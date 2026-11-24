Bilal Abdallah propose de compléter les dates de naissance dans les passeports libanais sans modifier l’état civil. Aucune règle nouvelle ne s’applique.

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Le député Bilal Abdallah a déposé mardi 24 novembre une proposition de loi pour compléter les dates de naissance incomplètes dans les passeports libanais. Le texte ne modifierait ni les registres de l’état civil ni les pièces qui en sont tirées. Il ne change aucune démarche à ce stade.

Une règle proposée pour trois cas

La proposition, adressée au président de la Chambre, Nabih Berry, demande à la Sûreté générale de reprendre la date exacte lorsqu’elle figure sur la carte d’identité ou l’extrait individuel d’état civil. Lorsque seule une partie de la date est inscrite sur ces justificatifs, le texte fixe trois règles :

Si le mois et l’année sont connus mais pas le jour, le passeport indiquerait le 15 de ce mois.

Si le jour et l’année sont connus mais pas le mois, le texte propose de conserver le jour et d’indiquer le mois de juillet.

Si seule l’année est indiquée, le passeport mentionnerait le 1er juillet de cette année.

Le texte propose aussi d’appliquer ces dispositions aux passeports encore valides, à la demande de leurs titulaires. Cette mention ne constituerait pas une rectification de l’état civil. Les autorités compétentes garderaient leurs prérogatives sur les registres et les actes qui en découlent.

Ce qui ne change pas pour les usagers

Dans l’exposé des motifs, Abdallah indique que l’absence d’une date complète, notamment chez certains usagers âgés, peut compliquer des démarches de visa. Il présente sa proposition comme un moyen de faciliter l’obtention d’un passeport portant une date complète. Elle ne garantit pas l’octroi d’un visa.

Le dépôt n’est pas un vote. Le texte prévoit une entrée en vigueur à sa publication au Journal officiel s’il est adopté. La Sûreté générale n’a pas annoncé de modification de ses formalités à la suite de ce dépôt.

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