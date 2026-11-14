Amina Mohammed attendue à Beyrouth ce week-end

L’ONU annonce la venue d’Amina Mohammed à Beyrouth au cours du week-end des 14 et 15 novembre. La vice-secrétaire générale doit rencontrer des acteurs humanitaires, des responsables libanais et des personnels de la FINUL. La santé mentale et le soutien psychosocial constituent le premier objectif annoncé, dans le cadre du plan Greentree lancé en 2025. Aucun horaire détaillé ni arrivée effective n’est confirmé. Le financement initial du programme ne doit pas être confondu avec une nouvelle aide au Liban.

48

Lire l'article Stop

Amina Mohammed est attendue à Beyrouth au cours du week-end des 14 et 15 novembre. L’ONU a annoncé ce déplacement le 13 novembre 2026, en plaçant la santé mentale et le soutien psychosocial au centre du programme. Des échanges avec les autorités libanaises et des personnels de la FINUL sont aussi prévus. L’annonce ne confirme pas une arrivée déjà intervenue.

Amina Mohammed attendue auprès des acteurs humanitaires

La vice-secrétaire générale des Nations unies doit visiter des projets destinés aux populations affectées par les crises, notamment les communautés déplacées. Elle doit rencontrer des soignants, des partenaires humanitaires et des intervenants de première ligne. Ces échanges porteront sur l’accès au soutien psychologique, mais aussi sur l’accompagnement des professionnels exposés au stress et aux traumatismes.

Le déplacement s’inscrit dans le plan d’accélération Greentree. Ce programme associe le Bureau des Nations unies pour les partenariats, l’OMS, l’UNICEF, le Haut-Commissariat pour les réfugiés et le Bureau de coordination des affaires humanitaires. Amina Mohammed et Julia Gillard, présidente de Wellcome, ont participé à sa préparation avec des experts internationaux.

Un programme lancé en 2025, pas une nouvelle enveloppe

L’ONU avait présenté Greentree le 23 septembre 2025, avec un démarrage prévu au Tchad et au Liban. Le projet prolongeait une rencontre organisée en novembre 2024. La visite annoncée pour ce week-end porte donc sur une initiative déjà lancée, et non sur la création d’un programme jusque-là inexistant.

Lors du lancement, Wellcome avait annoncé un engagement de 13,2 millions de dollars. Ce financement devait soutenir le démarrage de l’initiative, la recherche et l’adaptation des interventions aux contextes locaux. Il ne s’agissait pas d’une somme annoncée uniquement pour le Liban. Ce montant de 2025 ne constitue pas davantage une nouvelle aide attribuée à l’occasion du déplacement de novembre 2026.

Les objectifs présentés par Wellcome sont concrets : développer et évaluer des interventions psychologiques pouvant être proposées à davantage de personnes, puis les intégrer aux services humanitaires. L’éducation et la protection figurent parmi les secteurs concernés. Le programme prévoit aussi la formation des professionnels et le renforcement des politiques nationales. Ces objectifs décrivent son cadre d’action, pas un bilan de résultats déjà obtenu au Liban.

Des rencontres gouvernementales et avec la FINUL

Amina Mohammed doit également échanger avec de hauts responsables gouvernementaux et l’équipe des Nations unies dans le pays. Une rencontre avec des personnels de la FINUL est annoncée, afin de saluer l’engagement des Casques bleus et de réaffirmer le soutien de l’ONU à la stabilité du Sud-Liban.

Le programme rendu public ne précise ni les horaires des entretiens ni les sites qui seront visités. Il ne présente pas non plus de décision sur l’avenir de la FINUL. Les étapes effectivement réalisées et les éventuels engagements nouveaux devront être distingués de cette annonce de déplacement.

Photographie d’archives : Amina J. Mohammed à Washington, le 18 avril 2024. Freddie Everett / Département d’État américain, domaine public. Cette image ne montre pas la visite annoncée à Beyrouth en novembre 2026.

NE MANQUEZ PAS L ESSENTIEL Recevez les alertes importantes du Liban Breaking news et analyses, sans installer l application Libnanews. Activer les alertes web Suivre sur WhatsAppTous nos reseaux

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews