FSDR, toujours devant le Parlement selon sa déclaration. Il estime leur mise en œuvre complémentaire essentielle au rétablissement de la stabilité financière et à la récupération maximale des dépôts. Pour le second texte, cette mise en œuvre reste conditionnée à son adoption.

Rembourser davantage, mais avec quelles liquidités ?

Le deuxième chantier porte sur les critères de remboursement. Les discussions doivent encore déterminer comment maximiser les sommes restituées aux déposants. Le FMI fixe plusieurs contraintes simultanées : les liquidités de la Banque du Liban, celles du secteur bancaire, la soutenabilité de la dette publique et le rétablissement de la solvabilité de la banque centrale.

Ces notions recouvrent des problèmes différents. La liquidité correspond aux ressources mobilisables pour effectuer les paiements. La solvabilité concerne la capacité à couvrir les engagements. Une stratégie de remboursement doit donc examiner non seulement ce qui peut être versé immédiatement, mais aussi l’équilibre financier qui permettra de poursuivre les paiements.

La dette publique ajoute une autre limite. Le Fonds demande que la solution bancaire demeure compatible avec une trajectoire d’endettement soutenable. Son communiqué ne chiffre toutefois ni la contribution de l’État ni les ressources à mobiliser. Il ne tranche pas non plus les modalités d’un éventuel soutien public.

Pour les déposants, cette étape ne crée aucun échéancier individuel. Le texte ne fixe ni plafond de remboursement, ni pourcentage de récupération, ni durée de versement. Maximiser la récupération des dépôts constitue un objectif de négociation. Ce n’est pas une garantie annoncée de restitution intégrale et immédiate.

La hiérarchie des pertes reste une exigence centrale

Le troisième point concerne la répartition des pertes. Le FMI juge indispensable que le projet FSDR respecte la hiérarchie des créances. Il relie explicitement cette exigence à la protection maximale des déposants.

Le principe avait été précisé lors de la mission de septembre : les déposants ne doivent pas absorber des pertes avant les actionnaires et les créanciers subordonnés. Ces derniers détiennent des créances placées derrière d’autres dans l’ordre de remboursement. L’exigence vise donc l’ordre dans lequel les pertes sont supportées, et non seulement le montant global à répartir.

Le communiqué de novembre ne fournit pas de répartition chiffrée entre les parties. Il ne détaille pas davantage les catégories de dépôts ni leur traitement futur. Il confirme en revanche que le respect de cette hiérarchie demeure un critère de conformité du projet de loi aux normes internationales.

Les deux questions restent liées sans se confondre. Déterminer qui supporte les pertes permet de répartir les responsabilités financières. Déterminer quelles ressources sont disponibles permet d’organiser les remboursements. Le bilan de la mission montre que les discussions doivent encore avancer sur ces deux volets.

Une déclaration technique, pas une décision de financement

Le FMI précise la portée institutionnelle du document. Les conclusions d’une mission représentent les appréciations préliminaires de ses services. Elles ne correspondent pas nécessairement aux positions de son conseil d’administration. Cette visite ne donnera pas lieu à une discussion devant ce conseil.

Aucun montant de prêt ou calendrier de décaissement ne figure dans la déclaration. L’équipe réaffirme son engagement à accompagner le Liban dans la conception et la mise en œuvre d’un programme global de réformes. Cet accompagnement s’inscrit dans les politiques et le mandat du Fonds.

Les prochaines discussions devront donc préciser les critères de restitution, l’application du cadre de résolution et la place des différentes créances dans l’absorption des pertes. Le projet FSDR reste devant le Parlement ; les échanges techniques avec les autorités doivent se poursuivre dans les semaines à venir.

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