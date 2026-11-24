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Mardi 24 novembre 2026, 18 h à Beyrouth. Le Conseil des ministres libanais est reporté au 1er décembre. Le ministère des Finances annonce des mutations dans quatre services du registre foncier. Au Parlement, les députés libanais et français conviennent de poursuivre leurs échanges. À Gaza, les autorités locales annoncent la mort de leur directeur de la sécurité intérieure, ensuite confirmée par Israël. En Ukraine, le dernier bilan officiel vérifié de l’attaque de la nuit à Zaporijjia fait état de deux morts et 48 blessés.

Liban : le Conseil des ministres reporté au 1er décembre

Le bureau de presse du Premier ministre Nawaf Salam a annoncé que le Conseil des ministres prévu jeudi 26 novembre se réunirait mardi 1er décembre. Plusieurs ministres avaient demandé le report pour pouvoir assister aux obsèques de Mgr Georges Khodr, prévues jeudi après-midi. L’ordre du jour sera communiqué ultérieurement.

Le ministre du Développement administratif, Fadi Makki, avait annoncé qu’il présenterait jeudi le schéma directeur État 2030 pour discussion. Remis à Joseph Aoun, le plan compte 37 propositions de réforme, notamment sur le fonctionnement des ministères et les services publics. Rien ne confirme pour l’instant que le gouvernement examinera ces propositions lors de la séance reportée.

Registre foncier : quatre services concernés

Le ministre des Finances Yassine Jaber a annoncé des mutations dans les services du registre foncier à Aley, Jezzine, Marjayoun et Tyr. Il dit avoir saisi le parquet près la Cour de cassation et l’Inspection centrale au sujet de plusieurs agents. Le communiqué ne précise ni le nombre de personnes concernées, ni les suites données à ces transmissions, ni de nouveaux horaires aux guichets.

Les usagers qui rencontrent un blocage ou à qui l’on demande de payer en dehors des droits officiels peuvent, selon le ministre, saisir son secrétariat ou utiliser la rubrique « Plaintes » de la Direction générale des affaires foncières. Aucun délai de réponse n’a été annoncé.

Les députés libanais et français prévoient d’autres visites

La commission des Affaires étrangères du Parlement libanais a reçu mardi une délégation de l’Assemblée nationale française. À l’issue de la rencontre, le député Fadi Allamé a annoncé que les deux parties souhaitaient renforcer leur coopération et échanger de nouvelles visites, sans calendrier. Les discussions ont notamment porté sur le Sud-Liban et la période qui suivra la fin du mandat de la FINUL. Elles n’ont pas modifié le mandat de la force onusienne.

À Debel, la diffusion des images contestée

Avichay Adraee, ancien porte-parole de l’armée israélienne, a estimé mardi que publier les images tournées dans une école de Debel avait été une erreur. Sa déclaration critique la diffusion du 22 novembre, sans se prononcer sur le tournage lui-même. Nawaf Salam avait condamné l’entrée dans l’école et l’utilisation des élèves dans une communication militaire. Le ministère libanais de l’Éducation a dit ne pas avoir été informé ; la municipalité a indiqué que le tournage n’avait pas été coordonné avec la direction de l’établissement.

Gaza : mort du directeur de la sécurité intérieure

Le ministère de l’Intérieur de Gaza a annoncé la mort de Naïm Mohammed Abou Nahl, directeur général de la sécurité intérieure, qu’il attribue à une frappe israélienne dans la ville de Gaza. Benyamin Netanyahou et le ministre de la Défense Israël Katz ont ensuite confirmé que l’armée israélienne l’avait tué. Cette annonce ne fait pas partie du relevé publié plus tôt par l’agence palestinienne WAFA sur d’autres épisodes.

Zaporijjia : deux morts et 48 blessés

L’administration régionale a annoncé mardi à 14 h, heure locale, que l’attaque russe de la nuit à Zaporijjia avait tué deux personnes et blessé 48 autres, dont quatre enfants. Elle dénombre cinq maisons et 18 immeubles d’habitation endommagés. Ce bilan concerne une attaque distincte de celle signalée lundi contre un immeuble qui abritait une clinique à l’arrêt.

CAN 2025 : le Sénégal retrouve son titre

Le Tribunal arbitral du sport a donné raison à la Fédération sénégalaise de football, selon son secrétaire général Matthieu Reeb. Le Sénégal avait remporté la finale 1 à 0 après prolongation le 18 janvier à Rabat. Le jury d’appel de la Confédération africaine de football avait ensuite enregistré un 3 à 0 en faveur du Maroc après avoir déclaré le Sénégal forfait. L’équipe sénégalaise a salué le verdict mardi. Les motifs complets de la sentence n’ont pas pu être consultés à ce stade.

Espagne : le gouvernement approuve un congé de naissance plus long

Le gouvernement espagnol a approuvé le passage de 19 à 20 semaines de congé de naissance et de soins pour chaque parent, et de 32 à 34 semaines pour les familles monoparentales. La date d’effet et les modalités d’application doivent être confirmées dans le texte officiel.

Couverture : le Grand Sérail à Beyrouth, le 12 août 2017. Photographie d’archives, Pjposullivan1 / Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0. Habillage Libnanews.

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