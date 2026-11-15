L’essentiel en 5 minutes : 15 novembre, midi

Bahreïn annonce de nouvelles interceptions aériennes ce dimanche 15 novembre, tandis que l’Iran revendique six drones contre un radar américain. Les déclarations restent distinctes des bilans indépendamment établis. Au Sud-Liban, les destructions compliquent le retour des habitants et Joseph Aoun demande une continuité internationale après la FINUL. À Gaza, les pluies et les restrictions d’aide aggravent les besoins. L’Europe précise sa représentation diplomatique sur l’Ukraine. À Beyrouth, les avis officiels concernent les restrictions de circulation autour de Sassin et les travaux de Mar Maroun.

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Bahreïn affirme avoir intercepté de nouvelles attaques aériennes iraniennes ce dimanche 15 novembre. Téhéran revendique séparément l’envoi de six drones contre un radar américain. Au Liban, la discussion sur l’après-FINUL reste ouverte. Gaza affronte les conséquences des pluies et des restrictions humanitaires. L’Europe précise sa participation aux négociations sur l’Ukraine.

L’essentiel en 5 minutes, édition de midi du dimanche 15 novembre 2026, heure de Beyrouth. Les annonces militaires restent attribuées à leurs auteurs. Les documents des jours précédents servent à expliquer les enjeux, sans être présentés comme des décisions prises ce dimanche.

L’essentiel en 5 minutes : les annonces de Bahreïn

Le commandement de la Force de défense de Bahreïn annonce avoir détruit plusieurs attaques aériennes iraniennes avant qu’elles n’atteignent leurs objectifs. Il ne précise ni le nombre d’engins, ni leur type, ni l’heure des interceptions. Il affirme maintenir ses unités au plus haut niveau de préparation.

Les Gardiens de la révolution iraniens disent, de leur côté, avoir visé un site radar américain à Al-Riffa avec six drones. Aucun dommage au radar n’est établi par les documents consultés. Ce nombre relève de la revendication iranienne : il ne constitue pas un bilan d’interceptions confirmé par Bahreïn.

Les alertes diffusées auparavant par le ministère bahreïnien de l’Intérieur ne permettent pas, à elles seules, de déterminer l’état actuel de la menace. Il faut aussi distinguer cette séquence de celle du vendredi 13 novembre. Le CENTCOM avait alors annoncé avoir abattu deux drones iraniens sans blessés ni dégâts. Ce bilan antérieur ne peut pas être appliqué automatiquement à dimanche.

Un raid signalé à Kfar Tebnit ce dimanche

Un raid est signalé à Kfar Tebnit, dans le district de Nabatiyé, par l’agence officielle libanaise, selon une reprise de son bulletin publiée à 10 h 42, heure de Beyrouth. Un autre compte rendu diffusé à 10 h 45 attribue la frappe à l’aviation israélienne. Ces horaires sont ceux des publications, pas des heures établies de l’attaque.

Les textes consultés ne précisent ni la cible exacte ni un bilan humain ou matériel. Les différents signalements ne sont pas additionnés comme plusieurs raids. Ce fait rapporté dimanche se distingue des frappes des jours précédents dans le secteur.

Au Sud-Liban, les retours confrontés aux destructions

Le dossier de la présence internationale concerne aussi les conditions de retour des habitants. Dans un point publié le 12 novembre, l’ONU estime à près d’un million le nombre de déplacés rentrés chez eux. Environ 304 500 personnes restent hors de leur zone d’origine. Ces chiffres décrivent ce relevé, pas un comptage réalisé ce dimanche.

La porte-parole de la FINUL, Kandice Ardiel, souligne les difficultés rencontrées dans les villages endommagés. Réseaux électriques, systèmes d’eau et routes doivent être reconstruits. Des enfants reprennent l’école et des agriculteurs tentent de récolter leurs olives, mais certains habitants ne peuvent toujours pas rentrer.

La mission rapporte également des violations quotidiennes, notamment des aménagements de positions militaires, des démolitions et des tirs israéliens du côté libanais de la Ligne bleue. Elle décrit une situation volatile malgré la baisse des hostilités depuis l’accord de juin. Ce tableau documenté ne constitue pas un bilan des opérations de la seule matinée du 15 novembre.

Aoun veut éviter un vide après la FINUL

Joseph Aoun a reçu samedi 14 novembre Amina Mohammed, vice-secrétaire générale de l’ONU, à Baabda. Il privilégie la poursuite de la FINUL et le renouvellement de son mandat. À défaut, il demande le maintien de ses missions pendant la transition ou une solution de remplacement sous l’égide des Nations unies.

Le président veut conserver la résolution 1701 comme référence juridique des arrangements internationaux au Sud. Il insiste sur les capacités logistiques et techniques de la force, ainsi que sur ses relations avec les communautés locales. Aucun nouveau mandat n’est annoncé dans le compte rendu présidentiel.

