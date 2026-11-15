Raï réclame des résultats aux négociations

Béchara Raï demande que les négociations produisent des résultats concrets pour le Sud-Liban. Dans son homélie du 15 novembre à Bkerké, il appelle à renforcer l’armée face au risque de vide sécuritaire lié au retrait de la FINUL. Le patriarche défend aussi une autorité nationale unique, les droits des déposants et la continuité des institutions. Son intervention prolonge les positions du Conseil des patriarches et évêques catholiques, qui a soutenu les négociations du gouvernement deux jours auparavant.

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Le patriarche maronite Béchara Raï a demandé dimanche 15 novembre, à Bkerké, que les négociations produisent des résultats concrets pour le Sud-Liban. Dans son homélie, il a associé la recherche d’une paix durable au soutien à l’armée et à une autorité nationale unique. Il a également défendu les droits des déposants et appelé à préserver le fonctionnement des institutions.

Raï demande des résultats aux négociations

Le cardinal redoute une installation israélienne prolongée dans certaines zones du Sud. Il exprime cette inquiétude face à la poursuite des frappes et des mouvements militaires israéliens. Son propos décrit une crainte politique ; il n’annonce pas un nouvel accord territorial.

Pour Raï, la succession des rencontres diplomatiques ne suffit pas. Leur bilan doit se mesurer à l’arrêt des attaques, à la protection du Sud et à une stabilité qui éloigne durablement le pays de la guerre. Il refuse que les Libanais restent entre des périodes d’accalmie et la peur d’un nouveau conflit.

Le patriarche relie cette exigence à la maîtrise des armes et de la décision de guerre et de paix. À ses yeux, une seule autorité en matière de sécurité doit remplacer la dispersion des décisions qui engagent le destin national.

L’armée face au risque de vide dans le Sud

Raï s’inquiète des conséquences d’un vide sécuritaire lié au retrait de la FINUL. Il réclame un rassemblement national autour de l’armée et demande aux acteurs concernés de renforcer ses capacités. Son appel porte sur les moyens nécessaires pour remplir ses missions, sans annoncer de nouveau financement.

Il salue aussi le rôle de l’armée, des forces de sécurité et de la justice dans la protection des frontières et de l’intérieur du pays. Il cite les tentatives de contrebande, les entrées irrégulières et la circulation des armes parmi les menaces qui exigent davantage de contrôle.

Cette intervention survient deux jours après le communiqué final du Conseil des patriarches et évêques catholiques, réuni à Bkerké du 9 au 13 novembre. Le Conseil avait soutenu les négociations du gouvernement, réclamé le retrait israélien et défendu le monopole des armes par les forces légitimes. Il avait aussi annoncé une initiative d’aide aux villages frontaliers, suivie par une commission présidée par Mgr Élias Nassar.

Réforme bancaire : protéger les déposants

Sur le plan intérieur, le patriarche place la réforme financière et bancaire parmi les urgences nationales. Il demande de passer des promesses à leur exécution, afin de rétablir la confiance et de préserver les droits des déposants. Il refuse que les citoyens supportent à nouveau le coût de crises dont ils ne sont pas responsables.

Raï insiste parallèlement sur la continuité de l’État. La diversité des opinions est légitime, mais elle ne doit pas conduire au blocage institutionnel. Il distingue les dossiers politiques, qui doivent être traités dans les institutions, des affaires judiciaires, qui relèvent de la justice. Son homélie ne détaille ni dispositif de remboursement bancaire ni décision judiciaire nouvelle.

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