Liban : pourquoi le revenu disponible dépasse le PIB

Le revenu national disponible libanais atteint 36,5 milliards de dollars en 2024, alors que le PIB s’établit à 30,5 milliards. Les comptes révisés de l’Administration centrale de la statistique (CAS) montrent un écart d’environ 6 milliards de dollars entre les ressources disponibles et la production intérieure. Les transferts courants reçus de l’extérieur, diminués de ceux versés à l’étranger, expliquent l’essentiel de cette différence. Ce résultat ne signifie pas que le pays a produit 36,5 milliards de dollars de biens et services. Il ne représente pas non plus le revenu directement perçu par les seuls ménages. Trois agrégats doivent être distingués : le produit intérieur brut, le revenu national brut et le revenu national disponible brut. Chacun ajoute une étape différente au circuit économique.

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Le revenu national disponible libanais atteint 36,5 milliards de dollars en 2024, alors que le PIB s’établit à 30,5 milliards. Les comptes révisés de l’Administration centrale de la statistique (CAS) montrent un écart d’environ 6 milliards de dollars entre les ressources disponibles et la production intérieure. Les transferts courants reçus de l’extérieur, diminués de ceux versés à l’étranger, expliquent l’essentiel de cette différence.

Ce résultat ne signifie pas que le pays a produit 36,5 milliards de dollars de biens et services. Il ne représente pas non plus le revenu directement perçu par les seuls ménages. Trois agrégats doivent être distingués : le produit intérieur brut, le revenu national brut et le revenu national disponible brut. Chacun ajoute une étape différente au circuit économique.

Revenu national disponible libanais : le passage du PIB au revenu

Le PIB mesure la valeur ajoutée créée par les producteurs résidents, avec les ajustements nécessaires pour passer aux prix du marché. En 2024, il atteint précisément 2 728 402 milliards de livres dans les comptes CAS. Le rapport le convertit en 30,5 milliards de dollars, au taux annuel moyen pondéré retenu pour cette année.

Le revenu national brut ajoute les revenus primaires reçus de non-résidents et retranche ceux qui leur sont versés. Ces revenus comprennent notamment les intérêts, les dividendes et les rémunérations relevant des relations économiques avec le reste du monde. Le solde libanais est négatif en 2024 : −20 864 milliards de livres.

Le revenu national brut se situe donc légèrement sous le PIB, à 2 707 538 milliards de livres, soit 30,3 milliards de dollars selon l’arrondi du rapport. Un pays peut produire sur son territoire une valeur qui ne revient pas intégralement à ses résidents. Il peut aussi recevoir des revenus issus d’une production située à l’étranger.

Agrégat ou ajustement en 2024 Milliards de livres Milliards de dollars, environ PIB 2 728 402 30,5 Revenus primaires nets de l’extérieur −20 864 −0,23 Revenu national brut 2 707 538 30,3 Transferts courants nets de l’extérieur 560 079 6,26 Revenu national disponible brut 3 267 617 36,5

Les montants en dollars des deux ajustements sont calculés avec le taux CAS de 89 474,5 livres par dollar. Les agrégats sont arrondis à une décimale dans la publication. L’identité comptable se vérifie exactement avec les montants en livres, avant les arrondis.

Les transferts ajoutent des ressources sans production locale

La dernière étape ajoute au revenu national brut les transferts courants nets reçus du reste du monde. En 2024, ils atteignent 560 079 milliards de livres, soit environ 6,26 milliards de dollars. Les versements reçus sont diminués des transferts envoyés par les résidents à l’étranger.

La CAS souligne le rôle des envois des expatriés libanais et des autres transferts courants. L’écart ne peut toutefois pas être attribué intégralement aux seuls envois de la diaspora. Le poste est plus large, et il est net. Il ne correspond donc pas au total brut de toutes les sommes reçues par les familles.

La différence entre revenu disponible et PIB atteint 539 215 milliards de livres, soit environ 6,03 milliards de dollars. Elle est inférieure aux transferts nets, car le solde des revenus primaires est négatif. Le revenu national disponible dépasse ainsi le PIB d’environ 19,8 %.

Des flux bruts à ne pas additionner aux soldes nets

Un chiffre d’entrées de fonds décrit les sommes reçues. Un solde net soustrait les sorties correspondantes. Additionner le montant brut des envois de fonds à un revenu disponible qui intègre déjà les transferts nets conduirait à compter une partie des ressources deux fois.

Les statistiques de sociétés de transfert ne couvrent pas nécessairement tous les canaux. Elles peuvent aussi utiliser des catégories et des périodes différentes. Le tableau des comptes nationaux ne se remplace donc pas par la somme de quelques données commerciales sur les opérateurs de transfert.

La CAS précise que les revenus primaires et les transferts courants avec l’extérieur proviennent des statistiques de balance des paiements de la Banque du Liban. La cohérence des périmètres importe autant que les montants. Une série annuelle ne doit pas être comparée directement à un cumul de neuf mois.

Le revenu disponible n’est pas celui de chaque ménage

L’agrégat concerne l’ensemble de l’économie. Il mesure les ressources disponibles pour la consommation finale et l’épargne brute. Il ne renseigne pas sur leur distribution entre ménages, entreprises et administrations, ni sur les écarts entre familles bénéficiaires ou non de transferts.

Une hausse du total peut donc coexister avec de fortes difficultés individuelles. Pour connaître le niveau de vie des ménages, il faudrait des comptes sectoriels et des enquêtes sur les revenus, la consommation et leur répartition. Le montant national ne suffit pas à mesurer la pauvreté ou le revenu médian.

Diviser ces 36,5 milliards de dollars par un chiffre de population actuel non établi ajouterait une autre fragilité. La population de référence doit correspondre au territoire, à la résidence économique et à l’année étudiée. Sans ces conditions, un montant par habitant donnerait une précision trompeuse.

Une hausse nominale qui ne mesure pas le pouvoir d’achat

Le revenu national disponible passe de 2 769 476 milliards de livres en 2023 à 3 267 617 milliards en 2024, soit une progression nominale de 18,0 %. Les transferts nets augmentent de 7,7 % en livres courantes. Ces variations ne sont pas des taux de croissance réelle du pouvoir d’achat.

Le PIB, lui, recule de 5,2 % en volume en 2024 malgré sa hausse nominale. Cette coexistence rappelle que production, prix et transferts jouent des rôles différents. Les comptes disponibles établissent l’apport extérieur aux ressources nationales ; une mesure de son effet sur les conditions de vie exige désormais des données de prix et de répartition adaptées.

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