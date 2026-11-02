Bombardements : Zein fait état de 7 000 hectares brûlés

Tamara Zein estime que les bombardements israéliens ont brûlé environ 7 000 hectares en cinq mois de 2026. La ministre distingue ce bilan des incendies liés aux causes naturelles, en recul selon elle. Lors de sa tournée dans l’Akkar, elle a inauguré une salle opérationnelle à Baino, livré des équipements et signé trois protocoles municipaux. La prévention, la formation des premiers intervenants et l’alerte précoce structurent ce programme, dont elle souhaite élargir la couverture géographique à terme.

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Les bombardements israéliens ont brûlé environ 7 000 hectares en cinq mois de l’année 2026, selon Tamara Zein. La ministre de l’Environnement a présenté ce bilan lundi 2 novembre, lors d’une tournée dans l’Akkar. Elle y a livré des équipements contre les incendies et inauguré une salle opérationnelle à Baino.

Un bilan des bombardements distinct des autres incendies

La ministre distingue les dégâts provoqués par les bombardements des incendies qu’elle attribue à des causes naturelles. Ces derniers ont nettement reculé en 2025 et 2026, affirme-t-elle. À l’inverse, les 7 000 hectares touchés en cinq mois dépasseraient les surfaces brûlées par des causes naturelles en cinq ans.

Ce chiffre constitue une estimation présentée par Tamara Zein. Le compte rendu ne précise ni les cinq mois concernés ni la méthode de calcul. Il ne fournit pas non plus de répartition géographique. Le bilan ne doit donc pas être attribué au seul Akkar, où la ministre s’exprimait.

Trois accords pour renforcer la prévention dans l’Akkar

La tournée a aussi marqué une étape concrète dans le renforcement des moyens locaux. La ministre a signé trois protocoles avec l’union des municipalités de Joumeh et les municipalités de Kobayat et d’Andaket. Ces collectivités ont reçu du matériel destiné à la prévention et à la première intervention.

À Baino, la nouvelle salle opérationnelle doit faciliter la coordination, la circulation des informations et l’alerte précoce. Les équipements accompagnent la formation d’équipes de premiers intervenants et la préparation de plans de gestion forestière.

Ces mesures relèvent du projet de prévention des incendies de forêt au Liban. Le Fonds pour l’environnement mondial le finance par l’intermédiaire de la Banque mondiale. Il couvre des secteurs du Chouf, de l’Akkar et du Nord.

Selon Tamara Zein, le choix des zones repose sur les données annuelles des incendies et sur l’évaluation des risques. La ministre souhaite prolonger le projet et l’étendre à des territoires qui n’en bénéficient pas encore.

Photographie de couverture : Cèdres du Barouk, réserve du Chouf : photographie d’archives issue de la banque Libnanews (fichier de décembre 2018). Illustration des forêts libanaises, sans lien avec les zones brûlées annoncées par Tamara Zein ni avec sa tournée dans l’Akkar. Source : banque Libnanews.

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