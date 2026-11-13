TorNado : 354 arrestations, dont 23 en France

L’opération TorNado a conduit à 354 arrestations, dont 23 en France, selon le bilan annoncé le 12 novembre par Europol et la justice américaine. Menées de mai 2025 à octobre 2026, les enquêtes prolongent les saisies de marchés clandestins. Des procédures et des recherches d’identification se poursuivent dans plusieurs pays.

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Europol et le département américain de la Justice ont annoncé, jeudi 12 novembre 2026, un bilan de 354 arrestations dans l’opération TorNado contre les trafics sur le dark web. La France compte 23 interpellations dans ce total. Les investigations couvertes par ce bilan se sont déroulées entre mai 2025 et octobre 2026 : il ne s’agit donc pas d’une vague d’arrestations survenue ce vendredi.

Cette action internationale vise des vendeurs et des acheteurs soupçonnés d’utiliser des marchés clandestins pour des transactions illégales. Elle réunit des dossiers distincts, conduits par les autorités nationales avec une coordination internationale. Une arrestation ne vaut pas condamnation, et les situations judiciaires diffèrent selon les procédures.

TorNado : des enquêtes prolongées après les saisies

Le département américain de la Justice explique que les enquêteurs ont exploité des renseignements obtenus lors de précédentes opérations contre des marchés du darknet. Leur objectif était de relier les comptes numériques aux personnes qui les utilisaient. Les plateformes citées comprennent Archetyp, Bohemia, Nemesis, Kingdom et Tor2Door.

Le bilan américain fait état d’environ 5,7 tonnes de drogues saisies dans le monde, de 209 armes à feu et de 38 presses à comprimés. Les espèces et monnaies virtuelles saisies représentent, selon cette même autorité, plus de 234 millions de dollars. Ces montants constituent un bilan policier annoncé, pas une mesure de l’ensemble du marché clandestin.

La France figure parmi les pays concernés

Europol mentionne la Gendarmerie nationale parmi les services participants. Son communiqué comptabilise 23 arrestations en France et cite une saisie de 50 kilogrammes de cannabis dans le pays. Ces éléments ne permettent pas d’attribuer à chaque personne interpellée une infraction précise, ni de déterminer son statut judiciaire actuel.

À l’échelle européenne, l’agence annonce 950 kilogrammes de drogues saisis. Elle cite notamment des amphétamines en Allemagne, de la kétamine au Royaume-Uni et de la MDMA aux Pays-Bas. Son soutien a inclus des analyses criminalistiques et financières, ainsi que des échanges d’informations pour coordonner des enquêtes susceptibles de se recouper.

En Géorgie, les colis ont fourni des indices

Un communiqué du parquet fédéral du Middle District of Georgia, également daté du 12 novembre, décrit concrètement le travail mené dans l’un des dossiers. L’enquête sur le compte vendeur « WallstreetBets » avait commencé en 2021. Des colis interceptés présentaient des caractéristiques communes, qui ont orienté les investigations vers la région d’Atlanta.

Le parquet relate ensuite l’observation d’envois postaux, des achats contrôlés et l’exploitation de supports électroniques. En mai 2025, des perquisitions ont permis de saisir environ 16,7 kilogrammes de fentanyl, 238 grammes de méthamphétamine et 885 grammes de cocaïne, selon ce bilan judiciaire.

Plusieurs personnes poursuivies dans ce dossier ont plaidé coupable en 2026. D’autres restent accusées et bénéficient de la présomption d’innocence. Le parquet précise que des audiences de détermination des peines doivent encore être fixées. Ce cas illustre pourquoi le total international regroupe des procédures ayant commencé à des dates différentes, plutôt qu’une seule intervention simultanée.

Les fermetures de plateformes ne terminent pas les enquêtes

Europol souligne la fragmentation des marchés clandestins et le déplacement d’activités vers des forums, des boutiques individuelles ou des messageries chiffrées. L’agence décrit aussi le remplacement rapide de plateformes démantelées. Elle inscrit TorNado dans la continuité des opérations RapTor en 2025 et SpecTor en 2023.

La fermeture d’un marché et l’identification de ses utilisateurs constituent ainsi deux étapes distinctes. Les données recueillies peuvent alimenter plusieurs procédures nationales, puis être confrontées à des éléments matériels. Le département américain de la Justice indique que certaines investigations se poursuivent encore pour identifier les personnes derrière des comptes du dark web.

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