Noël à Batroun : ouverture le 27, illumination le 28

Batroun lancera sa saison de Noël le 27 novembre, avant l’illumination de Batrouniyat le 28. Marchés, animations familiales et concert figurent au programme annoncé. Les organisateurs préparent aussi la circulation et les parkings. Horaires détaillés, réservations et tarifs restent à préciser avant les déplacements des visiteurs durant cette nouvelle édition.

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Batroun ouvrira sa saison de Noël le 27 novembre 2026. L’illumination de l’arbre de Batrouniyat est annoncée pour le lendemain, 28 novembre. Présentées lors d’une conférence de presse dans le vieux marché, ces deux étapes marquent le lancement de la sixième édition de Batroun Capitale de Noël.

Un parcours réparti dans la ville

Selon le programme exposé par Michel Marchak, président du comité organisateur, les animations commenceront sur la place de la cathédrale Saint-Étienne. Des projections 3D, un carrousel et des kiosques y sont annoncés. La place Saint-Georges accueillera une grotte de Noël. Une autre étape est prévue autour de la place Notre-Dame et de la Maison de l’émigré. Dans le vieux marché, les organisateurs prévoient une maison du Père Noël et un marché de saison.

La présentation, rapportée par l’Agence nationale d’information le 9 novembre, mentionne également des spectacles de Cirque de Noël en décembre. Le front de mer de Bahsa et la rue principale doivent participer aux décorations. Ces annonces décrivent une répartition des activités dans plusieurs lieux ; elles ne constituent pas encore un programme quotidien avec horaires et réservations.

Marchés, concert et activités familiales

La présidente de Batrouniyat, Chantal Aoun Bassil, a annoncé des stands de nourriture et de pâtisseries autour de l’arbre. L’association prévoit aussi des décorations artisanales, des produits de la mouneh locale, un café et un espace pour enfants avec une patinoire. Ces éléments composent le programme annoncé, sans indication détaillée des tarifs ou des conditions d’accès dans la présentation consultée.

Saïd Fayad, président du comité des festivals, a pour sa part annoncé un concert de Noël de Carole Samaha dans la cathédrale Saint-Étienne. Il l’a présenté comme gratuit. La date et l’heure ne figurent pas dans le compte rendu examiné : elles doivent être confirmées avant d’organiser un déplacement spécialement pour ce rendez-vous.

Le commerce local au cœur du dispositif

Gilbert Saba, président de l’association des commerçants, a expliqué vouloir transformer l’affluence saisonnière en activité pour les boutiques. Un concours de vitrines et une initiative baptisée Christmas Theme doivent encourager leur participation. Il a également plaidé pour une fréquentation répartie sur la saison plutôt que concentrée aux seuls moments de pointe.

Il s’agit d’un objectif des organisateurs, pas d’un résultat économique déjà mesuré. Aucun bilan de fréquentation de l’édition à venir ne peut naturellement être établi. Le maire, Marcelino El Harek, a annoncé des préparatifs concernant les accès, la circulation et le stationnement. Le détail opérationnel des itinéraires et des parkings reste à préciser.

Le portail Go Batroun affiche une saison du 27 novembre 2026 au 6 janvier 2027. Pour préparer une visite, le premier repère est donc établi. Les horaires des animations, leurs éventuels billets et le plan de circulation devront être consultés dans les annonces pratiques des organisateurs. L’ouverture générale du 27 novembre et l’illumination de Batrouniyat du 28 correspondent bien à deux rendez-vous distincts.

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