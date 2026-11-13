Ukraine : l’UE et cinq pays pour négocier

À Dublin, António Costa annonce une équipe européenne pour les négociations sur l’Ukraine. Elle associe les institutions de l’UE à la France, l’Allemagne, l’Italie, la Pologne et au Royaume-Uni. Ce format précise la représentation européenne sans annoncer d’accord de paix. Les besoins financiers ukrainiens seront examinés à la fin novembre.

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Les dirigeants européens ont arrêté la composition de leur équipe pour les négociations de paix en Ukraine. À Dublin, vendredi 13 novembre 2026, António Costa a annoncé un format réunissant les institutions de l’Union européenne et cinq pays de la Coalition des volontaires : la France, l’Allemagne, l’Italie, la Pologne et le Royaume-Uni. L’annonce précise qui doit porter la contribution européenne, après les discussions de la semaine sur une participation élargie aux pourparlers.

Le président du Conseil européen présente cette organisation comme un accord entre les dirigeants réunis dans la capitale irlandaise. Elle ne constitue pas un accord de paix avec la Russie. Aucun calendrier de négociation ni liste nominative des négociateurs n’accompagne sa déclaration.

Une équipe européenne pour les négociations sur l’Ukraine

Le format annoncé associe les institutions de l’UE à cinq capitales, dont Londres, extérieure à l’Union. Le compte rendu du sommet précise que cette équipe doit coordonner la contribution européenne aux efforts diplomatiques. Elle doit travailler avec l’ensemble des États membres pour maintenir une position commune.

Le rôle de cette équipe ne consiste pas à décider à la place de Kyiv. Costa rappelle que l’Ukraine demeure seule légitime pour trancher les questions touchant son territoire et sa souveraineté. Il distingue également les responsabilités : l’UE doit intervenir sur l’avenir européen du pays, sa reconstruction et sa prospérité. Les garanties de sécurité doivent se discuter dans la Coalition des volontaires, en coordination avec l’OTAN.

De la participation indirecte à un format identifié

La question de la représentation européenne traversait déjà les rencontres de Dublin. Jeudi 12 novembre, devant la Communauté politique européenne, Volodymyr Zelensky avait décrit une situation encore incomplète : les Européens participaient aux échanges, mais pas directement aux réunions où les Russes étaient présents. Le président ukrainien demandait qu’ils deviennent des participants réguliers.

Zelensky avait aussi alerté ses partenaires sur la portée des discussions entre Washington et Moscou. Selon lui, les échanges sur les garanties de sécurité dépassaient l’Ukraine et concernaient un cadre plus large entre l’Europe et la Russie. Il appelait donc les capitales européennes à suivre les détails de ces négociations, encore attendus.

Dans un autre entretien tenu jeudi, le président ukrainien avait réuni les conseillers du Royaume-Uni, de l’Allemagne, de la France et de l’Italie. La Commission et le Conseil européen y étaient représentés. Les participants avaient examiné les échanges récents de Bruxelles et d’Abou Dhabi, puis préparé la rencontre avec les émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner, après leur visite en Russie.

Ce premier groupe de coordination était désigné comme l’E4 par la présidence ukrainienne. Le format présenté vendredi par Costa comprend aussi la Pologne. L’annonce apporte ainsi une précision institutionnelle nouvelle, au-delà du principe d’une présence européenne accrue déjà évoqué la veille.

Les garanties restent au centre des discussions

Le 10 novembre à Abou Dhabi, des représentants européens, ukrainiens et américains avaient déjà travaillé sur les conditions d’une paix durable. Leur déclaration commune insistait sur le respect de la souveraineté, de l’intégrité territoriale et de la liberté de décision, ainsi que sur des garanties crédibles pour l’Ukraine.

Les échanges portaient également sur la sécurité européenne après la guerre, la gestion des risques et les moyens d’éviter une escalade dangereuse. Les participants avaient réaffirmé le rôle central d’une OTAN forte pour la défense collective euro-atlantique. Ils annonçaient la poursuite de leur coordination en vue de discussions multilatérales plus larges incluant les partenaires européens.

À Dublin vendredi, Costa a maintenu une appréciation prudente des perspectives de paix. Il estime que les prochaines semaines permettront d’évaluer la volonté russe de mettre fin à la guerre. Il accuse Moscou de poursuivre les frappes contre les civils ukrainiens.

L’aide financière et militaire reste, selon lui, la priorité immédiate. Les dirigeants européens doivent examiner les besoins de financement de l’Ukraine pour 2027 et au-delà les 26 et 27 novembre, sur la base de propositions attendues de la Commission.

Couverture : drapeaux européens et ukrainien devant le Berlaymont, Bruxelles, 21 août 2026. Photo d’archives, distincte du sommet de Dublin. Xavier Lejeune / Commission européenne, © Union européenne, 2026, CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Recadrage et habillage typographique assistés par IA.

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