La reconstruction fait partie de cette approche. Aoun évoque la remise en état de trois zones partiellement endommagées, sans les identifier ni présenter de financement arrêté. Amina Mohammed défend une action parallèle sur la sécurité, les services et les besoins humanitaires. La proposition libanaise ne vaut donc ni décision du Conseil de sécurité ni ouverture confirmée de chantiers.

Raï réclame des résultats ; Hajjar reçu à Damas

Dans son homélie de ce dimanche à Bkerké, le patriarche maronite Béchara Raï demande que les négociations apportent des résultats concrets au Sud-Liban. Il appelle à renforcer l’armée face au risque de vide sécuritaire lié au retrait de la FINUL. Il défend également les droits des déposants et la continuité des institutions, sans annoncer de mécanisme de remboursement.

À Damas, le ministre syrien de l’Intérieur Anas Khattab a reçu son homologue libanais Ahmad Hajjar et sa délégation, selon le compte rendu officiel syrien publié ce dimanche. Les discussions portent sur les relations bilatérales et le renforcement de la coopération et de la coordination sécuritaires. Le document n’annonce ni accord signé ni dispositif opérationnel nouveau.

Gaza : les abris et les soins sous pression

Le rapport humanitaire onusien du 13 novembre fait état d’environ 46 000 ménages touchés par les inondations et de plus de 40 000 abris familiaux endommagés. Les pluies ont commencé le 6 novembre. Les eaux mêlées aux égouts, les services sanitaires perturbés et les pénuries de médicaments aggravent les difficultés.

Le document décrit aussi les obstacles à l’acheminement de l’aide. Entre le 2 et le 8 novembre, 228 camions humanitaires ont été déchargés du côté israélien de Kerem Shalom. Le volume a baissé d’environ 42 % par rapport à la semaine précédente. L’ONU relie notamment ce recul à la suspension du corridor égyptien et au manque de financement.

Ces données concernent une période antérieure. Elles ne prouvent ni le volume livré aujourd’hui aux habitants, ni la réouverture d’un passage. Le déchargement d’un camion à un point d’entrée ne suffit pas à documenter sa distribution finale.

L’Union européenne demande la réouverture des passages

Dans sa déclaration du 14 novembre, l’Union européenne réclame à Israël un accès immédiat et sans entrave à l’aide. Elle demande aussi une distribution durable à grande échelle et la réouverture de tous les passages de Gaza. Elle rappelle la protection due aux civils, aux installations et aux personnels médicaux.

L’UE juge profondément alarmante la récente frappe contre l’hôpital Nasser. Elle demande que les agences onusiennes et les organisations humanitaires puissent travailler. Elle rappelle parallèlement que l’aide ne doit pas être détournée par les groupes armés. Ces positions diplomatiques n’attestent pas que les mesures réclamées ont été appliquées.

Ukraine : cinq pays et les institutions européennes

À Dublin, vendredi 13 novembre, António Costa a présenté l’équipe européenne envisagée pour les efforts diplomatiques sur l’Ukraine. Elle réunit les institutions de l’UE et cinq pays : France, Allemagne, Italie, Pologne et Royaume-Uni. Elle doit coordonner la contribution européenne avec l’ensemble des États membres.

Le président du Conseil européen maintient comme priorité l’aide financière et militaire à Kyiv. Les dirigeants doivent examiner les besoins de financement pour 2027 et au-delà lors de leur réunion des 26 et 27 novembre. Une discussion annoncée ne constitue pas encore une enveloppe votée.

Lundi 16 novembre, Mark Rutte doit recevoir au siège de l’OTAN le président du Parlement ukrainien, Rouslan Stefantchouk, et le premier ministre Serhiï Koretsky. L’Alliance n’annonce pas de couverture médiatique. Cette rencontre programmée ne préjuge ni d’un accord de paix ni d’une adhésion ukrainienne.

À Achrafieh, les restrictions annoncées pour dimanche

Les Forces de sécurité intérieure ont prévu la fermeture de la place Sassin et de son demi-tour routier de 8 à 18 heures ce 15 novembre. L’activité de muay-thaï, supervisée par la fédération libanaise, est annoncée de 11 à 15 heures. La plage de fermeture couvre donc aussi les préparatifs logistiques, notamment l’installation de la structure sportive.

Un autre avis concerne des travaux de canalisation près de Huvelin, dans une rue débouchant sur la rue du Liban, à Mar Maroun. La première phase annoncée court du vendredi 13 novembre à 20 heures jusqu’à 0 heure dans la nuit du dimanche 15 au lundi 16 novembre. Le passage doit être interdit au chantier et la circulation déviée vers la rue Abdel Wahab el-Inglizi. Les consignes des agents et les panneaux restent à suivre sur place.

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