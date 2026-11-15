Oman : le gaz soutient le retour à l’excédent

Oman affiche 90 millions de rials d’excédent budgétaire de janvier à septembre 2026. Les recettes gazières progressent de 61 %, mais les hydrocarbures restent prépondérants dans les ressources de l’État et les dépenses augmentent aussi.

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Oman a dégagé un excédent budgétaire de 90 millions de rials au cours des neuf premiers mois de 2026, contre un déficit de 433 millions sur la même période de 2025. Les données préliminaires publiées le 11 novembre par le ministère des Finances montrent une hausse des recettes plus rapide que celle des dépenses, avec un rôle important du gaz.

De janvier à septembre, les recettes de l’État ont atteint 9,828 milliards de rials, en progression de 16 %. Les dépenses ont augmenté de 9 %, à 9,738 milliards. L’amélioration du solde atteint ainsi 523 millions de rials sur un an. Ces chiffres couvrent neuf mois et ne constituent pas le résultat définitif de l’exercice 2026.

Le gaz dépasse déjà la prévision annuelle

Les recettes nettes du gaz ont atteint 2,088 milliards de rials, contre 1,296 milliard un an auparavant, soit une hausse de 61 %. Le ministère explique cette progression par l’augmentation des revenus des ventes de gaz naturel liquéfié et par des prix plus élevés pour les ventes au comptant de la société Oman LNG.

À fin septembre, cette ligne représente 106 % de la prévision inscrite au budget annuel, fixée à 1,961 milliard de rials. Le pétrole apporte pour sa part 5,046 milliards, en hausse de 7 %. Le prix moyen effectivement obtenu atteint 81 dollars le baril, contre 72 dollars sur la période comparable de 2025.

Ensemble, pétrole et gaz fournissent 7,134 milliards de rials, soit près de 73 % des recettes publiques. L’amélioration des comptes reste donc fortement liée aux hydrocarbures, même si les autres recettes courantes progressent également de 7 %, à 2,614 milliards.

Les investissements et les aides continuent de peser

Le retour à l’excédent ne résulte pas d’une baisse des dépenses sur les neuf mois. Les dépenses courantes atteignent 6,621 milliards de rials. Les dépenses de développement s’élèvent à 1,224 milliard, soit 94 % de l’enveloppe annuelle de 1,3 milliard. Le ministère attribue ce rythme à l’accélération des projets en cours.

Les contributions et autres dépenses représentent 1,723 milliard de rials. Elles comprennent notamment 486 millions pour la protection sociale, 441 millions pour le soutien au secteur électrique et 280 millions pour les produits pétroliers.

Une dette en recul, un solde encore étroit

La dette publique se situe à environ 14,1 milliards de rials à fin septembre, contre 14,7 milliards un an plus tôt. Le ministère fait état d’une diminution de 601 millions de rials. Il indique aussi avoir réglé plus de 1,434 milliard de créances du secteur privé reçues avec une documentation complète.

L’excédent de 90 millions représente toutefois moins de 1 % des recettes encaissées. La clôture annuelle dépendra donc encore des revenus énergétiques et des dépenses du dernier trimestre. Le budget adopté prévoyait, pour l’ensemble de l’année, 11,447 milliards de recettes et 11,977 milliards de dépenses, soit un déficit de 530 millions de rials.

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