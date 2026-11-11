Liban à Bassora : un test pour les nouveaux venus de Bougherra

Le Liban prépare son rendez-vous de Bassora, où un premier match contre l’Irak est annoncé le 13 novembre. Reda Khadra et Joseph Batrouni figurent parmi les nouveaux convoqués. Organisation, création d’occasions et continuité après les changements fourniront des repères, sans préjuger des titulaires ni du programme définitif du second match.

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Le déplacement du Liban à Bassora doit offrir à Madjid Bougherra un test de préparation face à une opposition plus exigeante. La rencontre d’ouverture contre l’Irak est annoncée pour le 13 novembre. L’intégration de nouveaux joueurs, dont Reda Khadra, sera l’un des points à observer, sans confondre une convocation avec une place acquise dans l’équipe.

Un premier rendez-vous confirmé par les organisateurs locaux

Le 10 novembre, Badr Nasser, président de la branche de la Fédération irakienne à Bassora, a confirmé à Shafaq News l’arrivée des sélections libanaise et palestinienne. Il a annoncé l’ouverture du tournoi le 13 novembre au stade international de Bassora, avec Irak-Liban. L’Iran et la Palestine participent également à cette compétition de préparation.

Le programme de la seconde rencontre libanaise demande davantage de prudence. Les journaux du 11 novembre annoncent la Palestine le 17. Mais le compte rendu du 5 novembre publié par Asharq Al Awsat décrivait une finale et un match de classement dépendant des résultats. En l’absence du dernier programme fédéral directement accessible, il convient de ne pas présenter l’adversaire du deuxième match comme définitivement acquis. L’horaire pratique devra également être vérifié dans l’annonce de l’organisateur.

Élargir les choix sans prédire les titulaires

Lors de la présentation de sa liste, rapportée par Asharq Al Awsat, Bougherra a expliqué rechercher des rencontres plus difficiles et une pression différente pour ses joueurs. Le journal mentionne les premières convocations de Reda Khadra et du gardien Joseph Batrouni. Le sélectionneur a également insisté sur leur volonté de représenter le Liban.

Ces arrivées élargissent les possibilités du staff. Leur apport ne se résumera pas au parcours de chacun en club. La place occupée dans l’organisation collective, les relations avec les partenaires et l’adaptation aux consignes seront plus instructives qu’un jugement fondé uniquement sur le nom des équipes fréquentées. À ce stade, aucune composition de départ ne peut être déduite de la liste annoncée.

Trois éléments à observer sur le terrain

Le premier sera la capacité à conserver une organisation lisible lorsque l’adversaire accélère. Distances entre les lignes, soutien au porteur et réaction à la perte du ballon offrent des critères concrets d’observation. Ils permettront de décrire ce qui fonctionne ou se dérègle, plutôt que de tirer un verdict général du seul score.

Le deuxième concernera la création d’occasions. Il faudra distinguer les situations construites collectivement des actions individuelles et des coups de pied arrêtés. Le troisième sera la continuité du jeu après les changements. Une rencontre amicale sert notamment à examiner plusieurs associations ; chaque séquence doit être replacée dans les conditions où elle s’est déroulée.

Cette grille relève de l’analyse sportive, pas d’une annonce des choix de Bougherra. Les conclusions viendront après les rencontres. Elles devront tenir compte du temps de jeu, de l’opposition et des essais réalisés, sans transformer deux matches de préparation en mesure définitive du niveau de la sélection.

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